Московская компания получила патент на ПО для жилищно-коммунальной сферы

Резидент технополиса «Москва» столичная компания «Энергосбережение» получила патент от Роспатента на два программных продукта для сферы ЖКХ, сообщил гендиректор технополиса Геннадий Дегтев.

Эти программные продукты созданы во второй половине прошлого года в соответствии с техническими требованиями крупных заказчиков, сейчас их применяют вместе с другими системами, которые появятся на рынке, сказал Дегтев, передает «Вечерняя Москва».

Он уточнил, что «Энергосбережение» создает и внедряет в промышленную эксплуатацию IT-решения для разных сфер ресурсоснабжения, эксплуатации и управления объектами.

В ОЭЗ «Технополис «Москва» стартовало производство лазерных станков, руководство города намерено инвестировать в проект порядка 230 млн рублей и за год нарастить выпуск продукции в 20 раз.

В Зеленограде работают четыре из пяти площадок ОЭЗ, это «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем». Там располагаются более 60 предприятий, где трудятся свыше 7 тыс. человек.