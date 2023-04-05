В небе над Ленобластью заметили НЛО

Над Ленинградской областью военные зафиксировали неопознанный летающий объект

В районе города Сосновый Бор Ленобласти заметили неопознанный летающий объект, сообщил источник в силовых структурах.

По его словам, объект двигается со скоростью ветра – это означает, что он не имеет двигателей, то есть это не дрон, не самолет, передает ТАСС.

Военные наблюдают за НЛО, система ПВО готова действовать в случае необходимости.

Напомним, в феврале в мэрии Санкт-Петербурга заявили о временном закрытии неба над аэропортом Пулково. Представитель экстренных служб сообщал, что небо над городом закрывали якобы из-за неизвестного объекта.

Позже в Минобороны пояснили, что небо было закрыто из-за тренировки сил противовоздушной обороны Западного военного округа.