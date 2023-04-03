Силуанов оценил перспективу разблокировки зарубежных российских активов

Министр финансов Силуанов не увидел быстрого решения по разблокировке российских активов за рубежом

Работа в направлении разморозки российских активов за рубежом продолжается, быстрого решения по этому вопросу нет, заявил министр финансов Антон Силуанов в беседе с финансовым блогером Ксенией Падериной.

По словам Силуанова, есть замороженные российские активы за рубежом, и замороженные зарубежные средства в России. Он отметил, что сейчас стоит задача, чтобы их свести, эти активы, один перед другим и попытаться развести, потому что в этом заинтересованы все стороны, передает ТАСС.

Глава Минфина подчеркнул, что ситуация непростая, а вопрос требует времени, и быстро его не решить, но работа в этом направлении идет.

Ранее юридическая служба Евросоюза фактически подтвердила, что никому неизвестно местонахождение 86% «замороженных» активов Центрального банка России, общий размер которых она оценивает в 258 млрд долларов.