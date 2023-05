ВСУ обстреляли элеватор в Запорожской области Politico: Июль назван последним месяцем финансирования Украины из бюджета США 16 мая 2023, 15:36 Текст: Кристина Цыцура

Военная помощь Киеву может закончиться в июле, из выделенных Конгрессом США 48 млрд долларов осталось лишь 6 млрд, пишет издание Politico. По словам старшего советника американского Центра стратегических и международных исследований Марка Канчиана, решением может стать запрос Белого дома на помощь Киеву в рамках экстренного бюджетного пакета, пишет «Коммерсант» со ссылкой на издание. Высокопоставленный чиновник из администрации Джо Байдена заявил, что Белый дом обсуждает перспективы очередной помощи Украине, но из-за внутренних проблем они «пока туманны». Еще одной проблемой может стать то, что Конгресс будет решать проблему с госдолгом, потолок которого могут поднять, чтобы американское правительство могло обеспечивать свои обязательства. Одним из условий, на котором настаивают правые законодатели для поднятия потолка, – возвращение Пентагона к финансированию уровня 2022 года.

Фото: EPA/ТАСС

Текст: Алёна Задорожная

В случае ведения полномасштабных боевых действий одиночные выезды танков не используются. Судя по всему, противник хотел вызвать на себя огонь и вычислить расположение наших позиций, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее российский танкист рассказал о первом встречном бое с танком Leopard. «Одиночный танк Leopard – это очевидное неумелое использование боевой техники. Сама по себе машина оснащена броней. Так что не исключаю, что замысел противника заключался в том, чтобы выйти на позиции, принять на себя наш огонь, тем самым вычислив, где расположены наши основные боевые позиции», – сказал доктор военных наук Константин Сивков. «Да, за счет брони танк мог бы и не пострадать в случае лобового попадания. Однако, во-первых, обычно машины так не используют. А во-вторых, мы могли бы и не промахнуться. Когда речь идет о ведении боевых действий, должна быть сформирована штурмовая группа, для усиления которой выделяются одиночные танки, взводы из трех-пяти машин или роты из 10–12 танков в зависимости от целей и задач операции», – объясняет собеседник. «Если противник планирует осуществить прорыв в укрепрайоне, тогда проводятся мощные огневые удары, после чего идет танковый таран. И вот тут машин должно быть довольно много. Более того, необходимо обеспечить прикрытие авиацией и артиллерией. То есть для эффективного противостояния плотность танков должна быть довольно серьезной», – уточняет эксперт. «Помимо этого, наши военные недавно уничтожили склад боеприпасов под Хмельницким. Если это действительно так, то в скором времени у ВСУ может начаться новый виток снарядного голода. Но не стоит сильно обольщаться на этот счет. Британия, зная об этом, наверняка поставит новую партию урановых снарядов. Пока же мы можем попытаться воспользоваться моментом», – заключил Сивков. Ранее командир танкового батальона ВС РФ с позывным Тигр сообщил, что в ДНР наши танкисты впервые столкнулись с немецким танком Leopard. По его словам, машина противника в субботу вышла «отработать российские позиции», однако была быстро замечена, по ней открыли огонь. В результате наши военные не попали по цели, однако Leopard отступил, передает ТАСС. Напомним, в конце апреля министр обороны Германии Борис Писториус пообещал передать Украине еще 80 танков Leopard 1 в середине этого года. По его словам, государством уже передано 18 современных Leopard 2A6 и 40 боевых машин пехоты Marder, вместе с ними поставлены необходимые запчасти и боеприпасы. Как считает Писториус, Берлин является «главной опорой Украины в ЕС». Министр также заявлял, что страны НАТО запланировали отправку Украине двух батальонов танков Leopard 2 и четыре батальона Leopard 1, но больше поставить вряд ли получится, так как ресурсы ограничены. При этом еще 7 февраля кабмин ФРГ одобрил поставку Украине 178 танков Leopard 1A5. Военкоры сообщили о самом массированном ударе по военным объектам в Киеве Военкоры сообщили о масштабном ударе по военным объектам в Киеве ракетами «Кинжал» и «Калибр»

Российские силы утром во вторник, 16 мая, нанесли самый массированный удар по Киеву, военные объекты в украинской столице атаковали ракетами «Кинжал» и «Калибр». Ряд ударов были нанесены по Святошинскому району Киева, после чего там начался сильный пожар, сообщает Telegram «Военкоры Русской Весны». Там же уточняется, что в результате атаки в украинской столице российские силы, вероятно, смогли поразить американские системы ПВО. При этом ЗРК Patriot выпустили десятки ракет, пытаясь остановить российский ракетный удар. Так, в Сети появились кадры работы ЗРК Patriot, которые можно отличить из-за того, что пуски ракет идут не под прямым углом, а под углом в 40 градусов. На видео можно заметить, что после прекращения работы ПВО происходит взрыв, а затем поднимаются столбы дыма. Кроме того, авторы канала обратили внимание на фото агентства Reuters, на которых можно заметить позиции переданных США комплексов Patriot. В ночь на вторник воздушная тревога была объявлена почти во всех областях Украины, в том числе в Киеве, передает РИА «Новости». Очевидцы рассказали о мощных взрывах в украинской столице. Глава Киевской военной администрации Сергей Попко заявил об «исключительной по своей плотности» атаке по объектам в украинской столице, пишет «Российская газета». Экс-сотрудника посольства США арестовали во Владивостоке Источник: Экс-сотрудника посольства США арестовали во Владивостоке

Бывшего сотрудника американского посольства в Москве Роберта Шонова заподозрили в сотрудничестве с иностранным государством, его арестовали, сообщил источник в правоохранительных органах. Шонова задержали при поддержке ФСБ во Владивостоке, после допроса ему предъявили обвинение по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией», сказал собеседник ТАСС. Экс-сотрудника посольства арестовали. Фабула дела не сообщается. В апреле журналист газеты Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан ФСБ в Екатеринбурге, а затем арестован по подозрению в шпионаже. Он не признает вину. ВС России нанесли удар по скоплению украинских войск под Ореховом Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: ВС России нанесли удар по скоплению военных ВСУ в районе Орехова 16 мая 2023, 01:25

Российские войска нанесли массированный удар из реактивной и ствольной артиллерии по крупному скоплению военнослужащих ВС Украины (ВСУ) в районе Орехова в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что вечером понедельника русские воины нанесли массированный удар двумя батареями реактивной и ствольной артиллерии по крупному скоплению украинских боевиков. Он уточнил, удар осуществлен в ближнем тылу противника к западу от Орехова. Напомним, в начале мая ВС России отразили атаку ВСУ в районе Орехова. Новости СМИ2 Ударом гиперзвукового «Кинжала» поражен ЗРК «Пэтриот» в Киеве

Российские военные в ночь на вторник ударили по местам хранения боеприпасов и техники из западных стран в украинской столице, сообщили в Минобороны. Удар высокоточным гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» поразил американский ЗРК Patriot, хранящийся в Киеве, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Удар наносился сосредоточенно и высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации украинских подразделений, местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники Запада, подчеркнули в министерстве. Там указали, что цель удара достигнута, и все назначенные объекты поражены. Ранее военные корреспонденты сообщали, что 16 мая по украинской столице был нанесен удар, были поражены военные объекты, удар наносился комплексами «Кинжал» и «Калибр». Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на экскаватор в Курской области

Украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на экскаватор в Суджанском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В своем Telegram-канале он написал, что в результате взрыва легко ранен в плечо водитель строительной техники. Глава региона добавил, что раненого водителя доставили в районную больницу, там ему оказывают медпомощь. Ранее сообщалось, что на военном объекте в Воронежской области пресечена попытка атаки двумя вражескими беспилотными летательными аппаратами. Венгрия заблокировала выделение помощи Киеву из Европейского фонда мира АНСА: Венгрия заблокировала выделение 500 млн евро Киеву из Европейского фонда мира

Венгрия заблокировала выделение нового транша на сумму 500 млн евро для Украины из Европейского фонда мира, сообщило итальянское агентство АНСА. Источник агентства сообщает, что Будапешт потребовал, чтобы фонд не использовался исключительно для вооружения Украины, а играл «глобальную» роль, передает ТАСС. Евросоюз уже выделил из Европейского фонда мира 5,6 млрд евро на оплату поставок оружия Украине. Ранее Еврокомиссия представила план милитаризации промышленности ЕС с наращиванием производства артиллерийских и ракетных боеприпасов, в том числе для систем ПВО. На эти цели из бюджета ЕС будут выделены 500 млн евро в дополнение к утвержденному ЕС 1 млрд евро. Напомним, Венгрия пригрозила Украине блокировкой санкций ЕС против России. Между тем ЕС утвердил выделение 1 млрд евро на оружие Украине. Жену Шредера уволили после посещения российского посольства 9 мая Супругу экс-канцлера Германии Шредера уволили после посещения российского посольства 9 мая

Супруга бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шредера Со Ён Ким-Шредер лишилась работы в компании NRW.Global Business, после того как с мужем посетила торжественный прием в российском посольстве в Германии по случаю 78-летия Победы в Великой Отечественной войне. Представитель Минэкономики Северного Рейна-Вестфалии Моны Нойбаур заявил, что Ким-Шредер была освобождена от должности в компании NRW.Global Business без предварительного уведомления. В NRW.Global Business супруга бывшего канцлера работала в качестве представителя в Южной Корее, пишет газета Bild.

В компании заявили, что неоднократно предупреждали Ким-Шредер о недопустимости делать публичные высказывания по политически деликатным темам, в частности, в отношении событий на Украине, передает ТАСС. 9 мая в российском посольстве в Германии прошел торжественный прием по случаю 78-летия Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие в том числе бывший канцлер Германии Герхард Шредер и его супруга Со Ён Ким-Шредер. Новости СМИ2 Американский генерал объяснил долгую подготовку Украины к контрнаступлению Генерал США Хертлинг: Киев откладывает контрнаступление из-за сложности и высоких рисков 16 мая 2023, 10:05 Вооруженные силы Украины откладывают обещанное контрнаступление из-за сложности предстоящей операции и высоких рисков, пишет в The Washington Post генерал-лейтенант США в отставке, экс-командующий американскими войсками в Европе Марк Хертлинг. По словам генерала, украинского контрнаступления стоит ожидать в ближайшее время, однако точную дату назвать невозможно. «Это может начаться в течение нескольких дней или недель. Те, кто размышляет о том, когда именно может произойти атака, должны понимать сложную задачу, стоящую перед украинскими войсками», – пишет экс-главком в колонке для The Washington Post.

Хертлинг подчеркнул, что для наступления требуется большое количество сил, большая маневренная ловкость и длинные, надежные линии снабжения. «Ничего подобного в таком масштабе ВСУ еще не проводили», – добавил он. Ранее британский генерал, бывший заместитель командующего силами НАТО в Европе Ричард Ширрефф заявил, что Украине нужно провести целую серию успешных контрнаступлений, чтобы добиться целей, на это может уйти несколько лет. Российские танкисты в подбитом танке 10 часов отбивались от ВСУ Российские танкисты в подбитом танке 10 часов отбивались от ВСУ и вернулись к своим

Танкисты ВС России смогли удержаться в подбитом танке 10 часов подряд, отстреливаясь от украинских военных, и прорваться к своим, сообщил командир танка – начальник штаба танкового батальона старший лейтенант Илья Баганов. Машина Баганова наступала на опорный пункт ВСУ одной из первых, танк подорвался на фугасе, она осталась отрезанной от основных войск. Об этом старший лейтенант рассказал в ролике, опубликованном Минобороны в своем Telegram-канале. Военнослужащий пояснил, что 10 часов вел бой, и только с наступлением темноты смог выбраться к своим. По дороге он заблудился и «пробежался по украинским окопам», вытащил весь экипаж. Баганов добавил, что российские военные только под конец поняли, что сидят не в своем окопе. Машина за это время получила 10 попаданий из противотанкового гранатомета с короткой дистанции, но броня смогла их выдержать. Российские войска уничтожили мобильную группу ВСУ на пикапах Российские войска вскрыли и уничтожили на южнодонецком направлении мобильную группу ВСУ на пикапах 16 мая 2023, 06:34

Российские войска вскрыли и уничтожили на Южнодонецком направлении мобильную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на двух пикапах, а также разведгруппу противника на Запорожском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки сил «Восток» Александр Гордеев. Офицер сообщил, что разведка в районе Новомихайловки выявила выдвижение мобильной группы противника на двух пикапах. После этого расчетами самоходных артиллерийских установок «Акация» оба пикапа с боевиками были уничтожены, передает ТАСС. Кроме того, экипажем тяжелой огнеметной системы ТОС-1 было нанесено поражение опорному пункту противника южнее Пречистовки, а расчетом зенитно-ракетного комплекса «Оса-АКМ» сбит беспилотный летательный аппарат «Фурия». Гордеев сообщил, что также на этом направлении удалось отразить ракетную атаку: ЗРК «Бук» сбили три ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. На Запорожском направлении во время воздушной разведки в районе населенного пункта Червоная выявили и уничтожили расчетами САУ «Акация» разведывательную группу ВСУ, добавил Гордеев. В районах населенных пунктов Малиновка и Новоданиловка, по данным Минобороны, огнем артиллерии нанесен удар по скоплениям боевиков. Также уничтожены два пикапа и живая сила противника в ангаре в Лобковом, наблюдательный пост с автомобилем и боевиками в районе Новоселовки, сообщили в военном ведомстве. Тем временем на Запорожском направлении расчетами ЗРК «Тор», «Стрела-10» и огнем из стрелкового оружия уничтожено три беспилотника «Фурия». В прошлую субботу ВС России пресекли украинскую попытку проведения разведки боем. Пушилин заявил об усилении флангов в Артемовске Врио главы ДНР Пушилин: Фланги в Артемовске усилены после переброски резервов, ситуация в городе должна выровняться 16 мая 2023, 10:37 Текст: Алина Власенко

Фланги в Артемовске (украинское название – Бахмут) были усилены за счет переброски дополнительных резервов, это поможет ситуации в городе выровняться, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. По словам Пушилина, Артемовск стал для Киева самой большой проблемой, и потому туда перекинуты серьезные резервы ВСУ. Он добавил, что в настоящее время фланги в городе усилены, туда перекинуты военные с других участков, и в ближайшее время ситуация должна выровняться, передает РИА «Новости».

Пушилин добавил, что хотя ситуация в Артемовске остается напряженной, бойцы группы «Вагнер» продолжают продвигаться. В городе остается все меньше высоток, которые контролируются украинскими военными. Тем временем на Авдеевском направлении российские силы взяли несколько укреплений ВСУ. Пушилин уточнил, что на позициях «в шаговой доступности» уже видно Авдеевский коксохимический завод. Ситуация на Марьинском направлении также остается сложной, но российские силы движутся вперед, передает ТАСС. «Противник закрепился в нескольких достаточно серьезных укреплениях, которые они готовили и улучшили в последнее время, трудно их выбить», – сказал Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live», добавив, что проблема также заключается в постоянном перебросе резервов. Ситуация на Угледарском направлении Пушилин также назвал стабильно напряженной. По его словам, идет позиционное противостояние, противник регулярно предпринимает попытки улучшить позиции. Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на Донецком направлении самые ожесточенные бои продолжали вести штурмовые отряды на западной окраине Артемовска, а также подразделения 4-й мотострелковой бригады в районе Красного Донецкой народной республики (ДНР). Новости СМИ2 Пользователи Сети возмутились угрозам Зеленского в адрес Путина 16 мая 2023, 10:45 Текст: Александра Юдина

Пользователи Twitter (запрещен в России) возмутились из-за слов президента Украины Владимира Зеленского, который на вручении премии имени Карла Великого заявил, что президент Владимир Путин якобы должен «просить пощады». Комментаторы сошлись во мнении, что таким образом украинский президент выражает опасения, что США, ЕС и НАТО его оставят один на один с Россией, передает РИА «Новости». «Самая большая катастрофа – это вы, уважаемый Зеленский. Вы выбрали, чтобы США/ЕС/НАТО использовали ваш народ в качестве пушечного мяса для прокси-конфликта», – отметил один из комментаторов. Другой задался вопросом, почему это говорит «человек, который игнорировал Минские соглашения после вступления в должность». «Значит, Зеленский чувствует себя одиноким? Боится, партнеры его бросят?» – предположил еще один пользователь. Читатели подчеркнули, что «Путин, вероятно, смеется, когда слышит, как Зеленский говорит всякую чушь». Газета ВЗГЛЯД сообщала, что визит Зеленского обнажил фашистское нутро Европы. США начали модернизацию американских танков Abrams для ВСУ Пентагон: Началась модернизация и переоснащение американских танков Abrams для вооруженных сил Украины

Предназначенные для вооруженных сил Украины американские танки Abrams уже проходят процесс переоснащения и модернизации, их передача ВСУ состоится до конца 2023 года, сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер. Официальный представитель Пентагона сообщил, что предназначенные для ВСУ американские танки прямо сейчас проходят процесс переоснащения, они будут улучшены и подготовлены к отправке на Украину. Райдер заверил, что США смогут уложиться в установленные на осень временные рамки и предоставить ВСУ танки до конца 2023 года, передает ТАСС. Генерал не уточнил, как именно планируется улучшить передаваемые Украине танки. При этом он выступил с утверждением, что те машины, на которых украинские танкисты будут проходить обучение, якобы не предназначены для участия в боевых действиях. Ранее в понедельник в Пентагоне подтвердили доставку в Германию американских танков Abrams для обучения вооруженных сил Украины. Новости СМИ2 Российские мотострелки отразили десять атак ВСУ в пригороде Артемовска

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжили наступательные действия в западных кварталах Артемовска. Подразделения Южной группировки сдерживали противника, прикрывая фланги штурмовых отрядов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Наиболее сложная обстановка складывалась в районе Красного ДНР, где подразделениями 4-й мотострелковой бригады за сутки было отражено десять атак ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. В ходе ожесточенных боев ликвидированы свыше 70 военнослужащих, машина пехоты и два бронетранспортера. Оперативно-тактической и армейской авиацией Южной группировки войск поражены подразделения противника под Часовом Яром и Богдановкой ДНР. В районе пункта Красное ДНР авиаударом разрушен автомобильный путепровод, по которому велась переброска подкреплений противника в Артемовск. В этом районе авиацией совершено девять вылетов самолетов. Артиллерией группировки выполнены 74 огневые задачи, отчитались в Минобороны. Общие потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили до 215 военнослужащих, пять бронемашин, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30. Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражена живая сила и техника противника возле Новомлынска и Кисловки Харьковской области. Рядом с Масютовкой, Тимковкой, Котляровкой Харьковской области, Новоселовским и Стельмаховкой Луганской народной республики (ЛНР) пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Потери противника за последние сутки составили до 60 военнослужащих, сообщил Конашенков. Оперативно-тактической и армейской авиацией группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника у пунктов Червоная Диброва, Невское ЛНР и Григоровка Донецкой народной республики (ДНР). За прошедшие сутки на этом направлении ликвидированы порядка 65 военнослужащих, две машины пехоты, а также самоходная артустановка «Акация». На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника недалеко от пунктов Шевченко, Великая Новоселка ДНР, Малиновка, Белогорье, Червоное и Новоданиловка Запорожской области. Возле Урожайного ДНР пресечены действия украинской ДРГ. За минувшие сутки на этих направлениях потери противника составили до 135 военнослужащих, две гаубицы «Мста-Б», самоходная артустановка «Акация», перечислили в Минобороны. На Херсонском направлении в результате огневого поражения за прошедшие сутки ликвидированы порядка 25 военнослужащих, самоходная артустановка «Акация», пять автомобилей. Оперативно-тактической и армейской авиацией ВС России поражены 75 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах, подытожили в оборонном ведомстве.