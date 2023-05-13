«Торпедо» проиграло ЦСКА

Эксперт объяснил применение Украиной крылатых ракет Storm Shadow по Луганску

Военный политолог Перенджиев назвал удар Украины крылатыми ракетами Storm Shadow по Луганску местью России

Украина давно хотела отомстить России за освобождение Луганской народной республики. Именно поэтому по Луганску нанесен удар крылатыми ракетами Storm Shadow, которые Лондон передал Киеву, сказал газете ВЗГЛЯД военный политолог Александр Перенджиев. О том, что в ходе пятничного обстрела Луганска украинская сторона впервые применила ракеты Storm Shadow, сообщили в ЛНР.

«Если ВСУ практически ежедневно обстреливают Донецк, то Луганск не подвергался обстрелам. После того, как мы объявили летом прошлого года об освобождении Луганской народной республики, Украина хотела отомстить России. Именно поэтому они решили точечно нанести удар по мирным жителям Луганска», – отметил Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

Британско-французские крылатые ракеты Storm Shadow относятся к классу «воздух-земля», их радиус действия может быть доведен при модернизации с 250 км до 560 км. «В любом случае это опасное оружие. С учетом той дистанции, которую может пролететь самолет, удар может быть произведен и по территории России – непосредственно по старым регионам. Не исключаю, что это может оказаться Белгородская, Курская, Брянская или Ростовская области. Возможно, ВСУ попробуют задеть Калужскую область», – предупреждает собеседник.

Эксперт отмечает, что передачей крылатых ракет Украине Великобритания лишний раз доказала, что «ведет войну против России». «У британцев на нас зуб со времен сирийской операции. Вспомните, сколько было завываний и криков со стороны Лондона, когда мы брали Алеппо. Британцы даже создали фейковую девочку в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), которая жаловалась на обстрелы. Но самое главное – в Алеппо среди боевиков «Исламского государства*» были взяты в плен британские инструкторы. После этого Лондон развязал против нас дипломатическую войну», – напомнил Перенджиев.

По его словам, Британия конкурирует с США за влияние на украинский кризис и в целом на положение дел в Восточной Европе. Именно поэтому британцы согласились поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты. «Британия хотела бы получить свои дивиденды», – отметил эксперт.

О том, что в ходе пятничного обстрела Луганска украинская сторона впервые применила две крылатые ракеты Storm Shadow, сообщило в субботу в Telegram-канале представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кроме того, ВСУ задействовали одну американскую ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD. В субботу утром Киев при обстреле поселка Юбилейный в Луганске вновь использовал ракету Storm Shadow.

Британские власти подтвердили на этой неделе передачу Киеву малозаметных крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow. При этом, как отмечала западная пресса, Лондон взял с офиса президента Владимира Зеленского обещание, что это оружие не будет использоваться по целям в России.

Москва назвала передачу Storm Shadow очередным враждебным шагом Лондона по дальнейшему накачиванию Украины вооружениями. МИД подчеркнул, что Россия оставляет за собой право на принятие мер по нейтрализации угроз от этих ракет.