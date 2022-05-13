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ФСБ предотвратила теракт на День Победы в ТРЦ в Сочи
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ФСБ предотвратила на День Победы теракт в торгово-развлекательном центре в Сочи, задержан готовивший его неонацист, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в Сочи. Задержан гражданин России 1991 года рождения, сторонник идеологии неонацизма и массовых убийств, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на граждан в одном из торгово-развлекательных центров Сочи 9 мая этого года», – передает ТАСС сообщение ФСБ.
У него по месту жительства изъяли револьвер с боеприпасами, гранату «Ф-1», холодное оружие и рукописную план-схему планируемого преступления. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).
Ранее сотрудники ФСБ и МВД России задержали в Москве сторонников неонацистской группировки «Маньяки Культ Убийства» (М.К.У.), которые планировали совершить теракты и массовые убийства в России ко Дню Победы.
Госдеп США выступил с заявлением о поставках ядерного оружия Украине
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Администрация США не допускает возможности поставок Украине ядерного оружия, заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
«США оказывают помощь Украине в сфере безопасности, поставляя вооружения. Однако, что касается поставок ядерного оружия – об этом не может идти и речи», – сказала Донфрид в ходе слушаний в Сенате Конгресса США, посвященных оказанию дополнительной помощи Украине, передает РИА «Новости».
Также она напомнила о том, что США не будут ввязываться в конфликт между Россией и Украиной.
«Мы очень ясно даем понять России, что это не конфликт между Россией и Соединенными Штатами. Мы не собираемся напрямую ввязываться в эту войну», – сказала сотрудник внешнеполитического ведомства США, комментируя ситуацию на Украине.
При этом Донфрид утверждала, что Вашингтон сигнализирует Москве об отсутствии у него намерений, представляющих экзистенциальную угрозу для России.
«Президент [США Джо] Байден четко говорил, что мы не посылаем американские войска, чтобы принимать участие в этой войне. Так что я считаю, что мы ясно дали это понять. Наша цель здесь – положить конец войне, а не расширить ее», – заявила дипломат.
Ранее Россия заверила в отсутствии планов применять ядерное оружие на Украине.
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Сенатор США заблокировал выделение Киеву почти 40 млрд долларов
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Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал законопроект о выделении Украине дополнительной помощи на рекордную сумму почти в 40 млрд долларов.
Пол указал на высокие риски в контексте государственных расходов, госдолга и инфляции. Он заявил, что американские власти «не могут спасать Украину, обрекая экономику США». Он призвал Конгресс США тщательно взвесить затраты, которые понесет казна в случае принятия инициативы. По его словам, «самая большая угроза для США сегодня – это госдолг, инфляция и обрушение доллара». Пол заявил, что сейчас США не могут позволить себе играть роль мирового жандарма в ущерб своему бюджету.
Сенатор хотел инициировать поправку в законопроект, которая допускала бы надзор со стороны федеральных органов за выделением финансирования для Киева. Поправка была отклонена лидером демократического большинства в сенате Чаком Шумером, передает РИА «Новости» со ссылкой на C-Span.
В Сенате планировали единогласно поддержать пакет помощи Украине в ускоренном формате. При данной процедуре отказ хотя бы одного сенатора блокирует прохождение законопроекта в этом формате. Теперь инициатива будет рассмотрена сенаторами в обычном режиме, что потребует нескольких дней. Как ожидается, итоговое голосование пройдет уже на следующей неделе, передает ТАСС.
Напомним, Палата представителей Конгресса США утвердила выделение Украине дополнительного пакета помощи на беспрецедентную сумму в размере почти 40 млрд долларов. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщал, что на военную помощь Украине остается около 100 млн долларов, эти деньги закончатся уже в мае.
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Финские СМИ: Решение о вступлении в НАТО приведет к прекращению поставок газа из РФ
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Россия может прекратить поставки газа в Финляндию уже 13 мая в ответ на решение страны вступить в НАТО, об этом сообщило издание Iltalehti со ссылкой на высокопоставленных чиновников страны.
По информации газеты, ранее ожидалось, что прекращение поставок случится 23 мая, когда подойдет очередной срок оплаты. Однако финские парламентарии Вилле Тавио и Хьяллис Харкимо допустили, что отключение может произойти и раньше, передает «Фонтанка».
Отмечается, что прекращение поставок газа из России «вызовет серьезные проблемы» для ряда финских предприятий и производства продуктов питания.
Ранее сообщалось, что Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО, об этом говорится в распространенном совместном заявлении президента и главы правительства страны Саули Ниинисте и Санны Марин. «Мы надеемся, что шаги, которые необходимы для принятия этого решения, будут предприняты в течение ближайших нескольких дней», – передает телеканал Yle их заявление.
В прошлую пятницу Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.
В МИД назвали новым флангом угрозы России желание НАТО присоединить Финляндию.
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Канцлер Австрии пригрозил отнять у Газпрома хранилище в Зальцбурге
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер пригрозил отобрать у компании «Газпром» крупнейшее в республике подземное хранилище газа «Хайдах», если оно не будет заполняться голубым топливом, и передать его другому поставщику.
В интервью газете «Кронен цайтунг» Нехаммер, говоря о дееспособности своего правительства, объяснил важность обеспечения безопасности энергоснабжения на примере создания в республике стратегического резерва газа.
«Газовые хранилища заполняются. Мы будем внимательно следить за ситуацией, и если российский Газпром не заполнит наше самое большое хранилище, то мы его у них заберем и передадим другим поставщикам», – сказал он. Издание уточнило, что речь идет о хранилище «Хайдах» в федеральной земле Зальцбург, которое в настоящее время де-факто остается пустым.
Нехаммер также рассказал в опубликованном в четверг интервью газете «Кляйне цайтунг», что Австрия рассматривает возможности закупки газа у разных поставщиков и впервые создает государственный стратегический резерв газа. Он уточнил, что Австрия не собирается национализировать это газовое хранилище.
«Это значит «используй или потеряешь». Если им пользуешься, тогда все окей, если им не пользуешься, за него возьмутся другие фирмы. «Хайдах» стратегически важен не только для Германии, но и для западных регионов Австрии», – отметил канцлер.
Напомним, поставки газа в Австрию идут бесперебойно и в нормальном объеме, сообщила министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий республики Леоноре Гевесслер.
Позиция России по вопросу возможного вступления Украины в ЕС изменилась
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С момента переговоров в Стамбуле российское отношение к возможному вступлению Украины в ЕС изменилось, сейчас позиция Москвы по этому вопросу стала ближе к позиции по членству Украины в НАТО, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Как заявил Полянский, когда шли переговоры в Стамбуле, Москва «не очень беспокоилась по поводу Евросоюза». Однако с тех пор «ситуация изменилась». Это произошло «после заявления господина Борреля», который сказал, что «война должна быть выиграна на поле боя», пояснил Полянский.
Он полагает, что сейчас позиция по поводу возможного вступления Украины в ЕС «более похожа на позицию относительно вступления Украины в НАТО». Полянский указал, что ЕС является лидером по поставкам вооружений Киеву, в этом смысле Москва не видит большой разницы между ЕС и НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой на UnHerd News.
В конце марта в Стамбуле во дворце Долмабахче состоялись российско-украинские переговоры. Тогда Москва заявила, что «не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз». Однако в апреле глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация».
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Эксперт оценил угрозы ЕС отобрать газохранилища Газпрома
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«ЕС пытается заставить операторов закачать топливо в хранилища. Но когда Европа начнет замерзать, российский газ просто конфискуют. Для нас это лишено смысла», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Австрия пригрозила Газпрому отобрать хранилище в Зальцбурге, если его не наполнят голубым топливом. А власти Германии добились права национализировать объекты критической энергетической инфраструктуры.
«Газпром уже даже не пытается оставить за собой газовые хранилища в Европе. Дело в том, что сейчас ЕС требует от операторов выполнить норматив о 80% наполненности ПХГ к началу октября. Таким образом, российская компания должна закупить у себя же топливо», – рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Если сейчас выполнить эти требования, то зимой Европа может заявить, что у них чрезвычайное положение из-за дефицита газа, а затем они могут просто конфисковать его вместе с хранилищами», – уверен собеседник.
«Мы уже видим, что у Газпрома отобрали все активы в Германии, у «Новатэка» аналогичным образом изъяли все в Польше. И согласно официальным заявлениям, это некие аресты, но почему-то даже без решения суда», – продолжил Юшков.
По словам эксперта, Газпром, понимая, что все его европейские активы под угрозой, готов изменить тактику. «Россия теперь, скорее всего, будет только напрямую продавать голубое топливо. Причем делаться это будет исключительно на рыночных условиях. Даже немцы, которые традиционно платили ниже рынка, будут лишены этой привилегии», – заключил Юшков.
Накануне канцлер Австрии Карл Нехаммер пригрозил отобрать у компании «Газпром» крупнейшее в республике подземное хранилище газа «Хайдах», если оно не будет заполняться голубым топливом, и передать его другому поставщику.
В интервью газете «Кронен цайтунг» Нехаммер, говоря о дееспособности своего правительства, объяснил важность обеспечения безопасности энергоснабжения на примере создания в республике стратегического резерва газа.
«Газовые хранилища заполняются. Мы будем внимательно следить за ситуацией, и если российский Газпром не заполнит наше самое большое хранилище, то мы его у них заберем и передадим другим поставщикам», – сказал он. Издание уточнило, что речь идет о хранилище «Хайдах» в федеральной земле Зальцбург, которое в настоящее время де-факто остается пустым.
Нехаммер также рассказал в опубликованном в четверг интервью газете «Кляйне цайтунг», что Австрия рассматривает возможности закупки газа у разных поставщиков и впервые создает государственный стратегический резерв газа. Он уточнил, что Австрия не собирается национализировать это газовое хранилище.
«Это значит «используй или потеряешь». Если им пользуешься, тогда все окей, если им не пользуешься, за него возьмутся другие фирмы. «Хайдах» стратегически важен не только для Германии, но и для западных регионов Австрии», – отметил канцлер.
Напомним, поставки газа в Австрию идут бесперебойно и в нормальном объеме, сообщила министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий республики Леоноре Гевесслер.
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Минобороны России озвучило потери ВСУ с начала спецоперации
Российские военные за время проведения спецоперации уничтожили уже более трех тысяч украинских танков и других бронемашин, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 164 самолета, 125 вертолетов, 827 беспилотных летательных аппаратов, 304 зенитных ракетных комплекса, 3022 танка и других боевых бронированных машин, 366 установок реактивных систем залпового огня, 1479 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2832 единицы специальной военной автомобильной техники», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее сообщалось, что ВС России за день перехватили один беспилотник и три баллистические ракеты «Точка-У» над островом Змеиный, а также пять беспилотников в других районах.
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Эксперт увидел нелепости в ролике CNN о «расстреле» киевлян «спецназом»
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«Сцена казни двух мирных граждан, которую якобы совершили 16 марта российские военные в автосалоне под Киевом – фейк. На это указывает несколько деталей на видео», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владислав Шурыгин. Ранее CNN распространило видеозапись, на которой запечатлены якобы россияне в момент расстрела владельца и охранника киевского автосалона.
«Во-первых, у нас в армии нет таких микроавтобусов, на котором якобы приезжают к салону военные. У нас используется только боевая штабная техника, бронетехника. Никто на другом транспорте просто физически ехать не может – особенно в зоне боевых действий», – пояснил военный эксперт Владислав Шурыгин.
К тому же, отметил собеседник, на микроавтобусе зачем-то написано «танковый спецназ», но в российских танковых войсках спецназа нет. «Танкист – это танкист. Утверждать, что у нас есть танковый спецназ – то же самое, что предположить, что у нас воюют еще и воздушно-космические танкисты. И хотел бы я посмотреть, как этот гражданский микроавтобус заедет в расположение танковой роты или танкового батальона. Кто его туда пустит? Само по себе появление такого вида транспорта в танковом подразделении невозможно», – подчеркнул эксперт.
Кроме того, указал аналитик, такие бронежилеты, как на военных, уже давно не используют в российской армии. «Это форма не наша, бронежилетов с такой расцветкой, такой комплектации у нас давно не носят. К тому же на троих военных надеты каски, а на двоих нападавших – какие-то черные вязаные шапки, что очень странно», – отметил собеседник.
По версии CNN и украинских СМИ, инцидент произошел 16 марта, когда под Киевом шли бои. На видео показано, как якобы «российские военные» сначала обыскивают двоих сотрудников автосалона, а через несколько минут стреляют им в спины. Один из убитых, по этой версии, был владельцем автосалона, причем CNN почему-то пишет, что «не хочет называть его фамилию». Другим был 68-летний Леонид Пляц, работавший там охранником.
По версии CNN, инцидент произошел на территории автосалона Camper-Group в 20 км от столицы в Киево-Святошинском районе. На сайте компании указано, что это крупнейший украинский импортер и продавец техники для караванинга и активного отдыха. В этой связи странно также, что новость о гибели крупного бизнесмена с указанием фамилии до сих пор не появилась ни в одном украинском СМИ.
О том, что обозначенный американским каналом как «российский солдат» вооруженный человек на видео носит устаревший бронежилет, пишут и блогеры. Telegram-канал «Война с фейками» отмечает, что эта модель – 6Б23 – не поставляется в ВС РФ с 2014 года. Ее место занял более современный 6Б45 – именно он используется в ходе операции на Украине. Правда, устаревший 6Б23 используется в народной милиции ЛНР и ДНР, но ее под Киевом не было.
Блогеры также отмечают, что военные не стали бы ездить на простом микроавтобусе в зоне активных боев – это почти гарантированная смерть, ведь такая машина – крайне уязвимая мишень для любых видов стрелкового оружия.
При просмотре видео обращает на себя внимание ряд странностей в поведении вооруженных людей – сперва они спокойно обыскивают сотрудников автосалона, а потом через несколько минут, подкравшись из-за угла, стреляют им в спины, когда те просто идут по площадке.
Украинские СМИ не первый раз распространяют фейковую информацию. Ранее они публиковали сообщения о детях, прячущихся в подвалах в Харькове, в которой использовали фотографии из бомбоубежища Донецка, сделанные военным корреспондентом Ириной Лашкевич еще в 2018 году. «На фото бомбоубежище Донецка, в котором целые семьи прячутся от постоянных артобстрелов вооруженных сил Украины. Военный корреспондент Ирина Лашкевич сняла эти кадры в одном из районов Донецка (Петровка). В этом бомбоубежище образовалась целая коммуна из стариков, детей и взрослых», – говорилось в Telegram-канале «Война с фейками».
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Газпрому запретили транспортировать газ через Польшу по «Ямалу – Европе»
Газпрому теперь запрещено использовать принадлежащий EuRoPol GAZ польский участок трубопровода «Ямал – Европа» для транспортировки газа, сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.
«В соответствии с указом президента РФ №252 от 3 мая 2022 года и постановлением правительства №851 от 11 мая 2022 года введены санкции в отношении ряда зарубежных компаний. В их числе – компания EuRoPol GAZ, которая является владельцем польского участка газопровода «Ямал – Европа». Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями, в частности, для Газпрома это означает запрет на использование принадлежащего компании EuRoPol GAZ газопровода для транспортировки российского газа через Польшу», – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Накануне на Украине заявили о прекращении транзита газа в Европу через станцию «Сохрановка» с 11 мая из-за «наступления форс-мажорных обстоятельств», которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через станцию «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков», находящихся под контролем России.
В компании «Оператор ГТС Украины» предложили для выполнения транзитных обязательств перенести недоступные мощности с физической точки соединения «Сохрановка» на физическую точку соединения «Суджа», расположенную на подконтрольной Киеву территории.
В ответ Газпром заявил, что перенос объемов газа на точку «Суджа» технологически невозможен. «Газпром перед европейскими потребителями полностью выполняет все свои обязательства, поставляет газ для транзита в соответствии с контрактом и операторским соглашением, услуги по транзиту полностью оплачены», – сказали в компании.
Напомним, с конца апреля после приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям. Номинации на прокачку по украинской территории через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России формировались на основе спроса в Европе.
На 29 апреля они составляли 64,5 млн кубометров. Потом транзит по украинскому маршруту стал снижаться и 26 апреля был примерно на 15% ниже обычных показателей. Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.
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Киев захотел «подписать документ» об эвакуации с «Азовстали»
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Украинские власти хотят, чтобы был «подписан документ» о том, «как именно будет происходить эвакуация с «Азовстали», заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.
«Готовимся к подписанию», – заявила Верещук, сообщив, что начался «новый раунд переговоров вокруг дорожной карты» по эвакуации. По ее словам, «есть Красный Крест, они встречаются с россиянами». «Провели с ними (Международным комитетом Красного Креста), а также с ООН переговоры и дали им мандат», – приводит слова вице-премьера ТАСС.
Верещук заявила, что Анкара будет посредником в нынешнем раунде переговоров. Как заявила украинский вице-премьер, эвакуацию хотят провести в несколько этапов, сначала планируют эвакуировать тяжелораненых.
Напомним, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что благодаря беспрецедентным мерам России завершилась гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с «Азовстали». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что гражданских на «Азовстали» не осталось.
В Минобороны России сообщали, что для украинских военнопленных созданы условия, полностью соответствующие всем требованиям Женевской конвенции. Также российские военные отмечали, что гарантируют соблюдение норм международного гуманитарного права для украинских националистов с «Азовстали» в случае, если они сложат оружие, передает РИА «Новости».
Командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков попали в плен после попытки выйти с мариупольского машиностроительного завода «Азовмаш».
Представитель нацбатальона «Азов» (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) Илья Самойленко выступил с обвинениями против попавшего в плен командира морпехов ВСУ.
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В ООН потребовали «разблокировать» вывоз пшеницы с Украины
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Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли потребовал от России «снять блокаду» черноморских портов, в действительности вызванную действиями Вооруженных сил Украины.
«Миллионы людей во всем мире умрут, потому что эти порты заблокированы. Если у вас есть сочувствие к остальному миру, независимо от отношения с Украиной, вам нужно открыть эти порты», – передает слова чиновника Ura.ru со ссылкой на CNN.
Бизли заявил, что порты должны возобновить работу в следующие два месяца, «иначе экономика Украины, ориентированная на сельское хозяйство, рухнет». Проблема с закрытием портов состоит еще и в том, что украинские аграрии готовятся к сбору урожая, но из-за того, что им негде будет его хранить, зарубежные страны не получат это продовольствие.
Отметим, что, по словам посла России в США Анатолия Антонова, перебои в поставках украинского продовольствия в Европу связаны с действиями киевских властей, отдающих приказы по минированию акваторий Черного и Азовского морей. При этом все призывы российской стороны согласовать гуманитарные коридоры для этих поставок остаются без внимания.
В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в украинских портах, «в первую очередь, в Одессе», блокировано 25 млн тонн зерна. Министр указала на то, что оно особенно востребовано в странах Африки и Ближнего Востока, передает ТАСС.
Бербок отметила, что продовольственный кризис усугубляется глобальными климатическими изменениями. Причем она обвинила Москву в том, что якобы Россия использует ситуацию на Украине для «внесения раскола в мировое сообщество». «Именно этому мы, министры G7, противостоим», – утверждала глава МИД ФРГ.
Кроме того, немецкая гуманитарная организация Welthungerhilfe выступила с заявлением о том, что многие страны, особенно в Северной Африке, зависят от дешевой пшеницы с Украины, и предупредила об угрозе еще более резкого роста числа голодающих во всем мире из-за ситуации в этой стране, сообщает Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).
В организации заявили, что министры сельского хозяйства должны «как можно скорее начать процесс реализации неотложных мер».
Ранее президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто на самом деле стал виновником набирающего обороты мирового продовольственного кризиса.
Французский волонтер: Трупы в Бучу украинцы привезли для фотосессии
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Побывавший на Украине французский медик-волонтер Адриен Боке заявил в интервью Sud Radio, что трупы в Бучу привезли специально для фотосессии.
«Это точно постановка. Правда, там были трупы, но были трупы, которые привезли специально для фотосессии», – сказал он.
По словам Боке, о ситуации на Украине в Европе говорят те, кто не знает, что там реально происходит. Кроме того, француз отметил, что Запад поставляет оружие неонацистам.
«У них (азовцев) нацистская символика. Об этом не говорят, но достаточно просто посмотреть: это прежняя символика СС, которую можно встретить по всей Украине. Я работал с этими людьми. Вы знаете, о чем они говорили при мне? Они смеялись, говоря, что если столкнутся там с евреями или темнокожими, то снимут с них кожу и разрежут их на куски», – сказал медик.
Он также рассказал, что видел, как украинские боевики издевались над пленными россиянами, стреляя безоружным по коленям.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что представители Великобритании приезжали из Львова в город Бучу под Киевом, чтобы готовить информационные вбросы.
ВС России начали применять беспилотник «Орлан-10» для уничтожения бронетехники ВСУ
Вооруженные силы России начали использовать многофункциональный беспилотный комплекс «Орлан-10» для ударов осколочно-фугасными боеприпасами по легкой бронетехнике Украины, сообщили СМИ.
«В ходе спецоперации военнослужащие впервые применили новейшую модификацию беспилотника, который теперь может наносить высокоточные удары по земле и поражать живую силу и технику. Операторы БПЛА находят цель и сбрасывают осколочно-фугасные боеприпасы с высоты 2 км», – передает ТАСС сообщение телеканала«Звезда».
Снаряды находятся в закрытых контейнерах, подвешенных под крыльями беспилотника, дальность полета которого составляет 110 км. Полный боекомплект составляет четыре осколочно-фугасных снаряда, способных поражать автомобильную технику, минометное вооружение и живую силу противника. Подчеркивается, что пока новая модификация «Орлана-10» поражает легкую бронетехнику ВСУ.
Ранее экипаж малого ракетного корабля «Великий Устюг» Каспийской флотилии в рамках итоговой проверки за 2021 учебный год выполнил практические стрельбы с применением ракетного комплекса «Калибр». Впервые военнослужащие применили нестандартный способ объективного контроля поражения береговых целей расчетами БПЛА «Орлан-10» и «Элерон-3», осуществив запуск беспилотников с борта флагмана флотилии ракетного корабля «Дагестан».
Стало известно о планах обменять Виктора Бута на американскую спортсменку
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Осужденного в США по обвинению в незаконной торговле оружием россиянина Виктора Бута могут обменять на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая была задержана в Москве за провоз наркотиков, пишут СМИ.
«Сейчас Грайнер находится в одном из следственных изоляторов Московской области. Сотрудниками ФСИН с ней проведены предварительные переговоры о возможном обмене на Виктора Бута», – рассказал источник «Газеты.Ru» в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Московской области.
В свою очередь источник издания во ФСИН заявил, что «решение об обмене Бута на Грайнер является одним из возможных, но крайне вероятным».
Виктор Бут был арестован 6 марта 2008 года в Таиланде и впоследствии выдан США. Американский суд признал россиянина виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК), которую американские власти считают террористической. Свою вину Бут не признал и был приговорен к 25 годам лишения свободы.
Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года за провоз электронных сигарет с гашишным маслом. Она дважды становилась олимпийской чемпионкой и играла за екатеринбургский клуб УГМК. В России ей грозит наказание до 10 лет лишения свободы за хранение и контрабанду наркотических средств.
Напомним, в результате длительного переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен осужденного в России гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как при нынешних отношениях с США удалось добиться освобождения Ярошенко.
Заявлено о большом успехе визитов Лаврова в Алжир и Оман
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Итоги визитов министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Алжир и Оман стали большим достижением для Москвы, пишет Rai Al Youm.
Издание отмечает, что лидеры этих государств – президент Абдельмаджид Теббун и султан Хейсам Бен Тарек Аль Саид – на встречах с Лавровым подтвердили настрой на продолжение координации в формате ОПЕК+, что не позволит Западу найти замену российским энергоносителям. Кроме того, Алжир и Оман заняли сдержанную позицию в вопросе спецоперации на Украине.
«Россия восстанавливает свое влияние в арабском регионе. Это большое достижение для российской дипломатии, которая исторически поддерживала арабов и пыталась решить их проблемы», – передает РИА «Новости» текст публикации.
Издание обратило внимание и на то, что политика Москвы на Ближнем Востоке в корне отличается от действий США и европейских стран, которые продолжают выстраивать отношения с арабскими государствами в колониальной манере.
Лавров побывал с визитом в Алжире 10 мая, а на следующий день посетил Оман.
Напомним, Лавров передал президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну приветствия российского лидера Владимира Путина и приглашение посетить Россию с визитом.