Ответственные за войну в Южной Осетии грузинские генералы вступили в партию Саакашвили

Грузинские генералы Заза Гогава и Мамука Курашвили, считающиеся ответственными за боевые действия против Южной Осетии в 2008 году, в среду вступили в саакашвилевское «Единое национальное движение», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Мы очень рады их вступлению в партию. Генералы имеют большой и глубокий опыт, у них прекрасная репутация среди солдат. Их опыт пригодится для сближения Грузии и НАТО», – заявил генсек этой оппозиционной партии Петрэ Цискаришвили.

Генерал Заза Гогава в качестве начальника Объединенного штаба Минобороны Грузии осуществлял общее руководство действиями в Южной Осетии 15 лет назад.

Генерал Мамука Курашвили известен своим заявлением о «начале операции по восстановлению конституционного порядка в Южной Осетии» в августе 2008 года. Он был заместителем начальника Объединенного штаба Вооруженных сил Грузии.

Примечательно, что одним из самых крупных финансовых инвесторов в радикальную оппозицию Грузии является министр обороны периода войны-2008 Давид Кезерашвили. На родине он заочно осужден по ряду статей, но скрывается за пределами Грузии.