В Минфине оценили надежность цифровой валюты при расчетах

Силуанов: Цифровая валюта является быстрым и удобным способом мировых расчетов

Цифровая валюта является надежным, быстрым и удобным средством для международных торговых расчетов, но планов по переводу зарплаты бюджетников на нее нет, заявил министр финансов Антон Силуанов в беседе с финансовым блогером Ксенией Падериной.

Силуанов считает, что цифровой рубль является хорошим инструментом при расчете, потому что можно проследить, куда ушли деньги, кроме того, появляется возможность бесплатных расчетов для людей и компаний, передает ТАСС.

Министр отметил, что цифровая валюта развивается во всем мире, многие страны начали эмитировать в нее денежные единицы. По словам Силуанова, Россия отказалась от доллара и евро, и для международных расчетов работа с цифровыми валютами стран, у которых есть связи с нашим Центральным банком, станет надежным, быстрым и удобным способом.

Глава Минфина заявил, что в ближайшем будущем планов переводить бюджетников на зарплату в цифровых рублях нет, и привел в пример Китай, где решили провести эксперимент: заработную плату госслужащим выплачивают в цифровых юанях на государственной службе.

«Надо посмотреть, как пойдет, в чем плюсы и минусы», – сказал министр.

Ранее в конце марта на совещании у президента России Владимира Путина первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что работу по введению цифрового рубля планируется завершить до конца текущего года.

В ЦБ сообщили, что Банк России будет тестировать реальные платежи с цифровым рублем после принятия соответствующей нормативной базы.