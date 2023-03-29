Назван срок введения цифрового рубля в России

Вице-премьер Белоусов: Введение цифрового рубля завершится в 2023 году, могут быть разрешены биржевые сделки

Работу по введению цифрового рубля планируется завершить до конца текущего года, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании у президента России Владимира Путина по экономическим вопросам.

По его словам, планируется создать регуляторные, технические и организационные условия для введения цифрового рубля, эту работу предполагается завершить уже в текущем году, предполагается также предусмотреть возможность совершения операций с цифровыми валютами в традиционной финансовой инфраструктуре на бирже и с участием брокеров, передает ТАСС.

Белоусов добавил, что это позволит совершать с цифровыми валютами сделки на организованном рынке, что повысит их ликвидность и привлекательность для инвесторов и эмитентов.

Ранее в ЦБ сообщили, что Банк России будет тестировать реальные платежи с цифровым рублем после принятия соответствующей нормативной базы.