Глава раскольнической ПЦУ призвал вести молитвы в лавре только на украинском языке

Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний заявил, что молитвы в Киево-Печерской лавре должны вестись только на украинском языке, передает украинское издание «Общественное».

Епифаний заявил, что ПЦУ не выступает за выселение монахов из Киево-Печерской лавры, а хочет, чтобы в ней не «царил «русский мир», сообщает РИА «Новости».

Глава ПЦУ добавил, что «украинизация лавры» является «неизбежным процессом».

Ранее в воскресенье глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний по случаю Вербного воскресенья провел Божественную литургию в Трапезном храме Киево-Печерской лавры, а на улице на территории обители начал службу митрополит канонической УПЦ Онуфрий.

Протоиерей Никита Чекман заявил, что каноническая УПЦ подала в суд ходатайство о передаче ей храмов Киево-Печерской лавры, которые находятся сейчас в государственной собственности, вопрос стоит на контроле ПАСЕ.