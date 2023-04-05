Песков: Нет других актов к принятому заявлению о геноциде Германией народов СССР

Представитель Кремля Песков: Нет других актов к принятому Госдумой заявлению о геноциде Германией народов СССР

Неизвестно о дополнительных актах к принятому Госдумой заявлению о признании действий Германии и ее пособников в годы Великой Отечественной войны геноцидом народов СССР, заверил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, нет показателей, что были приняты подобные акты, по крайней мере, в Кремле об этом неизвестно, передает ТАСС.

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла заявление о признании действий Германии и ее союзников в годы Великой Отечественной войны геноцидом народов СССР.

До этого Белгородский областной суд удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры о признании преступлений, совершенных войсками Германии и их пособниками на территории области в годы ВОВ, военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом народов Советского Союза.

Также суд признал геноцидом массовые убийства на Ставрополье в годы Великой Отечественной войны.