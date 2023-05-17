В парламенте Грузии предложили США отказаться от «угрожающего тона»

Депутат парламента Грузии от лояльного властям движения «Сила народа» Гурам Мачарашвили предложил США отказаться от «угрожающего тона» в разговоре с Тбилиси по поводу возобновления прямых рейсов с Россией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как сообщает грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс», Гурам Мачарашвили заявил, что «закончилось время, когда в Грузии терпели угрожающий тон из Америки».

«Страна – партнер разговаривает с нами тоном угроз. Это в тот момент, когда страна – оккупант (Россия) в одностороннем порядке приняла решение восстановить рейсы и отменить визы для граждан Грузии. Все понимает общество Грузии», – сказал парламентарий.

Он напомнил, что четыре года назад, когда Россия отменила авиасообщение с Грузией, Запад предлагал Москве не делать этого, а сейчас «говорит угрозами с нами».

«Мы надеемся, что в США есть силы, которые уважают партнерские отношения», – заявил парламентарий.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кому больше нужно прямое авиасообщение с Грузией.