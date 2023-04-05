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В Петербурге пятерых человек ошпарило кипятком из прорванной трубы
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В Петербурге прорвало трубу с кипятком, пострадали пять человек, им оказали медицинскую помощь, сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев.
Прорыв произошел в Адмиралтейском районе города, в больницу попали два сотрудника МЧС, водитель автомобиля и ребенок 2014 года рождения, сообщили в ГУ МЧС по городу, передает РИА «Новости».
Также пострадал еще один ребенок, его отпустили домой после осмотра медиками на месте происшествия.
Эргашев уточнил, что прорыв произошел на Рижском проспекте, оказание им помощи на своей личный контроль взял губернатор города Александр Беглов.
Он отметил, что десятилетнего пострадавшего доставили в Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр, его состояние оценивается как средней степени тяжести.
У ребенка зафиксировали ожоги 2% площади тела, жизни несовершеннолетнего ничто не угрожает. В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе доставили 57-летнего и 65-летнего мужчин, они находятся в состоянии средней степени тяжести, у них зафиксированы ожоги 7-8% и 18% тела соответственно.
Пострадали два спасателя, один из них находится в тяжелом состоянии, указал Эргашев.
Из-за происшествия размыло грунт, под землю ушел легковой автомобиль, где был взрослый человек и двое детей, сообщали в городском управлении МЧС.
В ведомстве указали, что прорвало трубу диаметром 800 мм, площадь разлива составила 500 кв. метров. В компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», занимающейся локализацией аварии, заявили о закрытии движения по Рижскому проспекту.
Между тем в ГСУ СК по городу заявили, что по факту происшествия ведется доследственная проверка.
Появилось видео уничтоженной колонны западной военной техники ВСУ
Появилось видео пытавшейся атаковать российские позиции сожженной западной бронетехники ВСУ
В Сети появилось видео сожженной западной бронетехники ВСУ, уничтоженной после попытки атаковать позиции российской армии, сообщили российские военкоры.
На кадрах видно, как военные ВСУ едут на автомобиле, а по обе стороны дороги стоит уничтоженная западная бронетехника, сбоку от дороги видны подорвавшиеся на минах автомобили, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Ранее российские войска за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили 400 украинских военных.
Временного поверенного в делах Франции обвинили в ложных заявлениях по Буче
Временного поверенного в делах Франции вызвали в МИД России
Временный поверенный в делах Франции в России Джей Дармадикари был вызван в МИД России, ему заявили протест из-за публикации о действиях российских военных в Буче.
На сайте МИД сообщается, что в ведомстве указали французскому представителю на «категорическую неприемлемость ни на чем не основанных, ложных обвинений» в отношении российских военных.
В министерстве обратили внимание на то, что российская сторона много раз указывала на нестыковки в этой «пропагандистской инсценировке».
«Подобные провокационные выпады представителей недружественных стран звучат тем более безосновательно, что до сих пор мы так и не увидели доказательств так называемой резни в Буче – списков имен убитых, обстоятельств и дат их смерти, заключений судмедэкспертов», – говорится в сообщении.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Запад воспользовался фейками о Буче.
Артем Усс раскрыл подробности побега из-под домашнего ареста в Италии
Сбежавший из-под ареста в Италии Артем Усс рассказал о том, как оказался в Москве
Сын губернатора Красноярского края Александра Усса, предприниматель Артем Усс, сообщил, что вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста в Италии из-за ангажированности местного правосудия.
Усс отметил, что ранее рассчитывал на беспристрастность суда в Италии, но тот «продемонстрировал свою явную политическую ангажированность» и «готовность прогнуться под давлением США», передает РИА «Новости».
Он отметил, что находится в Москве и благодарен сильным и надежным людям, которые были с ним в эти «драматические дни». Усс считает победой свое возвращение в Россию в условиях международной обстановки, когда против страны играют без правил.
Ранее сын губернатора Красноярского края Александра Усса, российский предприниматель Артем Усс, задержанный в Италии по международному ордеру, сбежал из-под домашнего ареста.
Напомним, суд в Милане принял положительное решение по вопросу об экстрадиции в США российского предпринимателя Артема Усса, задержанного в Италии по международному ордеру. В США ему предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.
Путин потребовал не давать «зеленый свет» решившим уйти из России компаниям
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Нужно продумать механизмы смены собственников зарубежных компаний в случае, если они принимают решение об уходе с российского рынка, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.
Путин отметил, что должны учитываться интересы регионов, ведь это жизненно важная для них тема, влияющая на их развитие. При этом глава государства попросил глав регионов всегда согласовывать эти вопросы с соответствующим институтом в правительстве, передает РИА «Новости».
«Потому что нам здесь компаниям тех стран, которые ведут себя в отношении нас некорректно, не нужно создавать везде и всегда «зеленый свет», обеспечивая их интересы. Они на наши интересы смотрят свысока, не учитывают, мы должны исходить из реалий, которые нам диктует жизнь», – отметил глава государства.
Кроме того, Путин поручил правительству рассмотреть возможность снизить административную и налоговую нагрузку на небольшие промышленные предприятия, передает ТАСС.
Ранее Путин отмечал, что ушедшие из России иностранные компании не боролись за свои интересы, бойцами их назвать нельзя.
Глава государства заявлял также, что у российской промышленности есть все условия для активного развития, как это было с сельским хозяйством в 2014 году.
Рябков одним словом охарактеризовал отношения России и США
Рябков: Состояние отношений России и США можно охарактеризовать словом «крах»
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Нынешнее состояние российско-американских отношений можно охарактеризовать словом «крах», заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Рябков отметил, что американский курс с момента подписания и ратификации договора об СНВ радикально изменился. «Где мы были в отношениях с США в 2010 году и к чему администрация [44-го президента США Барака] Обамы, потом [45-го президента США Дональда] Трампа, потом [46-го президента США Джо] Байдена привели наши отношения...» – отметил Рябков в эфире телеканала «Россия 24».
Замглавы МИД России описал нынешнее состояние этих отношений одним словом – крах. Отношения разрушены, констатировал он, подчеркнув, что ответственность за это лежит на американской стороне, передает РИА «Новости».
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что США должны вернуться к цивилизованным принципам межгосударственных отношений, в том числе закрепленных в Уставе ООН, чтобы возобновить диалог с Россией.
«МК»: Приемный сын омбудсмена Львовой-Беловой из Мариуполя бегал за детьми со словами «съем москаленка»
Усыновленный 15-летний сын из Донбасса сохранил воспоминания о прежней жизни, рассказала уполномоченная по правам детей при президенте России Мария Львова-Белова.
По ее словам, было тяжело реагировать, когда он бегал за младшими детьми, крича фразу «съем москаленка», передает «Московский комсомолец».
При этом Львова-Белова отметила, что такое поведение связано с восьмилетней пропагандой на территории Украины.
«Но мы сейчас любим друг друга», – подчеркнула омбудсмен.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что растет число обращений от россиян, которые хотели бы усыновить детей из четырех новых областей.
Рогов: Украина закончила подготовку к контрнаступлению на запорожском фронте
Украинская группировка войск закончила подготовку к наступлению в Запорожской области, скопив резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов, заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, Украина завершила подготовку к контрнаступлению, стянув в Запорожскую область немалые резервы личного состава и техники, и теперь ждет отмашки. По словам Рогова, все может произойти в любой момент, передает РИА «Новости».
По его мнению, попытка контрнаступления может стать началом конца для украинской армии и режима Владимира Зеленского.
Рогов также назвал ложным вбросом украинских спецслужб слухи о якобы подготовке в регионе к эвакуации местного населения, ничего подобного не было и нет, «Россия в силах защитить свои территории и своих граждан».
В понедельник Рогов заявил, что ВСУ скопили достаточную группировку для того, чтобы перейти в наступление в Запорожской области.
МИД отреагировал на арест Трампа
Спикер МИД Захарова: Арест Трампа указывает на кризис либеральной идеологии
Вчерашний арест экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, открыто заявлявшего о планах баллотироваться на выборах в 2024 году, указывает на кризис либеральной идеологии, заявила спикер МИД Мария Захарова.
По словам Захаровой, все происходящее случается в тот момент, когда система, которая заявлена как якобы абсолютно свободная, заканчивает пожиранием или отрицанием самой себя, передает радио Sputnik.
Ранее адвокат Трампа назвал судебный процесс против 45-го президента США политическим. Сам Трамп отверг все обвинения в нарушении закона. Более того, Трамп заявил, что мировое сообщество вплотную приблизилось к ядерной третьей мировой войне во многом по вине действующей администрации США во главе с президентом Джо Байденом.
В Польше раскрыли тайную цель поездки Зеленского в Варшаву
Польский генерал Скшипчак: Зеленский поедет в Варшаву для подготовки к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский едет в Варшаву, чтобы подготовиться к переговорам с Россией, заявил изданию Rzeczpospolita бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.
По его мнению, украинский конфликт зашел в «стратегический тупик», а это указывает на приближение момента, когда придется его завершить «политическим путем», то есть в ближайшее время вероятно можно ожидать попытки прихода к компромиссу между Москвой и Киевом, передает РИА «Новости».
«Важно, что, с точки зрения Зеленского, это не секретный визит поездом в Варшаву ночью, а официальный визит президента Украины к президенту Польши. Думаю, это первая из серии подобных поездок», – подчеркнул Скшипчак.
Также генерал добавил, что Зеленскому нужно начать создавать вокруг себя атмосферу политической поддержки ввиду накопившейся усталости Запада от конфликта на Украине.
Ранее в Польше испугались втягивания в войну с Россией.
Пользователи Twitter призвали Борреля переехать на работу в Киев после слов о «наказании России»
Пользователи Twitter призвали Жозепа Борреля уйти в отставку и уехать в Киев после слов о «наказании России»
Пользователи Twitter (ограничен в России) призывали главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля уволиться и переехать в Киев после слов о том, что Европа продолжит «навязывать России высокую цену», пока она не прекратит конфликт на Украине.
«Высокую цену вы навязываете европейцам. Увольняйтесь или переезжайте в Киев, так как вы больше работаете на Зеленского, чем на европейских рабочих», – призвал один из комментаторов, передает РИА «Новости».
«Сколько еще европейским гражданам придется пожертвовать ради прокси-конфликта США на Украине», – задался вопросом другой.
«Америка втянула ЕС в этот бардак. Если начнется ядерная война, ЕС станет первой целью. США будут смотреть и улыбаться», – считает еще один пользователь.
«Вы будете продолжать поддерживать Зеленского только до тех пор, пока вас, наконец, не заменит компетентный политик», – заявил другой читатель.
Ранее Боррель заявил, что нужно экстренно закупить для Украины боеприпасов на 1 млрд евро, также нужно потратить еще столько же на те же цели, но в среднесрочной перспективе.
СМИ: Экс-президент США Трамп арестован
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Экс-президент США Дональд Трамп формально арестован, сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что арест Трампа продлится до выдвижения обвинений, в течение получаса Трамп сможет свободно покинуть суд, передает ТАСС.
«Дональд Трамп под арестом и ждет предъявления обвинений», – гласит надпись на экране, сопровождающая прямую трансляцию CNN.
Сам Трамп ранее по пути в суд назвал происходящее с ним «сюрреалистической» ситуацией. «Они собираются арестовать меня. Не могу поверить, что это происходит в Америке», – написал он в социальных сетях.
В американском процессуальном праве арест является обязательной частью выдвижения обвинений в результате решения большого жюри. Арест не означает помещения под стражу.
Трамп ранее был освобожден практически от всех дополнительных процедур, подразумеваемых при аресте. На него не будут надеты наручники, его не будут фотографировать для материалов дела, а отпечатки пальцев взяли заранее.
Ранее СМИ сообщали, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг переквалифицировал все 34 пункта обвинения против Трампа в уголовные.
До этого жюри присяжных в Нью-Йорке отдало свои голоса за обвинение Трампа по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.
У штаб-квартиры НАТО началась акция против вооружения Украины
В Брюсселе у штаб-квартиры Североатлантического альянса, где собрались главы МИД блока, началась акция протеста против поставок оружия киевскому режиму.
Всего там собралось порядка 50 человек, они протестуют с плакатами, в числе них – портрет российского военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского), погибшего при теракте в Петербурге, передает ТАСС.
На портрете есть надпись Remember Vladlen («Помни Владлена»).
Один из организаторов сообщил, что инициатором акции выступает ассоциация SOS Donbass, сообщила ее руководитель Анна Новикова. Целью движения является остановка вооружения Украины и призыв к диалогу с Москвой.
Движение хочет напомнить миру, кто был зачинщиком войн в последние 74 года и кто настоящий агрессор, и показать, что нужно прекратить вооружение Украины.
Медведев: Оппозиция сладострастно наслаждается видом крови граждан России
Дмитрий Медведев: Несистемная оппозиция казнит своих соотечественников
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Несистемная оппозиция России, которой покровительствует Запад, занялась терроризмом, ее используют как расходный материал, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Запад не так давно заявлял, что несистемная оппозиция в России – это «честь и совесть эпохи», борцы с коррупцией, но теперь эти люди открыто взрывают и убивают людей, заявил Медведев в своем Telegram-канале.
Теперь эта несистемная оппозиция казнит своих соотечественников, добавил зампред Совбеза. Он указал на подрыв кафе в Петербурге, при котором погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский) и пострадали десятки ни в чем неповинных людей.
Медведев также напомнил о нападении на Брянскую область, в ходе которого террористы расстреляли машину с детьми.
Исполнители терактов теперь заявляют, что их использовали – и вполне вероятно, так и есть на самом деле. Но это не избавит их от наказания, продолжил зампред Совбеза.
По его словам, без возмездия остаются те, кто кормил и финансировал наемных убийц – несистемная оппозиция, которая «воюет против собственной страны» при активной поддержке с Запада, где о ней снимают фильмы, удостоенные ангажированных наград.
«Видите их? Да, да, это наша так называемая непримиримая оппозиция, которая уже не первый год воюет против собственной страны при активной поддержке Запада, где о ней снимают пафосные фильмы, удостоенные ангажированных наград. Все эти вонючие ФБК* (признан экстремистским и запрещен в России) и МБХ-медиа, навальные, волковы, пономарёвы и прочие ходорковские (Алексей Навальный внесен в список террористов и экстремистов, Леонид Волков, Илья Пономарев, Михаил Ходорковский признаны иноагентами в России) стали просто заурядными террористами и убийцами. Они сладострастно наслаждаются видом крови граждан России», – пишет Медведев.
По его словам, эти люди «истово присягнули тьме и террору» вместе с убийцами из «родного им киевского нацистского режима».
Медведев подчеркнул, что с террористами не ведут переговоров, а «истребляют как бешеных собак» без лишних слов. «К ним не применимо прощение и сострадание. Именно это и есть высшая справедливость», – заключил зампред Совбеза России.
Напомним, Дарья Трепова, являвшаяся сторонницей ФБК**, подозревается в подрыве кафе в Петербурге, где погиб военкор Татарский. Национальный антитеррористический комитет отмечал, что подрыв готовили спецслужбы Украины, они привлекали агентов из числа сторонников ФБК.
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WSJ: Макрон намерен потребовать от Си Цзиньпина ограничить поддержку России на фоне конфликта на Украине
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Президент Франции Эммануэль Макрон может предпринять попытку оказать давление на председателя Китая Си Цзиньпина с целью убедить его ограничить поддержку России в конфликте на Украине, сообщают французские официальные лица.
Макрон в среду должен посетить Китай, где, по мнению французских чиновников, обязан попытаться отговорить китайского лидера от любой военной поддержки России, так как Китай является главным российским партнером и становится ее «все более важным спасательным кругом в сфере экономики», передает The Wall Street Journal.
Так, по мнению издания, Макрон и другие представители ЕС решили помешать Китаю перейти красную черту Запада, пока Пекин не начал поставлять Москве «оружие в больших масштабах».
По задумке европейских лидеров, Макрон отправится в поездку с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, тем самым намекая на то, что взаимодействие Китая с Россией окажет пагубное влияние на торговые связи Евросоюза с Китаем.
Однако, по мнению ведущего аналитика по Китаю Французского института международных отношений Жюльенна Марка, задумка может не привести ни к какому результату.
«У Макрона нет сверхспособностей. Все сигналы, которые посылает нам Китай, сводятся к тому, что Си Цзиньпин поддерживает Россию», – подчеркнул он.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, что Европа пытается сохранить Китай как альтернативу США.
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Стало известно, в каких преступлениях обвиняют Трампа
Обвинительное заключение: Экс-президент США Трамп обвинен в подлоге документов по 34 пунктам
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Глава 45-й администрации США Дональд Трамп обвинен в подлоге документов по 34 пунктам, свидетельствует обнародованное прокуратурой Нью-Йорка обвинительное заключение в адрес экс-президента Соединенных Штатов.
Как следует из документа, Трампу инкриминируется фальсификация деловых документов «первой степени» (Falsifying business records in the first degree) с целью совершить другое правонарушение. О чем именно идет речь, в обвинительном заключении не поясняется, при этом указано, что эти нарушения относятся к избирательному законодательству. Как отмечают американские СМИ, каждый из пунктов обвинения предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюремного заключения, передает ТАСС.
В заявлении прокуратуры утверждается, что Трамп во время предвыборной кампании 2016 года якобы фальсифицировал деловые документы с целью скрыть от американских избирателей компрометирующие данные и информацию о совершении незаконных действий.
Согласно опубликованному документу, Трамп «и другие» якобы организовали схему с целью найти, выкупить и скрыть информацию негативного характера о нем и улучшить его перспективы на выборах. Как следует из обвинительного заключения, документы были сфальсифицированы десятки раз, чтобы скрыть преступную деятельность, в том числе попытки нарушить избирательное законодательство на федеральном уровне и в отдельных штатах.
Напомним, во вторник Трамп подвергся аресту. В тот же день в суде Манхэттена в адрес Трампа выдвинули обвинения, после чего политика освободили. Сам Трамп заявил в суде о своей невиновности. После освобождения из-под ареста Трамп покинул Нью-Йорк.
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