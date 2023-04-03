Названы задачи «шокирующего» сокращения добычи нефти странами ОПЕК+

Эксперт Юшков: Члены ОПЕК+ шокировали США и мировой рынок сокращением добычи нефти

Решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в большей степени экономическое, а не политическое. Его цель – не дать цене на нефть упасть ниже выгодного для всех игроков уровня. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее страны ОПЕК+ приняли решение о добровольном сокращении объемов нефтедобычи.

«Решение о сокращении добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки довольно неожиданное. Еще более удивительно, что в этот раз ОПЕК+ удалось сохранить его в тайне вплоть до самого объявления. Для мирового рынка и для США это, конечно, стало шоком», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«В общей сложности все страны – участницы сделки сокращают добычу нефти на 1,65 млн баррелей в сутки. Это очень большие объемы, и даже если их уводить с рынка постепенно, предположим в течение пары месяцев, это все равно будет ощутимо. Такое решение, безусловно, толкнет цены на сырье вверх. Но сначала будет подорожание, а спустя какое-то время мы увидим корректировки цен», – подчеркнул собеседник.

«Примечательно, что это решение скорее экономическое, нежели политическое. Западная пресса, разумеется, начнет говорить, что Саудовская Аравия вступила в сговор с Россией, чтобы задрать цены на нефть выше 100 долларов за баррель. Однако на деле это попытка Эр-Рияда проявить некую самостоятельность и неготовность безоговорочно подчиняться США в вопросах добычи нефти», – добавил Юшков.

«Саудовская Аравия стала вести более самостоятельную политику. Саудиты налаживают отношения с Сирией и Ираном, плотно взаимодействуют с Китаем и пытаются диверсифицировать свою внешнюю политику. Эти процессы в том числе связаны с изменениями рынков сбыта их основного товара – нефти», – отметил он.

«Страны ОПЕК принимают такое решение в качестве ответа на действия США и ЕС, которые поднимают ставки рефинансирования, замедляя тем самым экономику и снижая потребность в топливе. Кроме того, увеличение ставки ФРС США снижает поступление денег на биржи и снижает спрос на биржевые товары, в том числе на нефтяные фьючерсы. Для того, чтобы цена на топливо не опустилась ниже 60 долларов за баррель, нефтяные игроки и ограничивают добычу», – объяснил эксперт.

«Стратегически в решении о сокращении добычи нет желания значительно увеличить цену, только лишь попытка удержать ее на адекватном уровне. Если же стоимость действительно уйдет за 90 долларов за баррель, то тогда, скорее всего, страны ОПЕК вновь поднимут вопрос об увеличении объемов добываемой нефти», – полагает он.

«Не думаю, что соглашение действительно продержится до конца года, как это планируется. Однако сам факт таких изменений является позитивным для России. Даже с учетом этого, мы продолжим зарабатывать больше. Еще один важный для РФ момент заключается в том, что при снижении предложения на сырье падает и спрос на танкеры. Соответственно, перевозить топливо будет еще дешевле», – заключил он.

Ранее стало известно, что Россия продлевает добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Он также назвал это ответными и превентивными действиями России. Кроме того, о подобном решении объявили и ряд стран ОПЕК+. Источники в альянсе отметили, что на сегодня это около 1,1–1,15 млн баррелей в сутки. Отмечается, что о добровольном дополнительном сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года приняли решение Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Оман, Казахстан.

Позднее стало известно о повышении мировых цен на нефть на фоне новостей о сокращении добычи рядом стран ОПЕК+. В понедельник они немного замедлили рост, который, тем не менее, составил около 5%.

Цена июньских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8:18 поднялась на 4,87%, достигнув 83,78 доллара за баррель (ночью показатель достигал 85 долларов). Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 4,89%, достигнув 79,37 доллара (максимум в понедельник составлял 81,58 доллара)

В марте экономист Игорь Юшков сказал газете ВЗГЛЯД, что Эр-Рияд может сократить нормы добычи нефти, а это нанесет ущерб как США, так и ЕС. Ранее министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что страна не будет продавать нефть государствам, которые поддержат лимит цен в отношении Эр-Рияда, если таковой будет введен.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд пригрозил, что если на экспорт нефти Эр-Рияда будет введен потолок цен, то государство не будет продавать энергоресурсы поддержавшим ограничения странам.

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