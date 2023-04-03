В НАТО не зафиксировали перемещений ядерных сил России

Столтенберг: НАТО пока не зафиксировала изменений конфигурации ядерных сил России

НАТО пока не зафиксировала никаких изменений конфигурации ядерных сил России, которые бы потребовали ответа, следит за ситуацией вокруг размещения тактического ядерного оружия РФ в Белоруссии, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в преддверии заседания глав МИД стран альянса 4-5 апреля.

По его словам, в НАТО не видели никаких изменений в дислокации ядерных сил России, которые требовали бы изменений в позиции альянса и продолжают следить за ситуацией вокруг заявления Москвы о размещении ядерного оружия в Белоруссии, передает ТАСС.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не наблюдает признаков переброски Москвой тактического ядерного оружия на белорусскую территорию.