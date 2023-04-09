Офицера ГУР Украины заочно арестовали за вербовку исполнителей терактов в Херсоне

Суд: Офицер разведки Украины заочно арестован в России за вербовку исполнителей терактов в Херсоне

Офицер Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Александр Гурко заочно арестован по обвинению в вербовке исполнителей международных актов терроризма на территории проведения спецоперации России на Украине, говорится в постановлении суда.

Как говорится в документе, вынесено постановление о привлечении Александра Гурко в качестве обвиняемого и предъявлении обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 361 ч. 2 УК РФ, как склонение, вербовка, вооружение лица в целях совершения акта международного терроризма в период с 24 февраля по 9 мая 2022 года, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции в Россию. передает ТАСС.

Офицер ГУР МОУ Гурко фигурирует в деле гражданина Украины Павла Запорожца, который обвиняется в покушении на совершение теракта в Херсоне 9 мая.

Ранее обвиняемый в покушении на совершение теракта в Херсоне 9 мая украинец Павел Запорожец признал вину в инкриминируемых ему преступлениях на заседании Южного окружного военного суда. Это уголовное дело стало первым в России по статье «Акт международного терроризма», которое дошло до рассмотрения по существу в суде.