Фигурант первого в России дела о международном терроризме признал вину

Обвиняемый в покушении на совершение теракта в Херсоне 9 мая украинец Павел Запорожец признал вину в инкриминируемых ему преступлениях на заседании Южного окружного военного суда.

Подсудимый заверил, что признает вину, однако не признает, что его судят в рамках уголовного кодекса, так как он «является военнослужащим, его должны судить в рамках Женевской конвенции», передает ТАСС.

Это уголовное дело стало первым в России по статье «Акт международного терроризма», которое дошло до рассмотрения по существу в суде.

Как настаивает защита, Запорожца должны признать военнопленным, а дело должно передать на рассмотрение Женевской конвенции. Первое слушание должно было состояться 1 марта, но было отложено, так как подсудимого на тот момент не доставили в СИЗО.

Как выяснили органы предварительного расследования, Запорожец готовил террористический акт против мирного населения и российских военных во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.

Напомним, в Сочи задержали неонациста за подготовку теракта в ТРЦ на День Победы. У него изъяли револьвер с боеприпасами, гранату Ф-1, холодное оружие и рукописную схему планируемого преступления.