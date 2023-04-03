Россия готова организовать встречу Лаврова и Блинкена в ООН

Небензя заявил о готовности России организовать встречу Лаврова и Блинкена в ООН

Россия готова организовать встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена во время визита российского министра в штаб-квартиру ООН 24-25 апреля, заявил на пресс-конференции постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

Небензя добавил, что для такой встречи также нужна готовность другой стороны, передает ТАСС.

По его словам, Россия всегда честно выполняла обязанности председателя в Совете Безопасности ООН. «Думаю, никто не сможет нас упрекнуть, что мы не были честными брокерами. В отличие от некоторых стран, которые сейчас нас в этом упрекают, но сами не были честными брокерами», – добавил Небензя.

Напомним, председательство России в Совете Безопасности ООН в апреле будет насыщенным, страна намерена реализовывать все свои права, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.