В Петербурге пятерых человек ошпарило кипятком из прорванной трубы

В Петербурге прорвало трубу с кипятком, пострадали пять человек, им оказали медицинскую помощь, сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев.

Прорыв произошел в Адмиралтейском районе города, в больницу попали два сотрудника МЧС, водитель автомобиля и ребенок 2014 года рождения, сообщили в ГУ МЧС по городу, передает РИА «Новости».

Также пострадал еще один ребенок, его отпустили домой после осмотра медиками на месте происшествия.

Эргашев уточнил, что прорыв произошел на Рижском проспекте, оказание им помощи на своей личный контроль взял губернатор города Александр Беглов.

Он отметил, что десятилетнего пострадавшего доставили в Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

У ребенка зафиксировали ожоги 2% площади тела, жизни несовершеннолетнего ничто не угрожает. В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе доставили 57-летнего и 65-летнего мужчин, они находятся в состоянии средней степени тяжести, у них зафиксированы ожоги 7-8% и 18% тела соответственно.

Пострадали два спасателя, один из них находится в тяжелом состоянии, указал Эргашев.

Из-за происшествия размыло грунт, под землю ушел легковой автомобиль, где был взрослый человек и двое детей, сообщали в городском управлении МЧС.

В ведомстве указали, что прорвало трубу диаметром 800 мм, площадь разлива составила 500 кв. метров. В компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», занимающейся локализацией аварии, заявили о закрытии движения по Рижскому проспекту.

Между тем в ГСУ СК по городу заявили, что по факту происшествия ведется доследственная проверка.