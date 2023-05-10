Греческий генерал Христу обвинил Киев в преступлении против собственного народа

Киев совершил большую ошибку, решив перенести боевые действия с открытых пространств в города, это преступление против собственного народа, заявил генерал-майор ВВС Греции в отставке, генсекретарь греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу.

«Украина … перенесла войну в города, не выведя жителей, поэтому … погибает мирное население», – сказал Христу, назвав военным преступлением организацию военных баз в городах, в том числе, в больницах, передает РИА «Новости».



По словам Христу, Зеленский и руководство Украины совершают преступление против своего народа, что приводит к тысячам жертв среди мирного населения. Бывший военный отметил, что войны должны вестись исключительно между армиями на открытом пространстве.

Одновременно Христу напомнил, что международная общественность не возмутилась, когда украинские войска на протяжении восьми лет бомбили города.

Тем временем генерал американских ВВС в отставке Филип Бридлав заявил, что страны Запада не заинтересованы в победе Украины, поскольку опасаются расширения зоны конфликта на страны Европы.