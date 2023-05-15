Врио главы ДНР Пушилин: Российские силы заняли ключевые высотки в Артемовске и продвигаются вперед

Российские силы в Артемовске (украинское название – Бахмут), несмотря на сложности, продолжают продвигаться вперед и заняли важные высотки в западном секторе, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, в настоящее время все внимание сфокусировано на ситуации внутри Артемовска, где российские силы продвигаются вперед, несмотря на все сложности. «Заняты определенные высотки, которые считались украинским режимом ключевыми», – рассказал Пушилин, передает ТАСС.



Он добавил, что бойцы группы «Вагнер» в Артемовске также продвигаются вперед и доводят до логического завершения освобождение города.

Пушилин также отметил, что позиции российских военных улучшаются на авдеевском и марьинском направлениях. При этом он указал, что на марьинском направлении ВСУ в последнее время пытались выбить из последних занятых позиций наши подразделения, но не смогли этого сделать.

В целом, добавил Пушилин, украинские военные активизировались по всей линии соприкосновения, но это еще не контрнаступление. «Противник пытается прощупать наши позиции, пытается вести разведку боем. … В целом ситуация под контролем», – сказал Пушилин, передает РИА «Новости».

Ранее командир 24-й мотострелковой бригады ВСУ рассказал о пережитом в Артемовске ужасе и снящихся украинским солдатам кошмарах о российских танках.