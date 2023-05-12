Песков назвал недопустимыми посягательство на российские активы за рубежом

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12 мая, пятница | Последнее обновление — 14:39 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска отразили 26 атак ВСУ на Соледарском направлении, уничтожено более 540 украинских военных
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Никто не «отменяет» американцев в России, не требует решительно осудить и отмежеваться, и вообще люди, несмотря на тревожную атмосферу, продолжают жить, как жили раньше. Почему нам (пока, во всяком случае) удалось избежать своего аналога «культуры отмены»?
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Для меня это была первая поездка в Донбасс. Я ее воспринял не как творческую командировку, а как паломничество. Здесь человеку открывается тот самый смысл жизни, который принято считать сокрытым от нас, а то и вовсе несуществующим.
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Преимущества использования искусственного интеллекта – экономия и скорость – очевидны для любого кинопродюсера: их использование позволяет дешево (за плату держателю ИИ) и почти мгновенно получить сценарий на основе случайно пришедшей с утра в голову мысли.
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Песков назвал недопустимыми посягательство на российские активы за рубежом
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Посягательства на российские активы за границей недопустимы, страна защитит собственные интересы по мере возможности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Посягательства на право государственной, корпоративной или частной собственности «абсолютно недопустимы», заявил Песков, комментируя заявление представителя ЕК Кристиана Виганда о том, что ЕС может применить доходы реинвестирования замороженных активов российского ЦБ для Украины, передает ТАСС.
«Надо посмотреть, что они представят в качестве обоснования. А то, что Россия будет защищать по мере возможности свои интересы, ни у кого не должно вызывать сомнений», – сказал он.
До этого и.о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов указывал, что любая форма отъема Западом замороженных российских средств превращается в «воровскую схему» и эти средства придется возвращать с процентами.
Виганд указывал, что ЕС заморозил активы российских физлиц и компаний на 24,1 млрд евро.
В Киеве пригрозили ЕС терактами и масштабной войной
Подоляк: В случае прекращения поставок оружия Украине в Европе увеличится число терактов и начнется масштабная война
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выразил мнение, что в случае прекращения поставок оружия Украине в Европе существенно увеличится количество терактов и начнется масштабная война.
Подоляк заявил в эфире телеканала «Рада», что остановка поставок оружия Украине будет означать резкое масштабирование войны в Европе. По словам советника главы офиса Зеленского, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель должен был заявить, что в случае прекращения предоставления оружия Украине начнется война в других странах, существенно увеличится количество терактов в Европе. Он подчеркнул, что Европе не будут сидеть в ресторанчиках и есть круассаны спокойно, передает РИА «Новости».
Накануне глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украине без поддержки Запада пришлось бы сдаться в течение нескольких дней.
Политолог: Украина шантажирует ЕС угрозой терактов
Политолог Шеслер: Подоляк шантажирует европейцев, говоря о терактах после отказа от военной помощи Украине
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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк нагло шантажирует европейские власти, зная, что в ЕС больше всего боятся вооруженного конфликта на их территории и терактов. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала политолог Лариса Шеслер. Ранее в Киеве пригрозили ЕС терактами и масштабной войной в случае отказа от военной помощи Украине.
«Самым большим страхом для стран Европы является возможность разрастания боевых действий с территории Украины на ЕС. Это же касается и терактов. Именно поэтому они подчеркивают, что Евросоюз и НАТО не являются стороной конфликта. Подоляк их ударил по этому «больному месту», – сказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
«Он намекает, что, перестав поставлять оружие на Украину, европейцы потеряют контроль над ситуацией, и конфликт придет к ним в виде терактов. Очевидно, что никто и в страшном сне не представит, что за подобными атаками может стоять Россия», – отметила она
«Поэтому можно сделать вывод о том, что Подоляк намекает на организацию преступлений по установке из Киева. Я также не исключаю, что в случае поражения Украины в военном конфликте радикальные националисты и сами решат мстить тем, кто не оказал достаточную помощь», – добавила собеседница.
«Вместе с тем эти слова Подоляка пока выглядят как блеф и попытки манипуляции. Мы видим, как нагло украинская власть и дипломаты общаются с европейскими лидерами. По сути, таким хамством политики Украины пытаются запугать своих спонсоров, сыграть на их слабых местах и выбить новую помощь», – считает Шеслер.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выразил мнение, что в случае прекращения поставок оружия Украине в Европе существенно увеличится количество терактов и начнется масштабная война. Он подчеркнул, что в Европе не будут сидеть в ресторанчиках и есть круассаны спокойно.
Эти слова Подоляка стали ответом на заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что Украине без поддержки Запада пришлось бы сдаться в течение нескольких дней.
«Я знаю, как немедленно закончить войну: я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться в течение нескольких дней», – сказал он. При этом, по словам Борреля, Евросоюз не является «воюющей стороной» в конфликте, так как «не вмешивается напрямую». Он заявил, что не знает, в каком мире живут те, кто требует, чтобы европейцы ради мира прекратили помогать Украине.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие сигналы Европа отправляет Зеленскому и как Запад начинает осознавать необходимость мирных переговоров.
Боррель заявил о выгоде Китая от «поражения» России на Украине
Глава дипломатии ЕС Боррель: Китай сможет извлечь выгоду в случае «поражения» России на Украине
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В случае возможного поражения России в спецоперации с Украиной Китай сможет извлечь из этого геополитическую выгоду, написал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в письме, адресованном главам МИД стран – членов ЕС.
«Проблема со стороны Китая гораздо серьезнее, чем проблема со стороны России. Пекин явно стремится построить новый мировой порядок с Китаем во главе. … Поражение России на Украине не изменит цели Пекина. Китай сможет извлечь из этого геополитическую выгоду», – написал Боррелль в частном письме министрам иностранных дел ЕС, которое попало в распоряжение газеты Financial Times.
В письме Боррель также заявил, что Евросоюз приветствует позитивные шаги со стороны Пекина, направленные на поиск решения конфликта на Украине. Он также подчеркнул готовность Брюсселя взаимодействовать с Китаем по этому вопросу, несмотря на поддержку Пекином Москвы.
Кроме того, Боррелль упомянул, что Евросоюзу не следует «блокировать растущую мощь развивающихся стран», намекая на нежелание государств – членов ЕС принять более жесткий подход США к Китаю. Также политик призвал Брюссель учитывать влияние Пекина при работе со странами с низким уровнем дохода, предостерегая от ожидания, что эти страны «примут ту или иную сторону».
«ЕС должен осознавать, что многие страны рассматривают геополитическое влияние Китая как противовес Западу и, следовательно, Европе. Они будут стремиться усилить собственное пространство для маневра, не выбирая чью-либо сторону», – написал Боррель.
Ранее Боррель заявил, что Украине без поддержки Запада пришлось бы сдаться в течение нескольких дней, поэтому поддержка Киеву будет оказываться и дальше. Между тем страны и организации Европейского союза уже суммарно предоставили Киеву помощь на 16 млрд евро.
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The Spectator: Украина может потерять основного союзника в ЕС
The Spectator: После парламентских выборов в Словакии Украина может потерять ключевого союзника в ЕС
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В случае победы партии SMER во главе с Робертом Фицо на парламентских выборах в Словакии Киев лишится поддержки ближайшего союзника в Евросоюзе, пишет обозревать британского журнала The Spectator Уильям Наттрасс.
В частности, Наттрасс пишет, что правительство Словакии может возглавить Левая популистская Социал-демократическая партия SMER, главой которой является бывший премьер-министр Роберт Фицо – яростный критик политики Запада в отношении конфликта на Украине.
В частности, Наттрасс привел данные опроса, согласно которому половина граждан Словакии желает, чтобы победу в конфликте на Украине одержала Россия. Таким образом, пишет журналист, Фицо транслирует позицию большого количества сограждан, передает РИА «Новости».
Приход Фицо к власти явно станет плохой новостью для Киева, уточняет обозреватель. Он также напомнил, что Словакия – это важный транзитный и ремонтный узел для поставок западной военной техники на Украину. Кроме того, Братислава имеет значительное влияние в вопросе кризиса, связанного с избытком украинской сельскохозяйственной продукции.
Напомним, глава правительства Словакии Эдуард Хегер 7 мая ушел в отставку после того, как президент страны Зузана Чапутова не приняла его предложения по решению кризиса в правительстве. Досрочные парламентские выборы назначены на 30 сентября 2023 года.
Financial Times: Товары из ЕС на 1 млрд долларов исчезли в России
Financial Times: Товары двойного назначения из ЕС стоимостью 1 млрд долларов исчезли в России
Поставляемая из стран Евросоюза продукция двойного назначения общей стоимостью в 1 млрд долларов исчезла в России, пишет газета The Financial Times.
Речь идет об авиадеталях, газовых турбинах, оптическом оборудовании и других товарах, которые должны были поставить в Армению, Казахстан и Киргизию, однако пункта назначения они так и не достигли. Общая стоимость пропавшей продукции оценивается в 1 млрд долларов. Журналисты The Financial Times предположили, что причиной исчезновения стала призрачная торговля, когда настоящий покупатель по тем или иным причинам остается в тени.
Вице-канцлер МИД Эстонии по юридическим и консульским вопросам Эрки Кодар, комментируя ситуацию, предположил, что товары якобы были поставлены в Россию, сообщает телеканал «360».
Ранее сообщалось, что Евросоюз в рамках 11-го пакета санкций против России может полностью заблокировать экспорт ряда товаров в третьи страны, которые в настоящее время обходят ограничения. Среди стран, которые обходят санкции, в ЕС называют Казахстан, Армению и Объединенные Арабские Эмираты.
Шольц призвал ЕС не дать «запугать себя» парадом в Москве
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Евросоюз не должен позволить «запугать себя» парадом Победы на Красной площади в Москве, содружеству необходимо продолжать поддержку Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Европарламенте.
Шольц призвал ЕС оставаться верным поддержке киевского режима «столько, сколько потребуется». По его словам, посыл 9 Мая не должен заключаться в том, что транслирует Россия, передает ФАН.
Посыл Европейского союза в этот день заключается в том, что «прошлое не сможет одержать победу над будущим», заявил Шольц.
Во вторник на Красной площади в Москве прошел военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Глава российского государства Владимир Путин присутствовал на параде с иностранными гостями. Выступая с речью на Красной площади, глава государства заявил, что против России развязана война, и выразил уверенность, что нашей стране удастся с этим справиться.
Российский лидер также отметил, что украинский народ оказался заложником произошедшего в стране госпереворота и корыстных планов Запада. По его словам, это и стало причиной нынешней катастрофы на Украине.
В Совфеде назвали причины денонсации ДОВСЕ
Сенатор Климов: Договор об обычных вооруженных силах в Европе не исполняется НАТО, поэтому его пора денонсировать
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России пора отправить в архив документ, который давно не исполняется странами НАТО, а также не соответствует существующим военным угрозам и сложившейся международной обстановке. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя желание России денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).
«Договор об обычных вооруженных силах в Европе готовился и подписывался в условиях другой военно-политической реальности в 1990 году. Когда эта реальность изменилась, наше государство предложило партнерам по соглашению изменить антироссийскую политику, либо актуализировать документы», – сказал зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«В частности, в конце 2000-х предлагалось принять ряд новых соглашений по безопасности в Европе. Из последнего – Москва готовила документы по этим вопросам даже в декабре 2021 года. Но мы остались неуслышанными. Партнеры в лучшем случае пожимали плечами, глядя на эти предложения», – отметил он.
«Поэтому я считаю, что наши профильные ведомства на правильном пути. Документ давно не исполняется, не соответствует существующим военным угрозам и сложившейся международной обстановке. Значит, пришло время отправить его в архив. Тем более Россия является правовым государством и нам время от времени нужно проводить инвентаризацию нормативной базы», – рассуждает парламентарий.
Ранее стало известно, что Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе. В распоряжении президента России Владимира Путина говорится, что представителем главы государства при рассмотрении инициативы в парламенте назначен замглавы МИД Сергей Рябков.
ДОВСЕ подписан в Париже в 1990 году представителями 16 государств – членов НАТО и шести участников Организации Варшавского договора, а в 1999 году на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Стамбуле подписан обновленный вариант соглашения, напоминает РИА «Новости». Бессрочный договор подразумевал создание системы для ограничения количества обычных вооружений – танков, боевых бронированных машин, артиллерийских орудий, боевых самолетов и ударных вертолетов.
Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны – Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина, хотя подписали его представители тридцати государств. Москва в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ «до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ».
Напомним, ранее Россия приостановила участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). При этом в Белом доме заявляли, что Вашингтон не хотел бы приостанавливать с Москвой обмен информацией в рамках ДСНВ.
Глава ЕК пообещала Украине меры против обхода антироссийских санкций
Глава ЕК фон дер Ляйен пообещала Украине принять меры против обхода антироссийских санкций ЕС
Еврокомиссия намерена продолжать вводить новые санкции против России, они в том числе будут направлены на преодоление практики обхода уже введенных ограничительных мер, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе поездки в Киев, где она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Также фон дер Ляйен подтвердила сообщения европейских СМИ о том, что Европейский союз не способен ввести санкции против Росатома. По ее словам, ЕК продолжает оказывать давление на правительства европейских стран, выступающие против этого запрета. В первую очередь речь идет о Франции и Венгрии, передает ТАСС.
По словам фон дер Ляйен, в новый, 11-й по счету, пакет антироссийских санкций будет включать добавление новых товаров в список, запрещенных к транзиту через территорию России, а также новые инструменты по борьбе с обходом санкций.
Так, страны ЕС, по ее словам, могут запретить экспорт ряда товаров в третьи страны в случае подозрения в их участии в обходе санкций против России. Глава ЕК пояснила, что такие меры будут введены теперь, когда стал заметен «подозрительный рост потоков товаров между ЕС и рядом третьих стран», передает РИА «Новости».
Кроме того, глава ЕК пообещала Зеленскому, что Еврокомиссия после 2023 года, когда истечет внеплановая программа гражданского финансирования Киева на уровне 1,5 млрд евро в месяц, приступит к разработке новой программы.
В России не раз заявляли, что страна справляется с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нашу страну несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент Владимир Путин подчеркивал, что антироссийские санкции Запада будут длиться долго, поэтому нужно вырабатывать меры суверенного развития России на долгосрочную перспективу. Спад российской экономики был связан с санкциями, однако с июля 2022 года отмечается ее рост, отмечал глава государства.
В Еврокомиссии подсчитали сумму замороженных частных активов России в ЕС
Представитель ЕК Виганд: Сумма замороженных частных российских активов в ЕС превысила 24 млрд евро
Сумма замороженных активов физлиц и российских компаний из санкционных списков ЕС в данный момент составляет 24,1 млрд евро, сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.
По его словам, активы подсанкционных физлиц и российских организаций, которые подвергнуты замораживанию, а не прямой конфискации, составляют сумму в 24,1 млрд евро, передает РИА «Новости».
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении временного управления активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие или ограничение прав на российское имущество за рубежом.
FT: Западные меры против алмазов из России угрожают сотням тысяч рабочих мест в Индии
Financial Times: Западные меры против алмазов из России угрожают сотням тысяч рабочих мест в Индии
Стремление коллективного Запада принять меры против добываемых в России алмазов может поставить под угрозу сотни тысяч рабочих мест в Индии, пишет Financial Times.
По данным газеты, изъятие российских бриллиантов из обращения ставит под угрозу сотни тысяч рабочих мест, так как они обеспечивают создание 60% рабочих мест в этой отрасли в Индии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Как отметил президент Бхаратской алмазной биржи в Мумбаи Ануп Мехта, в общей сложности в торговле алмазами в Индии задействован 1 млн человек.
Также газета отмечает, что в данный момент Индия может свободно экспортировать необработанные камни, поступающие из России в США и другие страны G7, в том случае, если они претерпевают существенные изменения в индийской отрасли огранки и полировки бриллиантов.
«Но ситуация может измениться из-за инициативы Запада по отслеживанию алмазов», – резюмирует издание.
Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, почему в ЕС боятся официально сообщать о том, что санкционный ресурс против России исчерпан.
Боррель: У Украины не будет шансов на победу без западной поддержки
Боррель заявил об отсутствии у Украины шансов на победу без западной поддержки
Украине без поддержки Запада пришлось бы сдаться в течение нескольких дней, поэтому поддержка Киеву будет оказываться и дальше, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в интервью телеканалу Sexta.
«Я знаю, как немедленно закончить войну: я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться в течение несколько дней», – сказал он, передает ТАСС.
При этом, по словам Борреля, Евросоюз не является «воюющей стороной» в конфликте, так как «не вмешивается напрямую». Он заявил, что не знает, в каком мире живут те, кто требует, чтобы европейцы ради мира прекратили помогать Украине.
Ранее в Пентагоне заявили, что за время президентства Джо Байдена военная помощь Украине со стороны США превысила 37,6 млрд долларов.
Еврокомиссия объявила о запуске первой серии тендеров на совместную закупку СПГ
Замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил, что ЕК объявила о запуске первой серии тендеров на общую закупку странами Евросоюза сжиженного природного газа до мая 2024 года.
Серия запущена через новую европейскую энергетическую платформу, подключились к тендерам 107 компаний, уже 77 компаний разместили суммарные запросы на 11,6 млрд куб. газа, передает ТАСС его слова.
Первую серию планируют разместить до 15 мая, она будет включать запросы на поставки в период с июня 2023 года по май 2024 года. Подобные тендеры ЕК будет проводить каждые два месяца.
Шефчович отметил высокий интерес к закупкам газа со стороны компаний Украины, Молдавии и Сербии.
Ранее сообщалось, что Нидерланды заявили о планах отказаться от российского СПГ.
Politico: ЕС еще больше ужесточит энергетические санкции против России
Politico: ЕС ужесточит энергетические санкции в отношении России
Государства Евросоюза намерены еще больше ужесточить энергетические санкции в отношении России и запретить судам, которые неофициально перевозят российскую нефть, заходить в порты ЕС, пишет американское издание Politico со ссылкой на источники.
Новые ограничительные меры, как пишет Politico, коснутся судов, которые неофициально перевозят российскую нефть. Им будет запрещено заходить в порты Евросоюза. Издание подчеркивает, что против новых мер не возражают даже те страны, которые, как считается, получают выгоду от незадекларированного импорта российской нефти.
Новые санкции являются частью более широкого пакета ограничений, который, вероятно, будет направлен против третьих стран, расширяющих торговлю с Россией. К таким государствам в том числе относятся Китай и Иран.
Ранее сообщалось, что Евросоюз может полностью заблокировать экспорт ряда товаров в третьи страны, которые в настоящее время обходят антироссийские санкции. Вместе с тем в США допустили возможность ослабления санкций против России.
Боррель: Суммарная помощь Украине от ЕС составила 16 млрд евро
Глава дипломатии ЕС Боррель: Суммарная помощь Киеву от ЕС составила 16 млрд евро
Страны и организации Европейского союза суммарно предоставили Киеву помощь на 16 млрд евро, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на Европейской конференции по обороне и безопасности.
Он уточнил, что первый транш насчитывал 500 млн евро, а в настоящее время итоговая сумма финансовой поддержки от всех стран и организаций Евросоюза составила 16 млрд евро. Боррель также заявил, что поддержка Брюсселя на этом не закончится, передает РИА «Новости».
Одновременно Боррель сообщил, что европейские страны намерены в течение трех лет увеличить расходы на оборону на 70 млрд евро. Он также призвал страны ЕС передать Киеву все имеющиеся у них боеприпасы, добавив, что они их компенсируют потом.
Ранее Боррель заявил, что Украине без поддержки Запада пришлось бы сдаться в течение нескольких дней, поэтому поддержка Киеву будет оказываться и дальше, передает ТАСС.
Между тем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что в мировом сообществе запустили большую кампанию, пытаясь усадить Киев за стол переговоров на условиях Москвы, Украина считает это неприемлемым.
ЕС задумал протянуть по дну Черного моря кабель связи с Грузией
Financial Times: ЕС хочет проложить интернет-кабель через Черное море для снижения зависимости от России
Страны Евросоюза решили проложить подводный интернет-кабель через Черное море по той причине, что это поможет улучшить связь с Грузией и уменьшить зависимость от российских линий, пишет Financial Times.
Согласно документу Еврокомиссии, кабель обойдется в 45 млн евро и может составить 1,1 тыс. километров. Этот проект направлен на снижение «зависимости региона от наземной оптоволоконной связи, проходящей транзитом через Россию», передает РИА «Новости».
По данным газеты, ЕС и Грузия проговаривали прокладку такого кабеля еще в 2021 году, однако этому помешал конфликт на Украине.
Авторы материала отмечают, что прокладку кабельного маршрута через Черное море изучает компания Vodafone. Так, по информации газеты, проект под названием Kardessa может соединить Украину с Болгарией, Турцией и Грузией, а затем продолжится под землей, соединяя с Арменией и, Казахстаном и затем зайдет в Азию.
Кроме того, имеется информация о том, что страны ЕС планируют проложить отдельный электрический кабель по дну Черного моря по программе Global Gateway, чтобы соединить Венгрию и Румынию с Грузией и Азербайджаном.
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