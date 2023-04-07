Минобороны обнародовало новые имена участников военно-биологических программ из числа граждан США и Украины

Глава «Международного института проблем ВИЧ и туберкулеза» в Киеве Элиот Перлман, профессор института новых патогенов при университете штата Флорида Грег Гласс участвовали в разработке военно-биологических программ на Украине, сообщил начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По данным Минобороны, Перлман «принимал непосредственное участие в создании лабораторной базы для реализации военно-биологических исследований на территории Украины». Гласс «занимался изучением распространения возбудителя туляремии на Украине» и «проекта Ю-Пи-8 (распространение вирусов Конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов на Украине)», говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

Профессор молекулярной микробиологии и иммунологии в Школе общественного здравоохранения при Университете Джонса Хопкинса Эндрю Стэнли Пекос был ведущим консультантом проекта Ю-Пи-2 (применение геоинформационных систем, удаленного наблюдения и лабораторной диагностики для выявления заболеваний туляремией и сибирской язвой у людей и животных на Украине).

Среди граждан Украины Кириллов указал на участие в проекте Пентагона Наталии Родиной – заместителя гендиректора ГУ «Киевский областной лабораторный центр» и бывшего сотрудника американской компании «Блэк энд Витч». Она с 2020 года является советником командующего медицинскими силами ВСУ по вопросам лабораторной диагностики.

Также причастна к экспериментам Пентагона Елена Нестерова – директор украинского института исследований проблем общественного здравоохранения. По словам Кириллова, Нестерова координировала деятельность компании «Лабиринт глобал Хелс» и осуществляла взаимодействие между госорганами Украины и компанией «Метабиота».

Ранее Минобороны указало на причастность США к вспышке лихорадки Эбола в Африке.