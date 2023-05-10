Сенатор Пушков: США проиграли схватку за Сирию и не могут изменить новую реальность

В Соединенных Штатах осознают проигрыш схватки за Сирию и невозможность изменить новую реальность, выразил мнение сенатор Алексей Пушков.

В своем Telegram-канале он отметил: заявления Штатов о том, что Сирия «не заслуживает» возвращения, не может изменить новую реальность, это уже становится арьергардными заявлениями после проигранной Вашингтоном схватки за Сирию.

«ЛАГ, объединяющая более 20 государств арабского мира, признала (за исключением нескольких стран, в частности, Катара) необратимость сдвигов в Сирии под руководством президента Асада, как и восстановление контроля Дамаска над основной частью территории страны», – подчеркнул он.

Тем временем эксперты указали на пять достижений России в ситуации вокруг Сирии.