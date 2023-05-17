Лавров указал на последствия поглощения НАТО нейтральных стран

Расширение НАТО и поглощение нейтральных стран подрывает перспективы диалога по европейской безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.

Он отметил безоглядное расширение альянса не только на восток, но и на север, а также в других направлениях, передает ТАСС.

Это подрывает саму перспективу дальнейшего нормального разговора о евробезопасности. Возможность для конструктивной политики на континенте при инициативной роли нейтральных государств, по сути дела, исчезает, указал Лавров.

Министр отметил, что со вступлением в НАТО Финляндии и Швеции, которая, «видимо, тоже скоро обретет свое членство в НАТО, и с практическим отказом Швейцарии на практике от своего нейтрального статуса сужается та часть Европы, которая исповедовала военно-политический нейтралитет».

Глава МИД напомнил, что это было закреплено в конституциях соответствующих государств. Эти страны создавали пространство для поиска баланса интересов, компромиссов между натовской частью Европы, Союзным государством и ОДКБ.

Сейчас, добавил Лавров, значительно осложняется продвижение «конструктивных процессов, хотя бы в контексте политических договоренностей», которые создавали бы более позитивную атмосферу.

Лавров отметил, что в случае, если Запад поймет, что не сможет остановить исторически объективный процесс формирования многополярного мира, то потребуется диалог, не ограниченный только Европой.

«И нам не уйти от разговора о том, что глобальная безопасность должна быть честной и равноправной», – заключил Лавров.

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