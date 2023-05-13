Руководители филиалов фонда «Защитники Отечества» обменялись опытом

В РАНХиГС завершился семинар-совещание для руководителей филиалов фонда «Защитники Отечества» в регионах и председателей межведомственных комиссий, где участники мероприятия обсудили эффективность работы фонда.

Семинар-совещание прошел с 11 по 13 мая на базе Высшей школы госуправления Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Участники обсудили организацию работы социальных координаторов, вопросы медицинской реабилитации, психолого-психотерапевтической помощи, санаторно-курортного лечения и других необходимых мер поддержки ветеранов СВО и семей погибших бойцов. Также обсуждались вопросы вовлечения ветеранов СВО в патриотическое воспитание и культурно-досуговую деятельность, паралимпийские проекты и взаимодействие с общественными организациями и комитетом семей воинов Отечества (КСВО).

В заключительный день семинара-совещания обсуждались вопросы подготовки к открытию региональных филиалов фонда 30 и 31 мая.

Зампредседателя правительства Татьяна Голикова отметила: от того, насколько правильно будет организована дальнейшая деятельность филиалов, зависит судьба многих людей, поэтому важно, чтобы сотрудники филиалов и социальные координаторы разделяли главные ценности фонда.

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева поблагодарила участников и организаторов за совместную работу и выразила уверенность, что поставленные цели будут достигнуты.

«Обязательно будем продолжать практику обмена опытом между филиалами и центральным аппаратом, в том числе в рамках регулярных поездок в регионы», – сказала она.

Участники семинара побывали на экскурсии в Едином центре поддержки участников СВО в Москве для ознакомления с лучшими практиками сопровождения ветеранов СВ, и ФГУП ЦИТО им. Н.Н. Приорова, где производят протезно-ортопедические изделия.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года.