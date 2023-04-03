Воробьев доложил Путину о работе по импортозамещению в Подмосковье

В Московской области порядка 130 проектов по импортозамещению находятся на сопровождении, из них 24 уже реализовали в 2022 году, сообщил глава региона Андрей Воробьев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Область получила «плюс» по бюджету, власти региона довольны результатами, и хотят, чтобы в будущем экономика Подмосковья также имела такую стабильность, сказал Воробьев президенту, передает ТАСС.

Всего в регионе есть 130 проектов по импортозамещению, из них 24 реализовали в прошлом году, около 57 должно быть реализовано «в следующем периоде», доложил губернатор.

Воробьев сказал, что в области есть большой спрос на кадры, особое внимание уделяется рабочим специальностям, в регионе ведется работа по развитию колледжей.

Ключевой задачей правительства Подмосковья Воробьев назвал максимальное оказание внимания жителям, которые нуждаются в поддержке, и экономике, позволяющей решать задачи, прописанные в указах президента.