Эрдоган объявил о продлении зерновой сделки

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Текст: Ольга Никитина

Зерновая сделка продлена на 60 дней, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер в этой связи выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, а также президенту Украины Владимиру Зеленскому и генсеку ООН Антониу Гутерришу. Эрдоган объявил, что хочет «сообщить хорошие новости всему миру». Он напомнил, что соглашение о Черноморском зерновом коридоре (так президент Турции называет зерновую сделку) было инициировано «интенсивными усилиями» Анкары и лично им, передает ТАСС. Последний период продления соглашения, как заявил Эрдоган, был подписан «благодаря руководству Турции, конструктивной позиции России и Украины и содействию ООН». Этот период истекал 18 мая, напомнил он. «Было принято решение продлить соглашение о Черноморском зерновом коридоре еще на два месяца», – сообщил Эрдоган. Президент Турции пожелал, чтобы соглашение было выгодным для всех его участников, и пообещал, что усилия, направленные на выполнение условий соглашения, в будущем будут продолжены. «Наши российские друзья заявили, что не будут препятствовать выходу турецких судов из портов [Украины – Николаев и Ольвия]. Мы благодарны им за это», – подчеркнул турецкий лидер. Москва подчеркивала, что в основе принятия Россией решения по вопросу продления или прекращения зерновой сделки будет лежать соблюдение российских интересов. В МИД не исключили присоединения Центральной Азии к санкциям Запада Замглавы МИД Галузин: Некоторые страны Центральной Азии могут присоединиться к западным санкциям против России

Фото: Petrov Sergey/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Некоторые страны Центральной Азии дают понять, что они не готовы брать на себя риски и могут присоединиться к санкциям Запада против России, заявил замглавы МИД Михаил Галузин на III Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай». Галузин отметил позиции России и стран Центральной Азии по нелегитимности односторонних экономических ограничений совпадают, однако, несмотря на это, центральноазиатские государства не хотят брать на себя риски и дают понять, что готовы следовать санкционной политике Запада, передает ТАСС. Россия никому не диктует внешне- и внутриполитический курс, подчеркнул дипломат, уточнив, что речь идет о ситуациях, когда не нарушаются взаимные обязательства, в том числе в рамках ОДКБ, ЕАЭС и СНГ. Он выразил уверенность, что в государства Центральной Азии это хорошо видят и понимают, ведь искусственное разрушение связей с Россией, по словам дипломата, способно обернуться более тяжелым ущербом, чем издержки от вторичных санкций. Замминистра подчеркнул, что Россия настроена на последовательное укрепление отношений стратегического партнерства со странами Центральной Азии. Напомним, в апреле США пригрозили Казахстану вторичными санкциями за помощь России в уходе от рестрикций Запада. Отрыв Эрдогана от Кылычдароглу после вскрытия 99,86% урн сократился ТРТ: Разрыв между Эрдоганом и Кылычдароглу на выборах президента Турции после вскрытия 99,9% урн уменьшился до 4,35 п. п.

Фото: Davide Bonaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Разрыв между президентом Турции Тайипом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу на президентских выборах по итогам вскрытия 99,86% урн уменьшился до 4,35 процентного пункта, такие данные приводит гостелеканал ТРТ. По последним данным, Эрдоган набирает 49,34% голосов, его главный соперник – 44,99%, передает ТАСС. Ранее Эрдоган заявил о своем лидерстве на прошедших в Турции выборах. Новости СМИ2 Эрдоган набрал 49,35% голосов после обработки 100% бюллетеней Действующий президент Турции Эрдоган набрал 49,35% голосов после вскрытия 100% избирательных урн

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Алина Власенко

Действующий президент Турции Тайип Эрдоган по итогам вскрытия 100% избирательных урн в рамках подсчета голосов на выборах главы государства получил 49,35% голосов, сообщает государственный канал ТРТ. Основной соперник Эрдогана, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил голоса 45% избирателей. Третий кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган получил 5,22%, передает РИА «Новости». У снявшего свою кандидатуру Мухаррема Индже – 0,43% голосов. ЦИК Турции считает действительными отданные за него голоса. Для победы в первом туре кандидат должен набрать 50% плюс один голос. Если ни один из кандидатов не наберет достаточное количество голосов, второй тур пройдет 28 мая. Ранее турецкий ЦИК сообщал, что Эрдогана поддержали более половины (55,36%) из числа проживающих за пределами страны граждан республики. Сам Эрдоган заявил, что «с явным отрывом» лидирует на выборах главы государства. Сторонники турецкой оппозиции вышли в Анкаре на стихийный митинг Сторонники турецкой оппозиции вышли на митинг в Анкаре в поддержку лидера Народно-республиканской партии Кылычдароглу 14 мая 2023, 23:25 Текст: Антон Никитин

Сторонники турецкой оппозиции вышли в воскресенье вечером на стихийный митинг в Анкаре с целью выразить поддержку своему кандидату на президентских выборах, лидеру Народно-республиканской партии Кемалю Кылычдароглу. Возле штаб-квартиры Народно-республиканской партии (НРП) в районе Сегютозю собралось от 30 до 50 человек с турецкими флагами, которые выкрикивали лозунги в поддержку НРП и ее председателя Кылычдароглу. Как признались некоторые участники митинга, они уже начали праздновать «победу Кылычдароглу над [действующим президентом Тайипом] Эрдоганом» вопреки продолжающемуся подсчету голосов, передает ТАСС. В свою очередь единый кандидат в президенты Турции от оппозиции, лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу в очередной раз призвал своих уполномоченных не покидать участки для голосования, чтобы не допустить фальсификации итогов выборов. Он выступил с утверждением, что в результате манипуляций количество голосов, отданных за оппозицию и отраженных в избирательных бюллетенях, снизилось с изначальных 60% до 50%. По его словам, предстоящая ночь в Турции будет бессонной. Тем временем сторонники действующего президента Турции Тайипа Эрдогана установили сцену, включили громкую музыку и начали собираться с государственными флагами и символикой партии возле главного офиса Партии справедливости и развития (ПСР) в Анкаре. Сотни собравшихся скандируют лозунги в поддержку Эрдогана на выборах президента. Напомним, по данным ЦИК Турции и госагентства Anadolu, после вскрытия 83,75% урн Эрдоган набирает 50,41%, а Кылычдароглу – 43,93%. При этом, по данным АНКАР, Эрдоган опережает кандидата от оппозиции Кылычдароглу на выборах примерно на 2 п.п. Новости СМИ2 Эрдоган заявил о своем лидерстве «с явным отрывом» на выборах в Турции Президент Турции Эрдоган заявил о своем лидерстве «с явным отрывом» на выборах главы государства

Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Действующий президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что «с явным отрывом» лидирует на выборах главы государства, хотя окончательных данных пока нет. Эрдоган в обращении к своим сторонникам на многотысячном митинге в Анкаре с балкона штаб-квартиры правящей Партии справедливости и развития заявил, что лидирует «с явным отрывом», хотя окончательных данных пока нет. Действующий президент Турции также выразил надежду на победу по итогам первого тура голосования, уточнив, что еще не подсчитаны голоса избирателей, которые проголосовали за рубежом, передает ТАСС. Тем временем Анатолийское агентство Anadolu со ссылкой на ЦИК Турции сообщило, что разрыв между действующим президентом Турции Эрдоганом и кандидатом от оппозиции Кылычдароглу на президентских выборах составляет менее 4,5 процентных пункта. Так, Эрдоган набирает 49,36% голосов, его главный соперник – 44,92%. Ранее Anadolu после вскрытия 91,1% урн сообщало, что Эрдогана поддержали менее 50% избирателей. Эрдоган набирает около 53% голосов после обработки бюллетеней из почти 40% урн 14 мая 2023, 20:07 Текст: Ольга Иванова

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,85% голосов после обработки бюллетеней из 39,92% урн на всеобщих выборах, сообщил гостелеканал TRT Haber. Уточняется, что его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 41,23% голосов. Данные периодически меняются, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что в Турции явка на выборах президента и парламента превысила 88%, на участках в зарубежных представительствах в 73 странах и на погранпереходах явка составила 45,5%. Новости СМИ2 Эрдоган набирает более 50% голосов после обработки бюллетеней из 75% урн 14 мая 2023, 21:51 Текст: Ольга Иванова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на всеобщих выборах получает более 50,97% (более 19,5 миллионов граждан) голосов, сообщило государственное агентство Anadolu. Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 43,22% (более 16,6 миллионов) голосов, передает РИА «Новости». Синан Оган получил 5,3% голосов. Ранее сообщалось, что в Турции явка на выборах президента и парламента превысила 88%, на участках в зарубежных представительствах в 73 странах и на погранпереходах явка составила 45,5%. В России оценили риск присоединения Центральной Азии к санкциям Запада Политолог Лепехин: Центральная Азия будет лавировать, чтобы не потерять контакты с Россией

Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

Текст: Дарья Волкова

Западные страны не обладают большим влиянием в Центрально-Азиатском регионе. И даже те государства, которые присоединятся к антироссийским санкциям, будут лавировать и попытаются сохранить контакты с Москвой. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Лепехин. Ранее в российском МИД не исключили присоединения Центральной Азии к санкциям Запада. «В наиболее сложном положении находится Казахстан. Еще со времен президентства Назарбаева выстроилась зависимость республики от Великобритании, широко присутствует их агентура, и на Астану давят как на ключевую точку. Вместе с тем у казахов тесные связи с Россией в экономике и логистике. Поэтому, очевидно, государству придется как-то лавировать, присоединяясь к санкциям и в то же время их обходя», – сказал генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин. «Что касается других стран региона, они могут и не присоединяться к санкциям. Так, например, Туркмения больше зависит от Китая, нежели от западных стран, поэтому им нет никакого смысла поддерживать антироссийскую политику. Таджикистан зависит от России и Китая, так что санкции им тоже неинтересны. Узбекистан за последние 10 лет избавился от американской зависимости, туда пошли многомиллиардные инвестиции из России, им будет невыгодно портить такие отношения с нами», – рассуждает Лепехин. «Немного особняком стоит Киргизия, где русский язык используется наравне с государственным. Важным маркером является и то, что президент Садыр Жапаров в этом году первым официально подтвердил свой визит в Москву на День Победы. Однако одновременно с этим там много западных НКО, которые дестабилизируют обстановку, разгоняют антироссийские нарративы. Поэтому, я полагаю, киргизам придется лавировать еще активнее, делать вид, что они присоединились к санкциям, но на деле их обходить», – полагает собеседник. «По моему мнению, западные страны сегодня не просто пытаются оторвать Центрально-Азиатский регион от России. Их цель – сформировать новую геополитическую реальность. И самую активную антироссийскую политику проводит Британия. Проявления этого мы видим на Украине, в том числе в виде наемников и поставок вооружения. Лондон подразумевает, что Вашингтон и Пекин уже поделили геополитическое влияние в Азиатском регионе, и стремится отхватить себе «кусочки», чтобы тоже считаться великой державой», – заключил Лепехин. Ранее замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что некоторые страны Центральной Азии дают понять – они не готовы брать на себя риски и могут присоединиться к санкциям западных стран против России. Замминистра подчеркнул, что Россия настроена на последовательное укрепление отношений стратегического партнерства со странами Центральной Азии. Галузин отметил, что позиции России и стран Центральной Азии по нелегитимности односторонних экономических ограничений совпадают, однако, несмотря на это, центральноазиатские государства не хотят брать на себя риски и дают понять, что готовы следовать санкционной политике Запада. Россия никому не диктует внешне- и внутриполитический курс, подчеркнул дипломат, уточнив, что речь идет о ситуациях, когда не нарушаются взаимные обязательства, в том числе в рамках ОДКБ, ЕАЭС и СНГ. Он выразил уверенность, что в государствах Центральной Азии это хорошо видят и понимают, ведь искусственное разрушение связей с Россией, по словам дипломата, способно обернуться более тяжелым ущербом, чем издержки от вторичных санкций. Галузин также указал на то, что США и НАТО не оставляют попыток превратить Центральную Азию в плацдарм для угрозы южным границам России. По словам дипломата, они вовлекают государства Центральной Азии в так называемые партнерские программы и тренинги, стараются возобновить совместные учения на территории региона и разместить там свою военную инфраструктуру. Напомним, в апреле США пригрозили Казахстану вторичными санкциями за помощь России в уходе от рестрикций Запада. По словам помощника министра финансов США Элизабет Розенберг, Штаты находятся в партнерстве с казахстанскими представителями правительства и ясно указывают на опасность рисков навлечь на себя вторичные санкции из-за особого отношения с Россией. Новости СМИ2 В Турции назвали дату второго тура выборов президента Глава ЦИК Турции Енер назвал 28 мая датой проведения второго тура выборов президента в Турции

Фото: EPA/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Ни один из кандидатов на пост президента не набрал на состоявшихся выборах свыше 50% голосов избирателей, в стране пройдет второй тур голосования, сообщил глава Центризбиркома Турции Ахмет Енер. Второй тур состоится 28 мая, передает ТАСС. По его словам, на 15.15 местного времени по итогам вскрытия 100% избирательных урн действующий президент Тайип Эрдоган набрал 49,51% голосов избирателей, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу – 44,88%, представитель политического блока «Ата» Синан Оган – 5,7% голосов избирателей.



АТОР разъяснила ситуацию с задержками авиарейсов из Антальи Ассоциация туроператоров России разъяснила ситуацию с задержками авиарейсов из Антальи 15 мая 2023, 11:45 Текст: Александра Юдина

Приостановка авиасообщения между Москвой и Антальей, из-за которой накануне в турецком аэропорту застряли около 500 пассажиров, произошла по техническим причинам, сообщили в Ассоциации туроператоров России. На сайте общественной организации указано, что задержка рейса авиакомпании «Аэрофлот» SU2133 из Стамбула произошла по техническим причинам. По данным сервиса FlightRadar 24 два следующих рейса авиакомпании – SU2135 и SU2137 – по тому же маршруту успешно вылетели и приземлились в аэропорту Шереметьево. Как уточнили в АТОР, рейсы из Антальи в середине мая иногда отправляются с задержкой. Так, согласно данным аэропорта Внуково, в период с 13 мая по 02.00 15 мая до 80% рейсов прибывали позже обозначенного в расписании времени. При этом зафиксированы два случая со значительной задержкой: на 12,5 часов позже вылетел рейс TK 3740, который должен был отправиться в 13.00 14 мая, но вылетел в 1.29 15 мая. Другой рейс TK 3738 был задержан до 12.00 15 мая, который должен был вылететь в 1.00 15 мая. Кроме того, уточняется, что задержками вылетают рейсы не только в Россию, зафиксированы задержки и отмены по другим направлениям. По данным сервиса FlightRadar 24, ночью 15 мая в воздухе находились более десятка самолетов российских и турецких авиакомпаний, выполняющих рейсы согласно расписанию. В АТОР назвали преждевременным, говорить о какой бы то ни было «приостановке авиасообщения». Как заметили в Генконсульстве России, задержки вылета самолетов с российскими туристами связаны с ремонтными работами на участке ВПП в аэропорту Антальи. Ранее российские туристы в Турции в соцсетях сообщали, что авиасообщение между Антальей и Москвой прервано. Такой вывод они сделали на основании того, что 14 мая как минимум три рейса Turkish Airlines из Антальи в РФ были отменены и люди застряли в аэропорту. Новости СМИ2 ЦИК после вскрытия 91% урн: Эрдогана поддержали менее 50% избирателей ЦИК: Доля полученных Эрдоганом на выборах президента Турции голосов после вскрытия 91,1% урн упала ниже 50% 14 мая 2023, 23:50 Текст: Антон Никитин

Доля полученных президентом Турции Тайипом Эрдоганом на выборах главы государства голосов упала ниже 50%, сообщило государственное Анатолийское агентство Anadolu со ссылкой на данные ЦИК после вскрытия 91,1% урн. Как сообщает ЦИК после вскрытия 91,1% урн для голосования, Эрдоган на выборах президента Турции набирает 49,98% голосов, его главный соперник кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу – 44,23%. Третий кандидат от альянса АТА Синан Оган получает 5,32%, передает ТАСС. Для победы в первом туре президентских выборов в Турции кандидат должен заручиться поддержкой более 50% избирателей. Ранее сторонники турецкой оппозиции вышли на стихийный митинг в Анкаре в поддержку лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу. Тем временем сторонники действующего президента Турции Тайипа Эрдогана установили сцену, включили громкую музыку и начали собираться в Анкаре с государственными флагами и символикой партии возле главного офиса Партии справедливости и развития (ПСР). ЕС собрался оказывать на Россию экономическое давление Еврокомиссия: Евросоюз избежал рецессии и продолжит экономическое давление на Россию 16 мая 2023, 05:45 Текст: Антон Никитин

Евросоюз избежал рецессии и планирует продолжить оказывать на Россию экономическое давление, свидетельствуют прогноз Еврокомиссии на весну 2023 года и заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на этом фоне. Комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони заявил, что экономика Евросоюза находится в лучшей форме, чем прогнозировалось осенью 2022 года. По его словам, Евросоюз избежал рецессии и настроен на умеренный рост в 2023 и 2024 году. Однако он также отметил, что «риски слишком велики» для «ощущения комфорта», и призвал сохранять бдительность. При этом в отчете указано, что рецессии удалось избежать с помощью снижения цен на нефть и газ, передает РИА «Новости». Напомним, в прошлую среду президент США Джо Байден предупредил, что в случае возможного дефолта американская экономика скатится в рецессию, репутации Соединенных Штатов в мире будет нанесет чрезвычайный ущерб, а у всего мира будут проблемы. Новости СМИ2 Явка на выборах в Турции превысила 88% 14 мая 2023, 19:23 Текст: Ольга Иванова

В Турции явка на выборах президента и парламента превысила 88%, сообщило в воскресенье агентство Anadolu. Вместе с тем на участках в зарубежных представительствах в 73 странах и на погранпереходах явка составила 45,5%, передает РИА «Новости». Напомним, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 55,46% голосов, свидетельствуют данные после обработки бюллетеней из более 20% урн. Эрдоган набирает около 54% голосов после обработки бюллетеней из почти 30% урн 14 мая 2023, 19:39 Текст: Ольга Иванова

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 53,92% голосов после обработки бюллетеней из 29,16% урн на всеобщих выборах в Турции, сообщил гостелеканал TRT Haber. Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 40,12% голосов, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что в Турции явка на выборах президента и парламента превысила 88%, на участках в зарубежных представительствах в 73 странах и на погранпереходах явка составила 45,5%. Новости СМИ2 Алиев поздравил Эрдогана «с завоеванием большинства» на выборах Президент Азербайджана Алиев поздравил турецкого лидера Эрдогана «с завоеванием большинства голосов» на выборах в Турции

Фото: Depo Photos/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил турецкого коллегу Тайипа Эрдогана «с завоеванием большинства голосов» на президентских и парламентских выборах в Турции, сообщила пресс-служба азербайджанского лидера. Согласно сообщению, лидер Азербайджана поздравил Эрдогана и «Республиканский союз» (коалиция во главе с турецкой правящей Партией справедливости и развития) «с завоеванием большинства голосов» на президентских и парламентских выборах в Турции, передает ТАСС. По данным ЦИК Турции, после обработки 91,93% избирательных урн Эрдоган набирает 49,49% голосов избирателей, его основной конкурент Кемаль Кылычдароглу – 44,79%. На парламентских выборах, по информации ЦИК после данных с более чем 96% урн, «Республиканский альянс» во главе с ПСР получает 49,74% голосов, или порядка 324 из 600 мест в парламенте, оппозиционный «Народный альянс» во главе с Народно-республиканской партией Кылычдароглу – 34,94%, или 212 мест. Ранее Эрдоган заявил, что «с явным отрывом» лидирует на выборах президента Турции.