Лукашенко: В ходе переговоров с Путиным найдены решения по всем вопросам Медиаменеджер Анисимов назвал приоритеты деятельности нового состава Общественной палаты

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Общественная палата должна сделать голос гражданского общества четким и заметным», – сказал газете ВЗГЛЯД замглавы МИЦ «Известия» Никита Анисимов, который в четверг вошел в состав ОП среди 40 новых членов палаты, утвержденных президентом России. «Мы должны эффективно рассказывать о работе общественных организаций, обращать внимание СМИ на инициативы гражданского общества. Многие из них крайне актуальны и востребованы. Самое главное в нашей работе – защита интересов людей», – говорит Никита Анисимов, заместитель главного редактора мультимедийного информационного центра «Известия». «Кроме того, нам нужно привлекать внимание к общественно-значимым темам. Это и социальные вопросы, и темы, связанные с противодействием иностранному вмешательству, а также вопросы общественного контроля», – отметил собеседник. «Учитывая свой многолетний опыт работы в журналистике, буду содействовать реализации информационных проектов, активно транслировать позицию журналистского сообщества в борьбе с двойными стандартами на международном уровне, а также отстаивать наши ценности и достижения», – подчеркнул он. Напомним, президент России Владимир Путин в четверг утвердил 40 членов нового состава Общественной палаты РФ. Среди них: нынешний секретарь ОП Лидия Михеева и ее заместители – Герой России Вячеслав Бочаров, директор Музея Победы Александр Школьник, экономист Александр Галушка. Впервые в ОП вошли: зам главного редактора МИЦ «Известия» Никита Анисимов, радиоведущий Армен Гаспарян, глава Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений Козеев, писатель Сергей Лукьяненко, скрипач Петр Лундстрем, Дид Хамбо-лама Буддийской традиционной Сангхи Дашинима Содномдоржиев, представитель Комитета семей воинов Отечества Екатерина Колотовкина, глава профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Сергей Черногаев. По словам Михеевой, в ОП вошли представители профессиональных и творческих союзов, объединений работодателей, множества НКО. Все они будут «представлять и защищать интересы различных социальных групп» российского общества, указала она. Отдельно в ОП подчеркнули: «Перед новым составом ОП стоит задача по совершенствованию социальной и правовой защиты россиян, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей». Сейчас в ОП 127 членов. Еще 43 члена ОП будут выбраны из кандидатов от НКО. Новый состав ОП начнет работу не позднее 1 июля. Путин заявил о жестокости киевского режима к украинцам

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

ВСУ на одном из участков уничтожили 14 собственных военных, сдавшихся в плен, при этом пострадали и российские солдаты, заявил президент Владимир Путин на встрече с врио ДНР Денисом Пушилиным. По данным президента, на одном из участков 14 украинских военных сдались в плен, передает ТАСС. «Но было уже поздно, и наши остались там с ними, несколько человек. Даже не охраняли, чтобы потом с утра вывезти из зоны боевых действий. Триста снарядов противник положил в одно место! Уничтожил всех своих военнослужащих», – сказал Путин. Он добавил, что Россия имеет дело с киевским режимом, который в высшей степени жесток не только к российским гражданам, но и к своим. На встрече с Пушилиным Путин также поставил военным задачу прекратить обстрелы Донбасса. Песков рассказал о затянувшихся за полночь переговорах Путина и Лукашенко 6 апреля 2023, 12:13 Текст: Алексей Дегтярёв

Разговор российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в среду затянулся далеко за полночь, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков. «Вы знаете, накануне состоялось весьма продолжительное и содержательное общение президентов. Оно затянулось далеко за полночь», – цитирует Пескова РИА «Новости». Напомним, Путин в ходе беседы с Лукашенко заявил об успешной работе обеих стран по разным направлениям, включая экономику и безопасность. В четверг оба политика поучаствуют в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Новости СМИ2 Путин анонсировал подготовку концепции безопасности Союзного государства Путин анонсировал подготовку концепции безопасности Союзного государства России и Белоруссии

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Текст: Елизавета Шишкова

Москва и Минск подготовят концепцию безопасности Союзного государства, в которой будут также отражены внешние вызовы, сообщил глава российского государства Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Он отметил, что на заседании большое внимание уделялось вопросу о начале подготовки концепции безопасности Союзного государства, передает ТАСС. «В этом документе имеется в виду сформулировать основополагающие задачи нашего взаимодействия в свете растущей напряженности на внешних границах наших государств и развязанной против нас санкционной и информационной войны», – сказал Путин. Также страны будут расширять двустороннее сотрудничество в оборонной, военно-технической сфере. «И это безусловно отвечает коренным интересам наших стран и народов. По-настоящему важно с учетом непростой международной обстановки это именно сегодня», – сказал Путин. Ранее Путин заявил, что на Высшем госсовете (ВГС) Союзного государства России и Белоруссии получится найти понимание по всем вопросам. Путин на встрече с Лукашенко заявил об успешной работе в сфере безопасности и экономики 5 апреля 2023, 21:32 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил об успешной работе двух стран по разным направлениям, в том числе в сфере экономики и безопасности. «Хочу еще раз поздравить Вас с Днем единения народов России и Белоруссии, мы отметили это 2 апреля. Должен сказать, что очень многое сделано в результате нашей совместной работы по всем направлениям. Завтра, повторяю, мы все это обсудим. Это касается нашего взаимодействия на международной арене, это касается решения совместно вопросов обеспечения безопасности наших государств. Особо приятно отметить результаты нашей работы в сфере экономики», – цитирует Путина РИА «Новости». Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле. Новости СМИ2 Путин утвердил 40 членов Общественной палаты нового состава 6 апреля 2023, 12:52 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин своим указом утвердил 40 членов Общественной палаты (ОП) России по президентской квоте, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Среди новых членов ОП – действующий секретарь Общественной палаты Лидия Михеева. По предложению главы государства работу в Общественной палате также продолжат ее заместители – Герой России Вячеслав Бочаров, директор Музея Победы Александр Школьник, экономист Александр Галушка. Десять граждан России впервые вошли в состав ОП, говорится в Telegram-канале палаты. Также членами ОП являются академик Российской академии наук, врач Леонид Бокерия, президент Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация художественной гимнастики» Ирина Винер-Усманова, певица Диана Гурцкая, руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений Козеев и другие. Общественная палата Российской Федерации действует с 2005 года и занимается взаимодействием граждан с органами государственной власти и местного самоуправления, передает ТАСС. ОП формируется на основе добровольного участия граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций. Срок полномочий состава – три года. Численность – 172 члена. 40 человек утверждаются по президентской квоте, 89 – от общественных палат субъектов РФ, 43 – от общественных объединений и НКО. Путин: Жириновский был лидером старейшей политпартии современной России Путин: Жириновский был лидером старейшей политической партии современной России 6 апреля 2023, 10:15 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин обратился к участникам мемориальных мероприятий, посвященных памяти политика Владимира Жириновского, отметив патриотизм, талант и неординарность мышления последнего. «6 апреля исполняется год со дня кончины Владимира Вольфовича Жириновского. Он был патриотом, талантливым, неординарным человеком, авторитетным политиком, ярким оратором и полемистом, создателем и настоящим лидером старейшей политической партии современной России, руководству которой он посвятил многие годы», – указано в тексте опубликованной на сайте Кремля телеграммы Путина. Также в тексте обращения президента подчеркнуто, что опыт и организаторские способности Жириновского в полной мере были востребованы в парламентской, законотворческой деятельности. «Он искренне стремился внести вклад в решение важнейших задач, стоящих перед страной, и всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях на международных площадках твердо защищал суверенитет и достоинство страны, ставил во главу угла интересы Отечества. Таким он и останется в нашей памяти», – отметил Путин. Напомним, российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет. Последние два месяца лидер ЛДПР провел в больнице с диагнозом COVID. Позднее на западе Москвы появилась улица имени основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Новости СМИ2 Лукашенко: В ходе переговоров с Путиным найдены решения по всем вопросам Лукашенко заявил о найденных в ходе переговоров с Путиным решениях «по всем вопросам» 6 апреля 2023, 16:59 Текст: Алексей Дегтярёв

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решения «по всем вопросам» в ходе переговоров, заявил белорусский лидер перед заседанием Высшего госсовета Союзного государства. Президенты в ходе переговоров в среду достигнуты соглашения «по всем вопросам», которых было больше 10, заявил Лукашенко, передает БелТА. Он подчеркнул, что в ходе беседы уделялось внимание вопросам безопасности, развития военно-промышленного комплекса и обороны Союзного государства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что разговор политиков в среду затянулся далеко за полночь. В четверг они провели встречу в формате «тет-а-тет» перед заседанием Высшего госсовета Союзного государства. Песков анонсировал встречу Путина с главами новых регионов 6 апреля 2023, 12:36 Текст: Алексей Дегтярёв

Планировавшаяся в среду встреча президента Владимира Путина с руководителями новых регионов России перенесена на четверг, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Сегодня, кстати, президент планирует еще успеть провести встречи с четырьмя руководителями наших новых регионов – (врио главы ДНР Денисом) Пушилиным, (врио главы ЛНР Леонидом) Пасечником, (врио главы Запорожской области Евгением) Балицким и (врио главы Херсонской области Владимиром) Сальдо», – цитирует Пескова РИА «Новости». Представитель Кремля напомнил, что встреча должна была пройти 5 апреля, но график президента «затянулся». Новости СМИ2 Путин начал встречу с Лукашенко в формате «тет-а-тет» Президент Владимир Путин начал переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле 6 апреля 2023, 14:50 Текст: Александра Юдина

Российский президент Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко начали встречу в Кремле с разговора в формате «тет-а-тет». Заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии под председательством лидеров стран в Кремле. Ожидается, что стороны рассмотрят ход выполнения документа «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы, который предусматривает совместную работу по 28 отраслевым союзным программам, передает ТАСС. В Telegram-канале «Пул первого» появились первые фотокадры заседания. Кроме того, Лукашенко еще в среду проговорили с Путиным ряд актуальных вопросов, передает БелТА. Уточняется, что по всем вопросам был приняты необходимые решения. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что разговор российского и белорусского президентов накануне затянулся далеко за полночь. Путин: Госсовет Союзного государства найдет компромисс по всем вопросам Путин выразил уверенность, что на ВГС Союзного государства будет найден компромисс по всем вопросам 6 апреля 2023, 15:36 Текст: Александра Юдина

Российский президент Владимир Путин заверил, что на Высшем госсовете (ВГС) Союзного государства России и Белоруссии получится найти понимание по всем вопросам. На открытии заседания Путин поблагодарил правительства и парламенты двух стран за активную работу и подготовку к этому мероприятию. Он также отметил, что если останутся какие-то несогласованные вопросы, для них будут найдены приемлемые компромиссы, передает ТАСС. «Мы очень плотно работаем по линии Союзного государства. Александр Григорьевич (Лукашенко) будет как председатель Высшего госсовета Союзного государства вести сегодня нашу работу», – подчеркнул президент России. В заключение Путин пожелал всем присутствующим успешной работы. Напомним, встречу в четверг Путин и Лукашенко начали в формате «тет-а-тет». Новости СМИ2 Путин: Россия и Белоруссия укрепляют кооперацию с желающими сотрудничать странами 6 апреля 2023, 16:38 Текст: Ольга Иванова

Россия и Белоруссия намерены укреплять кооперационные связи со странами, которые хотят сотрудничать, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства. «Сообща реализуются комплексные меры по минимизации ущерба от незаконных санкций, укрепляется кооперация с зарубежными государствами, которые хотят и работают с нами, и хотят продолжать это сотрудничество в будущем», – приводит его слова ТАСС. Ранее российский президент Владимир Путин заверил, что на Высшем госсовете (ВГС) Союзного государства России и Белоруссии получится найти понимание по всем вопросам. Путин пообещал помочь со строительством агрокластера в Херсонской области 6 апреля 2023, 14:45 Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин пообещал врио главы Херсонской области Владимиру Сальдо помочь со строительством в регионе агропромышленного кластера, который включил бы в себя переработку, хранение и дальнейшую транспортировку. Сальдо на встрече с Путиным предложил создать агропромышленный кластер, который включил бы в себя переработку, хранение и дальнейшую транспортировку. «Вы имеете в виду создание государственного, частно-государственного или частного кластера? Какого?» – уточнил Путин, передает РИА «Новости». Врио Херсонской области считает, что можно сделать кластер частно-государственным, а вложения довольно быстро окупятся. «Очень хорошо. И для России в целом полезно, а для Херсонской области – вдвойне-втройне, поскольку это основной вид производства. Хорошо, обязательно поможем», – заявил президент. Ранее Путин призвал поднимать уровень газификации Херсонской области. Новости СМИ2 Путин: Союзный бюджет России и Белоруссии профинансирует проект поддержки школ Донбасса 6 апреля 2023, 16:32 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал финансирование из общего бюджета Союзного государства проекта по оказанию помощи учащимся в Донбассе, заявил президент Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства. Говоря о сотрудничестве Москвы и Минска в культурно-гуманитарной и образовательной сферах, российский лидер сказал: «Приветствуем также включение в гуманитарную повестку деятельности Союзного государства вопросов, связанных с оказанием помощи учащимся и учреждениям образования Донецкой и Луганской народных республик», передает ТАСС. «Признательны президенту Белоруссии за поддержку этого начинания и готовность финансировать проект из общего союзного бюджета», – добавил Путин. Песков заявил, что ЛДПР продолжает развиваться после смерти Жириновского 6 апреля 2023, 12:56 Текст: Алексей Дегтярёв

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) продолжит развиваться после смерти ее основателя Владимира Жириновского, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Трудно переоценить роль Жириновского в процессе формирования и развития политической системы, его вклад, который он внес. Но, скорее, я не соглашусь с вами в том, что не появилось ни харизматичных, ни опытных (лидеров). Конечно, Жириновский набирал политический вес, опыт в течение нескольких десятилетий, которые активно работал в российской политике», – цитирует Пескова РИА «Новости». Он добавил, что на данный момент партия развивается, достаточно активно занимает позицию по текущим вопросам и не занимает «какую-то пассивную позицию», а продолжает дело Жириновского. Напомним, российский политик, лидер ЛДПР Жириновский умер после тяжелой и продолжительной болезни год назад, 6 апреля 2022 года, в возрасте 75 лет. Президент Владимир Путин отметил, что Жириновский был патриотом и талантливым, неординарным человеком. Новости СМИ2 Путин призвал поднимать уровень газификации Херсонской области 6 апреля 2023, 14:36 Текст: Елизавета Шишкова

В Херсонской области необходимо повышать уровень газификации, заявил президент Владимир Путин на встрече с врио губернатора региона Владимиром Сальдо. Глава области рассказал, что регион газифицирован только на 27%. «А чего так? Надо поднимать (уровень)», – отреагировал Путин. Президент пообещал, что вопросом газификации «обязательно займемся», так как для людей это имеет большое значение. При доступности газа «в домохозяйствах другая ситуация будет, и экономика будет совсем по-другому подниматься», передает ТАСС. В четверг президент проводит встречи в Кремле с руководителями новых регионов.