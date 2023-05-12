Песков назвал недопустимыми посягательство на российские активы за рубежом

Политолог: Украина шантажирует ЕС угрозой терактов

Политолог Шеслер: Подоляк шантажирует европейцев, говоря о терактах после отказа от военной помощи Украине

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк нагло шантажирует европейские власти, зная, что в ЕС больше всего боятся вооруженного конфликта на их территории и терактов. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала политолог Лариса Шеслер. Ранее в Киеве пригрозили ЕС терактами и масштабной войной в случае отказа от военной помощи Украине.

«Самым большим страхом для стран Европы является возможность разрастания боевых действий с территории Украины на ЕС. Это же касается и терактов. Именно поэтому они подчеркивают, что Евросоюз и НАТО не являются стороной конфликта. Подоляк их ударил по этому «больному месту», – сказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

«Он намекает, что, перестав поставлять оружие на Украину, европейцы потеряют контроль над ситуацией, и конфликт придет к ним в виде терактов. Очевидно, что никто и в страшном сне не представит, что за подобными атаками может стоять Россия», – отметила она

«Поэтому можно сделать вывод о том, что Подоляк намекает на организацию преступлений по установке из Киева. Я также не исключаю, что в случае поражения Украины в военном конфликте радикальные националисты и сами решат мстить тем, кто не оказал достаточную помощь», – добавила собеседница.

«Вместе с тем эти слова Подоляка пока выглядят как блеф и попытки манипуляции. Мы видим, как нагло украинская власть и дипломаты общаются с европейскими лидерами. По сути, таким хамством политики Украины пытаются запугать своих спонсоров, сыграть на их слабых местах и выбить новую помощь», – считает Шеслер.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выразил мнение, что в случае прекращения поставок оружия Украине в Европе существенно увеличится количество терактов и начнется масштабная война. Он подчеркнул, что в Европе не будут сидеть в ресторанчиках и есть круассаны спокойно.

Эти слова Подоляка стали ответом на заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что Украине без поддержки Запада пришлось бы сдаться в течение нескольких дней.

«Я знаю, как немедленно закончить войну: я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться в течение нескольких дней», – сказал он. При этом, по словам Борреля, Евросоюз не является «воюющей стороной» в конфликте, так как «не вмешивается напрямую». Он заявил, что не знает, в каком мире живут те, кто требует, чтобы европейцы ради мира прекратили помогать Украине.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие сигналы Европа отправляет Зеленскому и как Запад начинает осознавать необходимость мирных переговоров.