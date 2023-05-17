Эрдоган объявил о продлении зерновой сделки

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17 мая, среда  |  Последнее обновление — 17:37  |  vz.ru
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Кому больше нужно прямое авиасообщение с Грузией

Россия открыла Грузию для туристов Пивов/РИА Новости
Первые прямые авиабилеты в Тбилиси уже появились в продаже. Это дает надежду на восстановление туристического потока из России в Грузию. Четыре года назад грузинское направление для отдыха сильно выстрелило среди россиян, были достигнуты рекордные результаты. Получится ли у Грузии вернуть былую славу и доходы?  Подробности...
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Что стоит за фантазиями Зеленского о захвате российских городов

Зеленский хотел «захватить» приграничные российские города Yves Herman/AP/ТАСС
Зеленский в частном порядке обсуждал планы захвата российских приграничных городов, а также хотел подорвать нефтепровод «Дружба», пишет американская пресса. Сам же президент Украины приехал в Берлин и пожаловался на отсутствие технической возможности реализовать эти идеи. Что на самом деле скрывается за сообщениями о намерении Киева атаковать регионы России? Подробности...
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Как американская ПВО проиграла дуэль с «Кинжалом» в Киеве

«Кинжал» поражает на Украине только самые приоритетные цели Алексей Куденко/РИА Новости
В ходе массированного ракетного удара по Киеву был уничтожен ЗРК Patriot. По мнению экспертов, это нанесло серьезный ущерб создаваемой странами НАТО системе ПВО на Украине. Данный ЗРК считается одной из самых совершенных в мире систем ПВО с мощными РЛС и элементами управления. Как российской ракете «Кинжал» удалось победить в этой дуэли?  Подробности...
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Главу Минобороны Польши накрыло обломками «российской ракеты»

Как утверждается, так выглядит место падения ракеты в польском лесу REUTERS/Kacper Pempel
«Дело очень серьезное, потому что в течение пяти месяцев в польском лесу лежала ракета, способная нести ядерный боезаряд». Такими словами польская оппозиция описывает суть крупного политического скандала, разразившегося в стране. О какой именно ракете идет речь и почему ее обломки в итоге угрожают похоронить политическую карьеру главы польского Минобороны? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Не надо делать из маргиналов мучеников

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Уголовное преследование за русофобию придает маргинальным мнениям значение, которого они не заслуживают. Лучше оставить их маргинальными. А для начала проследить за тем, чтобы русофобия не получала государственного финансирования, не проникала в образовательные и культурные учреждения. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Есть ли перспективы у единой валюты БРИКС

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Китай, на который приходится почти половина объединенного ВВП БРИКС, может настаивать на использовании юаня как главной расчетной единицы БРИКС. Но в таком случае для остальных участников объединения одна зависимость – долларовая – меняется на другую – юаневую, что противоречит исходной цели. Подробности...

Главное, чтобы в Турции не разразилась гражданская война

Игорь Виттель
Игорь Виттель, журналист
В России традиционно принято считать, что Эрдоган нам друг, и, следовательно, хорошо бы, чтобы именно он победил на выборах. Никакой дружбы в человеческом ее понимании между странами быть не может. А прагматические отношения при правильных дипломатических усилиях мы достигнем с любым турецким правительством. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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НАТО меняет генсека

Выборы в Турции: устоит ли Эрдоган?

НАТО подбирается к Японии

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На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве

Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Икона Андрея Рублева «Троица», возвращенная РПЦ, для вас является в большей степени:
  • Объектом искусства

  • Религиозной святыней

  • И тем, и другим в равной степени

  • Затрудняюсь ответить
У кого больше шансов на победу на президентских выборах в Турции?
  • У Реджепа Тайипа Эрдогана

  • У Кемаля Кылычдароглу

  • Затрудняюсь ответить
Как изменилось ваше отношение к Грузии за последнее время?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Не изменилось

  • Затрудняюсь ответить
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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    Эрдоган объявил о продлении зерновой сделки

    Эрдоган объявил о продлении зерновой сделки на 60 дней
    		   
    17 мая 2023, 17:21
    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
    Текст: Ольга Никитина

    Зерновая сделка продлена на 60 дней, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер в этой связи выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, а также президенту Украины Владимиру Зеленскому и генсеку ООН Антониу Гутерришу.

    Эрдоган объявил, что хочет «сообщить хорошие новости всему миру». Он напомнил, что соглашение о Черноморском зерновом коридоре (так президент Турции называет зерновую сделку) было инициировано «интенсивными усилиями» Анкары и лично им, передает ТАСС.

    Последний период продления соглашения, как заявил Эрдоган, был подписан «благодаря руководству Турции, конструктивной позиции России и Украины и содействию ООН». Этот период истекал 18 мая, напомнил он.

    «Было принято решение продлить соглашение о Черноморском зерновом коридоре еще на два месяца», – сообщил Эрдоган.

    Президент Турции пожелал, чтобы соглашение было выгодным для всех его участников, и пообещал, что усилия, направленные на выполнение условий соглашения, в будущем будут продолжены.

    «Наши российские друзья заявили, что не будут препятствовать выходу турецких судов из портов [Украины – Николаев и Ольвия]. Мы благодарны им за это», – подчеркнул турецкий лидер.

    Москва подчеркивала, что в основе принятия Россией решения по вопросу продления или прекращения зерновой сделки будет лежать соблюдение российских интересов.

    В МИД не исключили присоединения Центральной Азии к санкциям Запада
    Замглавы МИД Галузин: Некоторые страны Центральной Азии могут присоединиться к западным санкциям против России
    		   
    16 мая 2023, 06:58
    Фото: Petrov Sergey/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Некоторые страны Центральной Азии дают понять, что они не готовы брать на себя риски и могут присоединиться к санкциям Запада против России, заявил замглавы МИД Михаил Галузин на III Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Галузин отметил позиции России и стран Центральной Азии по нелегитимности односторонних экономических ограничений совпадают, однако, несмотря на это, центральноазиатские государства не хотят брать на себя риски и дают понять, что готовы следовать санкционной политике Запада, передает ТАСС.

    Россия никому не диктует внешне- и внутриполитический курс, подчеркнул дипломат, уточнив, что речь идет о ситуациях, когда не нарушаются взаимные обязательства, в том числе в рамках ОДКБ, ЕАЭС и СНГ. Он выразил уверенность, что в государства Центральной Азии это хорошо видят и понимают, ведь искусственное разрушение связей с Россией, по словам дипломата, способно обернуться более тяжелым ущербом, чем издержки от вторичных санкций.

    Замминистра подчеркнул, что Россия настроена на последовательное укрепление отношений стратегического партнерства со странами Центральной Азии.

    Напомним, в апреле США пригрозили Казахстану вторичными санкциями за помощь России в уходе от рестрикций Запада.

    Коментарии (55)
    Отрыв Эрдогана от Кылычдароглу после вскрытия 99,86% урн сократился
    ТРТ: Разрыв между Эрдоганом и Кылычдароглу на выборах президента Турции после вскрытия 99,9% урн уменьшился до 4,35 п. п.
    		   
    15 мая 2023, 06:20
    Фото: Davide Bonaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Разрыв между президентом Турции Тайипом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу на президентских выборах по итогам вскрытия 99,86% урн уменьшился до 4,35 процентного пункта, такие данные приводит гостелеканал ТРТ.

    По последним данным, Эрдоган набирает 49,34% голосов, его главный соперник – 44,99%, передает ТАСС.

    Ранее Эрдоган заявил о своем лидерстве на прошедших в Турции выборах.

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    Эрдоган набрал 49,35% голосов после обработки 100% бюллетеней
    Действующий президент Турции Эрдоган набрал 49,35% голосов после вскрытия 100% избирательных урн
    		   
    15 мая 2023, 08:24
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    Действующий президент Турции Тайип Эрдоган по итогам вскрытия 100% избирательных урн в рамках подсчета голосов на выборах главы государства получил 49,35% голосов, сообщает государственный канал ТРТ.

    Основной соперник Эрдогана, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил голоса 45% избирателей. Третий кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган получил 5,22%, передает РИА «Новости».

    У снявшего свою кандидатуру Мухаррема Индже – 0,43% голосов. ЦИК Турции считает действительными отданные за него голоса.

    Для победы в первом туре кандидат должен набрать 50% плюс один голос. Если ни один из кандидатов не наберет достаточное количество голосов, второй тур пройдет 28 мая.

    Ранее турецкий ЦИК сообщал, что Эрдогана поддержали более половины (55,36%) из числа проживающих за пределами страны граждан республики. Сам Эрдоган заявил, что «с явным отрывом» лидирует на выборах главы государства.

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    Сторонники турецкой оппозиции вышли в Анкаре на стихийный митинг
    Сторонники турецкой оппозиции вышли на митинг в Анкаре в поддержку лидера Народно-республиканской партии Кылычдароглу

    14 мая 2023, 23:25

    Текст: Антон Никитин

    Сторонники турецкой оппозиции вышли в воскресенье вечером на стихийный митинг в Анкаре с целью выразить поддержку своему кандидату на президентских выборах, лидеру Народно-республиканской партии Кемалю Кылычдароглу.

    Возле штаб-квартиры Народно-республиканской партии (НРП) в районе Сегютозю собралось от 30 до 50 человек с турецкими флагами, которые выкрикивали лозунги в поддержку НРП и ее председателя Кылычдароглу. Как признались некоторые участники митинга, они уже начали праздновать «победу Кылычдароглу над [действующим президентом Тайипом] Эрдоганом» вопреки продолжающемуся подсчету голосов, передает ТАСС.

    В свою очередь единый кандидат в президенты Турции от оппозиции, лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу в очередной раз призвал своих уполномоченных не покидать участки для голосования, чтобы не допустить фальсификации итогов выборов. Он выступил с утверждением, что в результате манипуляций количество голосов, отданных за оппозицию и отраженных в избирательных бюллетенях, снизилось с изначальных 60% до 50%. По его словам, предстоящая ночь в Турции будет бессонной.

    Тем временем сторонники действующего президента Турции Тайипа Эрдогана установили сцену, включили громкую музыку и начали собираться с государственными флагами и символикой партии возле главного офиса Партии справедливости и развития (ПСР) в Анкаре. Сотни собравшихся скандируют лозунги в поддержку Эрдогана на выборах президента.

    Напомним, по данным ЦИК Турции и госагентства Anadolu, после вскрытия 83,75% урн Эрдоган набирает 50,41%, а Кылычдароглу – 43,93%. При этом, по данным АНКАР, Эрдоган опережает кандидата от оппозиции Кылычдароглу на выборах примерно на 2 п.п.

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    Эрдоган заявил о своем лидерстве «с явным отрывом» на выборах в Турции
    Президент Турции Эрдоган заявил о своем лидерстве «с явным отрывом» на выборах главы государства
    		   
    15 мая 2023, 02:57
    Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Действующий президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что «с явным отрывом» лидирует на выборах главы государства, хотя окончательных данных пока нет.

    Эрдоган в обращении к своим сторонникам на многотысячном митинге в Анкаре с балкона штаб-квартиры правящей Партии справедливости и развития заявил, что лидирует «с явным отрывом», хотя окончательных данных пока нет. Действующий президент Турции также выразил надежду на победу по итогам первого тура голосования, уточнив, что еще не подсчитаны голоса избирателей, которые проголосовали за рубежом, передает ТАСС.

    Тем временем Анатолийское агентство Anadolu со ссылкой на ЦИК Турции сообщило, что разрыв между действующим президентом Турции Эрдоганом и кандидатом от оппозиции Кылычдароглу на президентских выборах составляет менее 4,5 процентных пункта. Так, Эрдоган набирает 49,36% голосов, его главный соперник – 44,92%.

    Ранее Anadolu после вскрытия 91,1% урн сообщало, что Эрдогана поддержали менее 50% избирателей.

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    Эрдоган набирает около 53% голосов после обработки бюллетеней из почти 40% урн

    14 мая 2023, 20:07

    Текст: Ольга Иванова

    Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,85% голосов после обработки бюллетеней из 39,92% урн на всеобщих выборах, сообщил гостелеканал TRT Haber.

    Уточняется, что его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 41,23% голосов. Данные периодически меняются, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в Турции явка на выборах президента и парламента превысила 88%, на участках в зарубежных представительствах в 73 странах и на погранпереходах явка составила 45,5%.

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    Эрдоган набирает более 50% голосов после обработки бюллетеней из 75% урн

    14 мая 2023, 21:51

    Текст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на всеобщих выборах получает более 50,97% (более 19,5 миллионов граждан) голосов, сообщило государственное агентство Anadolu.

    Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 43,22% (более 16,6 миллионов) голосов, передает РИА «Новости».

    Синан Оган получил 5,3% голосов.

    Ранее сообщалось, что в Турции явка на выборах президента и парламента превысила 88%, на участках в зарубежных представительствах в 73 странах и на погранпереходах явка составила 45,5%.

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    В России оценили риск присоединения Центральной Азии к санкциям Запада
    Политолог Лепехин: Центральная Азия будет лавировать, чтобы не потерять контакты с Россией
    		   
    16 мая 2023, 13:20
    Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters
    Текст: Дарья Волкова

    Западные страны не обладают большим влиянием в Центрально-Азиатском регионе. И даже те государства, которые присоединятся к антироссийским санкциям, будут лавировать и попытаются сохранить контакты с Москвой. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Лепехин. Ранее в российском МИД не исключили присоединения Центральной Азии к санкциям Запада.

    «В наиболее сложном положении находится Казахстан. Еще со времен президентства Назарбаева выстроилась зависимость республики от Великобритании, широко присутствует их агентура, и на Астану давят как на ключевую точку. Вместе с тем у казахов тесные связи с Россией в экономике и логистике. Поэтому, очевидно, государству придется как-то лавировать, присоединяясь к санкциям и в то же время их обходя», – сказал генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

    «Что касается других стран региона, они могут и не присоединяться к санкциям. Так, например, Туркмения больше зависит от Китая, нежели от западных стран, поэтому им нет никакого смысла поддерживать антироссийскую политику. Таджикистан зависит от России и Китая, так что санкции им тоже неинтересны. Узбекистан за последние 10 лет избавился от американской зависимости, туда пошли многомиллиардные инвестиции из России, им будет невыгодно портить такие отношения с нами», – рассуждает Лепехин.

    «Немного особняком стоит Киргизия, где русский язык используется наравне с государственным. Важным маркером является и то, что президент Садыр Жапаров в этом году первым официально подтвердил свой визит в Москву на День Победы. Однако одновременно с этим там много западных НКО, которые дестабилизируют обстановку, разгоняют антироссийские нарративы. Поэтому, я полагаю, киргизам придется лавировать еще активнее, делать вид, что они присоединились к санкциям, но на деле их обходить», – полагает собеседник.

    «По моему мнению, западные страны сегодня не просто пытаются оторвать Центрально-Азиатский регион от России. Их цель – сформировать новую геополитическую реальность. И самую активную антироссийскую политику проводит Британия. Проявления этого мы видим на Украине, в том числе в виде наемников и поставок вооружения. Лондон подразумевает, что Вашингтон и Пекин уже поделили геополитическое влияние в Азиатском регионе, и стремится отхватить себе «кусочки», чтобы тоже считаться великой державой», – заключил Лепехин.

    Ранее замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что некоторые страны Центральной Азии дают понять – они не готовы брать на себя риски и могут присоединиться к санкциям западных стран против России. Замминистра подчеркнул, что Россия настроена на последовательное укрепление отношений стратегического партнерства со странами Центральной Азии.

    Галузин отметил, что позиции России и стран Центральной Азии по нелегитимности односторонних экономических ограничений совпадают, однако, несмотря на это, центральноазиатские государства не хотят брать на себя риски и дают понять, что готовы следовать санкционной политике Запада.

    Россия никому не диктует внешне- и внутриполитический курс, подчеркнул дипломат, уточнив, что речь идет о ситуациях, когда не нарушаются взаимные обязательства, в том числе в рамках ОДКБ, ЕАЭС и СНГ. Он выразил уверенность, что в государствах Центральной Азии это хорошо видят и понимают, ведь искусственное разрушение связей с Россией, по словам дипломата, способно обернуться более тяжелым ущербом, чем издержки от вторичных санкций.

    Галузин также указал на то, что США и НАТО не оставляют попыток превратить Центральную Азию в плацдарм для угрозы южным границам России. По словам дипломата, они вовлекают государства Центральной Азии в так называемые партнерские программы и тренинги, стараются возобновить совместные учения на территории региона и разместить там свою военную инфраструктуру.

    Напомним, в апреле США пригрозили Казахстану вторичными санкциями за помощь России в уходе от рестрикций Запада. По словам помощника министра финансов США Элизабет Розенберг, Штаты находятся в партнерстве с казахстанскими представителями правительства и ясно указывают на опасность рисков навлечь на себя вторичные санкции из-за особого отношения с Россией.

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    В Турции назвали дату второго тура выборов президента
    Глава ЦИК Турции Енер назвал 28 мая датой проведения второго тура выборов президента в Турции
    		   
    15 мая 2023, 16:22
    Фото: EPA/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Ни один из кандидатов на пост президента не набрал на состоявшихся выборах свыше 50% голосов избирателей, в стране пройдет второй тур голосования, сообщил глава Центризбиркома Турции Ахмет Енер.

    Второй тур состоится 28 мая, передает ТАСС.

    По его словам, на 15.15 местного времени по итогам вскрытия 100% избирательных урн действующий президент Тайип Эрдоган набрал 49,51% голосов избирателей, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу – 44,88%, представитель политического блока «Ата» Синан Оган – 5,7% голосов избирателей.


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    АТОР разъяснила ситуацию с задержками авиарейсов из Антальи
    Ассоциация туроператоров России разъяснила ситуацию с задержками авиарейсов из Антальи

    15 мая 2023, 11:45

    Текст: Александра Юдина

    Приостановка авиасообщения между Москвой и Антальей, из-за которой накануне в турецком аэропорту застряли около 500 пассажиров, произошла по техническим причинам, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

    На сайте общественной организации указано, что задержка рейса авиакомпании «Аэрофлот» SU2133 из Стамбула произошла по техническим причинам.

    По данным сервиса FlightRadar 24 два следующих рейса авиакомпании – SU2135 и SU2137 – по тому же маршруту успешно вылетели и приземлились в аэропорту Шереметьево.

    Как уточнили в АТОР, рейсы из Антальи в середине мая иногда отправляются с задержкой. Так, согласно данным аэропорта Внуково, в период с 13 мая по 02.00 15 мая до 80% рейсов прибывали позже обозначенного в расписании времени.

    При этом зафиксированы два случая со значительной задержкой: на 12,5 часов позже вылетел рейс TK 3740, который должен был отправиться в 13.00 14 мая, но вылетел в 1.29 15 мая. Другой рейс TK 3738 был задержан до 12.00 15 мая, который должен был вылететь в 1.00 15 мая.

    Кроме того, уточняется, что задержками вылетают рейсы не только в Россию, зафиксированы задержки и отмены по другим направлениям.

    По данным сервиса FlightRadar 24, ночью 15 мая в воздухе находились более десятка самолетов российских и турецких авиакомпаний, выполняющих рейсы согласно расписанию.

    В АТОР назвали преждевременным, говорить о какой бы то ни было «приостановке авиасообщения».

    Как заметили в Генконсульстве России, задержки вылета самолетов с российскими туристами связаны с ремонтными работами на участке ВПП в аэропорту Антальи.

    Ранее российские туристы в Турции в соцсетях сообщали, что авиасообщение между Антальей и Москвой прервано. Такой вывод они сделали на основании того, что 14 мая как минимум три рейса Turkish Airlines из Антальи в РФ были отменены и люди застряли в аэропорту.

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    ЦИК после вскрытия 91% урн: Эрдогана поддержали менее 50% избирателей
    ЦИК: Доля полученных Эрдоганом на выборах президента Турции голосов после вскрытия 91,1% урн упала ниже 50%

    14 мая 2023, 23:50

    Текст: Антон Никитин

    Доля полученных президентом Турции Тайипом Эрдоганом на выборах главы государства голосов упала ниже 50%, сообщило государственное Анатолийское агентство Anadolu со ссылкой на данные ЦИК после вскрытия 91,1% урн.

    Как сообщает ЦИК после вскрытия 91,1% урн для голосования, Эрдоган на выборах президента Турции набирает 49,98% голосов, его главный соперник кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу – 44,23%. Третий кандидат от альянса АТА Синан Оган получает 5,32%, передает ТАСС.

    Для победы в первом туре президентских выборов в Турции кандидат должен заручиться поддержкой более 50% избирателей.

    Ранее сторонники турецкой оппозиции вышли на стихийный митинг в Анкаре в поддержку лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу. Тем временем сторонники действующего президента Турции Тайипа Эрдогана установили сцену, включили громкую музыку и начали собираться в Анкаре с государственными флагами и символикой партии возле главного офиса Партии справедливости и развития (ПСР).

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    ЕС собрался оказывать на Россию экономическое давление
    Еврокомиссия: Евросоюз избежал рецессии и продолжит экономическое давление на Россию

    16 мая 2023, 05:45

    Текст: Антон Никитин

    Евросоюз избежал рецессии и планирует продолжить оказывать на Россию экономическое давление, свидетельствуют прогноз Еврокомиссии на весну 2023 года и заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на этом фоне.

    Комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони заявил, что экономика Евросоюза находится в лучшей форме, чем прогнозировалось осенью 2022 года. По его словам, Евросоюз избежал рецессии и настроен на умеренный рост в 2023 и 2024 году. Однако он также отметил, что «риски слишком велики» для «ощущения комфорта», и призвал сохранять бдительность. При этом в отчете указано, что рецессии удалось избежать с помощью снижения цен на нефть и газ, передает РИА «Новости».

    Напомним, в прошлую среду президент США Джо Байден предупредил, что в случае возможного дефолта американская экономика скатится в рецессию, репутации Соединенных Штатов в мире будет нанесет чрезвычайный ущерб, а у всего мира будут проблемы.

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    Явка на выборах в Турции превысила 88%

    14 мая 2023, 19:23

    Текст: Ольга Иванова

    В Турции явка на выборах президента и парламента превысила 88%, сообщило в воскресенье агентство Anadolu.

    Вместе с тем на участках в зарубежных представительствах в 73 странах и на погранпереходах явка составила 45,5%, передает РИА «Новости».

    Напомним, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 55,46% голосов, свидетельствуют данные после обработки бюллетеней из более 20% урн.

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    Эрдоган набирает около 54% голосов после обработки бюллетеней из почти 30% урн

    14 мая 2023, 19:39

    Текст: Ольга Иванова

    Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 53,92% голосов после обработки бюллетеней из 29,16% урн на всеобщих выборах в Турции, сообщил гостелеканал TRT Haber.

    Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 40,12% голосов, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в Турции явка на выборах президента и парламента превысила 88%, на участках в зарубежных представительствах в 73 странах и на погранпереходах явка составила 45,5%.

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    Алиев поздравил Эрдогана «с завоеванием большинства» на выборах
    Президент Азербайджана Алиев поздравил турецкого лидера Эрдогана «с завоеванием большинства голосов» на выборах в Турции
    		   
    15 мая 2023, 04:17
    Фото: Depo Photos/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил турецкого коллегу Тайипа Эрдогана «с завоеванием большинства голосов» на президентских и парламентских выборах в Турции, сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

    Согласно сообщению, лидер Азербайджана поздравил Эрдогана и «Республиканский союз» (коалиция во главе с турецкой правящей Партией справедливости и развития) «с завоеванием большинства голосов» на президентских и парламентских выборах в Турции, передает ТАСС.

    По данным ЦИК Турции, после обработки 91,93% избирательных урн Эрдоган набирает 49,49% голосов избирателей, его основной конкурент Кемаль Кылычдароглу – 44,79%. На парламентских выборах, по информации ЦИК после данных с более чем 96% урн, «Республиканский альянс» во главе с ПСР получает 49,74% голосов, или порядка 324 из 600 мест в парламенте, оппозиционный «Народный альянс» во главе с Народно-республиканской партией Кылычдароглу – 34,94%, или 212 мест.

    Ранее Эрдоган заявил, что «с явным отрывом» лидирует на выборах президента Турции.

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