Пушков: США проиграли схватку за Сирию

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10 мая, среда | Последнее обновление — 09:09 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: МВД Турции обвинило США в попытках вмешательства в выборы
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В сети и в жизни – две параллельные реальности. И происходящее на Украине – война таких реальностей. Где понимание происходящего приходит, только когда видишь лично трупы в воронке от взрыва и свежие могилы у дома.
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В День Победы мы должны особенно отчетливо понимать, что это день, которого может не быть, если мы проиграем. Не будет нам даже «дня Европы», как мечтают тбилисские релоканты и рижская общественность со светлыми лицами.
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Нам пришлось маму-блокадницу вытаскивать из украинской блокады. Две блокады – немецкая и украинская – немного слишком для одной жизни простой русской женщины, вам не кажется?
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Пушков: США проиграли схватку за Сирию
Сенатор Пушков: США проиграли схватку за Сирию и не могут изменить новую реальность
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В Соединенных Штатах осознают проигрыш схватки за Сирию и невозможность изменить новую реальность, выразил мнение сенатор Алексей Пушков.
В своем Telegram-канале он отметил: заявления Штатов о том, что Сирия «не заслуживает» возвращения, не может изменить новую реальность, это уже становится арьергардными заявлениями после проигранной Вашингтоном схватки за Сирию.
«ЛАГ, объединяющая более 20 государств арабского мира, признала (за исключением нескольких стран, в частности, Катара) необратимость сдвигов в Сирии под руководством президента Асада, как и восстановление контроля Дамаска над основной частью территории страны», – подчеркнул он.
Тем временем эксперты указали на пять достижений России в ситуации вокруг Сирии.
Киссинджер предсказал скорый переломный момент украинского конфликта
Экс-госсекретарь США Киссинджер: Украинский конфликт, возможно, приближается к переломному моменту
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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выразил мнение, что украинский конфликт, возможно, приближается к переломному моменту, благодаря посредничеству Китая переговоры по урегулированию должны начаться в конце 2023 года.
Киссинджер, которому в конце мая исполняется 100 лет, заявил в интервью телекомпании CBS, что теперь, когда Китай вступил в переговоры, все встанет на свои места. Он выразил мнение, что к концу года мы будем говорить о переговорных процессах и даже о реальных переговорах, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос о том, согласился бы он по просьбе американского лидера отправиться в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, Киссинджер заявил, что «склонился бы к тому, чтобы сделать это». Он уточнил, что отправился бы в Москву в роли помощника президента США по национальной безопасности.
Напомним, в пятницу глава МИД Китая Цинь Ган на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина путем контактов и координации с Москвой внести реальный вклад в политическое урегулирование ситуации на Украине.
Госдеп прокомментировал планы ГУР МО Украины убивать россиян по всему миру
Госдеп США: Вашингтон не одобряет удары по гражданским ни в России, ни на Украине
США не одобряют нанесение ударов по гражданским лицам, будь то в России или на Украине, заявил заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведант Патель.
Патель заявил, что у США позиция неизменна: Вашингтон не одобряет удары по гражданским лицам в любой части света, будь то в России или на Украине, передает РИА «Новости».
Ранее в Кремле сочли чудовищным заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности «убивать россиян по всему миру».
Напомним, Буданов заявил, что Киев будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины».
Экс-советник главы Пентагона сказал, как относиться к Москве
Полковник Макгрегор: США должны понимать интересы России и пытаться нормализовать отношения
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Американской администрации Джо Байдена необходимо наладить отношения с Россией для получения взаимной выгоды и сохранения мира, избегая открытого противостояния с Москвой, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.
Во время беседы с кандидатом в президенты США адвокатом Робертом Кеннеди-младшим Макгрегор выразил мнение, что администрация Джо Байдена потеряла страх перед разрушительным конфликтом, способным навредить самим Штатам, и это может подтолкнуть к войне с Россией.
Американский военный считает, что США нужно вместе с союзниками вмешаться и провести переговоры без всяких условий. Также экс-советник главы Пентагона призвал выбросить из головы чушь о том, что «русские готовы совершать национальное самоубийство», передает РИА «Новости».
Полковник напомнил, Россия и США успешно совместно боролась с исламистами, а Москва помогала Вашингтону разведданными. Он также считает, что США должны относиться к России как к равному партнеру, и понимать интересы Москвы.
США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия. Москва неоднократно подчеркивала, что это лишь затягивает конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров называл шизофренией заявления западных лидеров о невозможности мирных переговоров в нынешних условиях.
Посол Антонов рассказал об угрозах властей США аннулировать паспорта ветеранам
Посол Антонов сообщил об угрозах властей США аннулировать паспорта пожелавшим посетить Москву ветеранам Второй мировой войны
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Власти США угрожали аннулировать паспорта ветеранов Второй мировой войны, которые хотели поехать на День Победы в Москву, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов указал, что власти США второй год подряд срывают поездку американских ветеранов на парад Победы, оказывая на них «беспрецедентное давление». В частности, ветеранов «запугивали аннулированием паспортов, чтобы они не могли вылететь в Россию» и «обнять своих братьев по оружию», передает ТАСС.
Как заявил Антонов, Россия гордится вкладом американских фронтовиков «в общую Победу». Он выразил уверенность, что американским властям не удастся разрушить «дух боевого товарищества времен Великой Отечественной войны». «Считаем своим долгом защищать правду о героях», – заявил он.
Антонов указал на «всплеск русофобии в США накануне» празднования Дня Победы, американские власти сами «стараются раздуть истерию». В Вашингтоне пытаются игнорировать «решающий вклад Красной армии в разгром фашизма», исключить СССР «из числа победителей», при этом «незаслуженно рекламируется роль США и Великобритании», сказал он.
По словам Антонова, на всех мероприятиях в США «гость номер один – посол Украины от режима Зеленского», который «взращивает бандеровцев». Антонов счел это «глумление над историей и здравым смыслом».
«Бросается в глаза игнорирование местной прессой Дня Победы. Видимо, неудобно отмечать дату, поскольку не обойтись без упоминания самоотверженного подвига Красной армии», – заявил он.
Также Антонов указал, что «русофобы осквернили православную часовню на русском участке кладбища в Вашингтоне». По его словам, были «взломаны двери, разбиты окна, осквернены иконы, закрашены фрески», а также «разгромлены многие места упокоения русских верующих».
Он призвал власти США «одуматься и прекратить потакать нацистам ради конъюнктурных соображений».
Напомним, тем временем в Берлине запретили демонстрацию флагов России и СССР 9 мая у советских мемориалов.
Пентагон заявил о якобы сбитой Украиной с помощью Patriot ракете «Кинжал»
Глава пресс-службы Пентагона Райдер заявил о якобы сбитой Украиной российской гиперзвуковой ракете «Кинжал»
Руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер утверждает, что украинские войска, используя ЗРК Patriot, якобы смогли сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал».
Райдер «подтвердил», что украинские войска «сбили российскую ракету» с помощью ЗРК Patriot. В ответ на уточняющий вопрос Райдер заявил, что речь идет именно о «Кинжале». За «деталями» он предложил обратиться к украинской стороне, передает ТАСС.
Напомним, первыми о сбитом «Кинжале» заявили украинские СМИ, но их заявление опроверг представитель воздушных сил ВСУ. Однако позднее уже украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что вооруженные силы Украины якобы сбили гиперзвуковую ракету.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» в ходе СВО продемонстрировал высокую эффективность и неуязвимость к украинским ПВО.
В МИД объяснили отсутствие послов Британии и США на параде в Москве
Посол США в России Линн Трейси и посол Британии в России Дебора Броннерт отсутствовали на параде Победы в Москве, поскольку не были приглашены на него, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
На вопрос журналистов о том, приглашены ли были послы, Рябков ответил отрицательно, передает РИА «Новости».
Также Рябков рассказал, что ответные шаги России на невыдачу США виз российским журналистам прорабатываются, поскольку в этом нет никакой спешки.
Напомним, журналисты из России так и не получили визы, поэтому не смогли вылететь в США для участия в работе СБ ООН.
Белый дом заявил о «победе США» во Второй мировой войне
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила о «победе США и союзнических сил» во Второй мировой войне
Оценивая исход Второй мировой войны, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что победу в ней одержали «США и союзнические силы».
Жан-Пьер сказала, что отмечается годовщина завершения войны в Европе и «победы США и союзнических сил над фашизмом на континенте», передает РИА «Новости».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин, выступая с речью на Красной площади, заявил, что в России «отдают должное бойцам союзнических армий США, Великобритании, других государств». Российский посол в США Анатолий Антонов указал, что чем больше проходит времени, тем «наглее становятся попытки переписать историю» и «принизить значение нашей Победы».
Американский журналист пристыдил США за поддержку Украины
Американский журналист Хинкл заявил, что его дедам было бы стыдно за поддержку Украины со стороны США
Соединенные Штаты сейчас защищают «нацистских террористов» на Украине, ветеранам Второй мировой войны было бы за это стыдно, заявил американский журналист Джексон Хинкл.
Хинкл написал Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что его дедушкам «было бы противно видеть, что стало с их страной». Он подчеркнул, что США сейчас «защищают нацистских террористов, которых они помогли уничтожить», когда были молодыми американскими патриотами во время Второй мировой войны», передает РИА «Новости».
США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия. Москва подчеркивала, что это лишь затягивает конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров называл шизофренией заявления западных лидеров о невозможности мирных переговоров в нынешних условиях.
Белый дом назвал возможный дефолт в США подарком для России
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер назвала возможный дефолт в США подарком для России и Китая
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Если бы в США произошел дефолт по федеральному долгу, это стало бы подарком для России, Китая, а также остальных конкурентов Соединенных Штатов, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер потребовала от Конгресса США «сделать свою работу и предотвратить дефолт». При этом Жан-Пьер заявила, что в планы Белого дома «не входит» краткосрочное повышение лимита. Она заявила, что при участии Конгресса США искусственно созданную ситуацию с госдолгом удастся «легко разрешить». По ее словам, Байден намерен «ясно дать понять лидерам Конгресса, что они должны действовать и избежать дефолта».
Также Жан-Пьер напомнила о словах директора национальной разведки США Эврил Хейнс, которая указывала, что Россия и Китай могут воспользоваться последствиями дефолта в информационном поле, передает ТАСС.
Позднее спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти сообщил, что во вторник Байден и лидеры Конгресса «повторили свои позиции», но не достигли «никакого продвижения». Маккарти «очень ясно дал понять президенту, что остается всего две недели», передает РИА «Новости».
В свою очередь, Байден заявил, что согласился обсудить с лидерами Конгресса приоритеты госрасходов, «но не под угрозой краха». «Я не знаю, что думает Маккарти, спикер Маккарти. Я думаю, что ему видно лучше. И я думаю, он знает, что дефолт станет разрушительным», – заявил Байден, который дал понять, что не исключает никаких шагов, «кроме самого дефолта», например, кратковременного повышения потолка госдолга. Байден допустил, что может остаться в стране и не принять участия в саммите стран G7, который пройдет 19–21 мая в японском городе Хиросима, из-за ситуации с госдолгом.
Напомним, глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что Байден может воспользоваться поправкой в конституции, чтобы избежать дефолта, но тогда страну ждет кризис.
В США заявили о желании Киева любыми способами втянуть их в конфликт с Россией
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор заявил о желании Киева втянуть США в конфликт с Россией на Украине
Украина готова «делать все что угодно», чтобы вовлечь США в военный конфликт с Россией на своей стороне, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
На своем YouTube-канале Макгрегор назвал режим в Киеве «отчаявшимся». Он заявил, что украинские потери убитыми составили 300 тыс. военных, передает РИА «Новости».
Напомним, Макгрегор призвал США наладить отношения с Россией для получения взаимной выгоды и сохранения мира, а также избегать открытого противостояния с Москвой.
В Турции допустили встречу Эрдогана и Асада в этом году
Президенты Турции и Сирии Тайип Эрдоган и Башар Асад могут встретиться в течение года, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Чавушоглу допустил встречу в течение текущего года в ответ на вопрос о вероятности встречи Эрдогана и Асада после встречи глав МИД Турции, Сирии, России и Ирана в Москве, передает РИА «Новости».
Ранее в Турции назвали условие встречи Эрдогана и Асада. Чавушоглу обратил внимание на слова Эрдогана о том, что «будет поэтапный диалог»: сначала состоится встреча министров обороны и глав разведок, затем министров иностранных дел, затем лидеров. Вероятность встречи Эрдогана и Асада будет оценена после встречи глав МИД.
Посол Антонов выразил уверенность в отказе США от враждебной политики
Посол Антонов выразил уверенность, что в будущем США откажутся от враждебной политики по отношению к России
Российский посол в США Анатолий Антонов выразил уверенность, что в будущем Вашингтон откажется от враждебной политики и осознает необходимость уважительных и прагматичных отношений с Россией.
Посол заявил, что «советские солдаты не высаживались в Нормандии, советский солдат просто пешком дошел до Берлина». Он заверил, что в России «помнят братство по оружию» в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС.
При этом Антонов указал, что чем больше проходит времени, тем «наглее становятся попытки переписать историю» и «принизить значение нашей Победы». Антонов отметил, что в попытках уничтожить «фундамент единения людей разных поколений и национальностей на просторах» бывшего СССР на Советский Союз пытаются возложить ответственность за войну.
Антонов заявил, что российские войска «вновь сражаются с фашистской заразой». Он с сожалением отметил, что на Украине многим «перевернули самосознание, программируя их на войну с Россией». Посол заявил о необходимости сохранять «историческую правду» о том, что «поколение победителей не только освободило Европу от коричневой чумы, но и затем смогло в кратчайшие сроки восстановить страну, превратив ее в сверхдержаву».
Накануне Антонов сообщил, что власти США угрожали аннулировать паспорта ветеранов Второй мировой войны, которые хотели поехать на День Победы в Москву.
National Interest назвал ЗРК Patriot легкой мишенью для российских ударов
National Interest счел поставку ЗРК Patriot Украине свидетельством «мнимой поддержки» со стороны США
ЗРК станут легкой мишенью для российских ударов, передача их Украине демонстрирует мнимую поддержку США, которая может лишь продлить конфликт, заявил военный аналитик Джефф Ламер.
Ламер пояснил, что Patriot уязвимы, так как их радар «выдает местоположение» ЗРК. По его словам, Patriot не станут «универсальным средством защиты военных объектов Украины», передает РИА «Новости» со ссылкой на National Interest.
Он заявил, что Patriot – первоклассная система с технологической точки зрения, но им требуется поддержка других систем ПВО. Кроме того, он подчеркнул, что Россия использует «весь арсенал ракет и беспилотников», причем последние «варьируются от обычных разведывательных дронов до более совершенных дронов-камикадзе». По его словам, «сомнительно использовать перехватчики стоимостью 3 млн долларов для уничтожения беспилотников, стоимость которых в разы меньше».
Главной опасностью он считает ложное ощущение защищенности, которое может испытать Украина из-за Patriot. Эти ЗРК не «не положат конец» конфликту и «не позволят Киеву вести переговоры для возвращения Крыма или Донбасса», заявил Ламер.
Напомним, Пентагон подтвердил доставку на Украину ЗРК Patriot.
Сирия и Саудовская Аравия решили возобновить работу дипмиссий
В МИД Сирии и Саудовской Аравии сообщили о решении двух стран возобновить работу дипмиссий
МИД Саудовской Аравии объявил, что возобновит работу посольства в Сирии. Официальный источник в МИД Сирии сообщил, что САР также решила возобновить работу своей дипломатической миссии в Саудовской Аравии.
В Twitter (соцсеть заблокирована в России) МИД Саудовской Аравии указывается, что решение принято с учетом «братских связей» между странами и возвращения Сирии в Лигу арабских государств. Возобновление работы посольства должно помочь «развитию общеарабской деятельности и укреплению мира», передает ТАСС.
В свою очередь, источник Al-Ikhbariya также указал на «глубокие связи и общую принадлежность народов» двух стран к арабскому миру. Он подчеркнул веру Сирии в необходимость развивать отношения между арабскими государствами, передает РИА «Новости».
Напомним, главы внешнеполитических ведомств стран – членов Лиги арабских государств на состоявшемся в воскресенье заседании приняли решение о возвращении Сирии в региональную организацию.
Генерал ВВС США объяснил незаинтересованность Запада в победе Украины
Американский генерал Бридлав объяснил, что Запад не хочет победы Украины из-за опасений эскалации
Страны Запада не заинтересованы в победе Украины на поле боя, поскольку опасаются, что это спровоцирует расширение зоны конфликта на страны Европы, заявил генерал американских ВВС в отставке, бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав.
В частности, Бридлав заявил, что Запад дает Украине достаточно поддержки, чтобы она не потерпела поражение на поле боя, но не оказывает Киеву помощь том в объеме, который мог бы решить исход конфликта. По словам военного, дело в том, что Запад боится эскалации конфликта. Так, руководство Североатлантического альянса официально запретило Украине использовать поставленное оружие для ударов по территории России, таким образов защитив Москву, заявил Бридлав на телеканале ABC Action News.
«Мы на Западе боимся победы Украины. … Боимся ядерной экспансии и опасаемся распространения этого конфликта на территорию Европы», – заявил Бридлав, добавив, что Москва якобы неоднократно предупреждала, что в случае поражения Россия применит ядерное оружие, передает канал «360».
Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина готова «делать все что угодно», чтобы вовлечь США в военный конфликт с Россией на своей стороне.
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