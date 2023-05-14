Сенатор: ОДКБ доказала свою эффективность в обеспечении региональной безопасности

Сенатор Климов напомнил о причинах создания ОДКБ и ее вкладе в региональную безопасность

Появление ОДКБ было вызвано реалиями самой жизни. За эти годы организация неплохо проявила себя в сложных ситуациях, например, во время январских событий в Казахстане в 2022 году, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. 14 мая 2002 года было принято решение о преобразовании Договора о коллективной безопасности в полноценную международную структуру – Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«После распада СССР безопасность Евразии оказалась под угрозой. И ОДКБ задумывалась как оборонительная организация для отражения атаки, например, международных террористов. В тот период – в конце девяностых – опасность была вполне реальной. Благодаря созданию организации появился контингент с общими подходами к обеспечению обороны и отражению разног рода угроз», – напоминает Андрей Климов, зампредседателя сенатского комитета по международным делам, глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета.

«Постепенно отрабатывались внутренние механизмы ОДКБ. На мой взгляд, события в Казахстане в январе 2022 года показали, что система рабочая. За прошедшие годы были разные шероховатости, но постепенно эта организация становится на ноги. Более того, Россия вновь показала, что в силах поддерживать безопасность постсоветского и евразийского пространства», – считает парламентарий.Собеседник напомнил также, что в марте этого года президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол об изменении устава ОДКБ, предусматривающий взаимодействие членов организации в сфере биологической безопасности.

«Когда организация создавалась, то ситуация в мире была другой. Через 20 лет многое изменилось, сегодня на повестку дня выходят новые угрозы. Совет Федерации провел совместное с Госдумой парламентское расследование, в том числе по биологическим угрозам. Поэтому в уставе необходимо предусмотреть отражение атак биологического характера. Раз есть потенциальная опасность, то почему бы это не прописать в документах ОДКБ», – отметил сенатор.

Климов подчеркнул, что появление ОДКБ было вызвано самой жизнью. «Как мы видим, ОДКБ неплохо проявляет себя в сложных ситуациях. И это доказательство того, что усилия были не напрасны. А что будет дальше – посмотрим. Но по крайней мере ОДКБ точно никому не угрожает в отличие от НАТО», – добавил сенатор.ОДКБ – это военно-политический союз шести стран (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан), созданный на основе Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года. 14 мая 2002 года Договор о коллективной безопасности был преобразован в международную организацию. 2 декабря 2004 года ОДКБ предоставлен статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН.

Договор стал первой попыткой получить систему коллективной безопасности на постсоветском пространстве. Он не ставил задачи создания военного блока, а предполагал механизм согласованных действий в интересах обеспечения коллективной безопасности и территориальной целостности стран – участниц. Главная цель ОДКБ – национальная безопасность каждой из стран – членов Договора и защита их территориальной целостности.

В случае возникновения угрозы для любого из государств-участников все остальные члены ОДКБ обязуются предоставить ему необходимую помощь, включая военную. Военно-политические отношения между государствами Договора носят приоритетный характер по сравнению с военными связями и контактами с третьими странами, не входящими в ОДКБ.

Напомним, 2 января 2022 года в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ начались протесты, которые быстро переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки. ОДКБ по просьбе президента Казахстана Жомарта Токаева начала миротворческую миссию в стране с 6 января. В большинстве регионов Казахстана антитеррористическая операция завершилась к 13 января. В наведении конституционного порядка участвовали Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ (КСОР). Для них это было первое боевое задание.

Решение о создании КСОР было принято 19 декабря 2012 года. Их численность составляет около 18 тыс. человек, не считая миротворческого контингента в составе 3,6 тыс. человек.