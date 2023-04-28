Стартовал конкурс для НКО на бесплатное размещение соцрекламы в интернете

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») начинает прием заявок на первую волну конкурсного отбора проектов социальной рекламы в интернете для некоммерческих организаций в 2023 году.

С 2021 года АНО «ИРИ» провел для НКО три конкурса на бесплатное размещение соцрекламы в сети Интернет. На них поступило 515 заявок из более 40 регионов России, победителями стали 87 проектов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Заявки на конкурс 2023 года негосударственные НКО могут подать с 28 апреля по 9 июня включительно на обновленном сайте оператора. Предполагается, что итоги отбора будут подведены в августе 2023 года, а социальная реклама НКО-победителей будет размещаться в Сети с сентября 2023 года по февраль 2024 года.

«На сайте Оператора социальной рекламы начался прием заявок на конкурс информационной поддержки социальных проектов некоммерческих организаций. Заявочная кампания продлится до 9 июня, мы ожидаем большое количество социально значимых проектов со всей страны. Перед оформлением и подачей проекта рекомендуем ознакомиться с документами, размещенными на сайте: положением о конкурсе. Также, мы планируем провести ряд обучающих вебинаров, в которых расскажем о том, как правильно заполнить заявку на конкурс и работать с визуальной составляющей», – отметил заместитель генерального директора по социальной рекламе АНО «ИРИ» Андрей Воронков.

В конкурсе всего 12 тематик, часть из которых была актуализирована по итогам специально проведенного социологического исследования. Оно проходило в несколько этапов и включало, в том числе анализ официальных документов, публикаций в профильных СМИ и заявок НКО в грантодающие организации; социологические опросы населения и представителей НКО.

Таким образом, проекты, поданные на конкурс, должны соответствовать одному из перечисленных тематических направлений:

– Оказание поддержки людям в трудной жизненной ситуации;

– Поддержка семей участников специальной военной операции и граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации, а также беженцам и гражданам новых субъектов;

– Изменение отношения общества к людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), поддержка людей с ОВЗ (в т.ч. через образование, спорт);

– Развитие внимания к пожилым людям, изменение отношения общества к проблемам пожилых людей;

– Профилактика социального сиротства, изменение отношения общества к теме сиротства;

– Развитие добровольчества (волонтерства);

– Развитие донорского движения по разным направлениям донорства;

– Духовно-нравственное и патриотическое воспитание, продвижение семейных ценностей, поддержка детства и материнства;

– Развитие филантропии и благотворительности как системного явления;

– Развитие культуры ответственного отношения к окружающей среде;

– Забота о здоровье граждан (профилактика болезней, алкоголизма, наркомании, ЗОЖ);

– Повышение уровня финансовой, правовой и иной грамотности населения.

Согласно принятым летом 2021 года нормам закона «О рекламе», для координации вопросов распространения социальной рекламы на сетевых ресурсах в законодательство было введено понятие оператора социальной рекламы в сети Интернет. Функциями оператора правительство России наделило Институт развития интернета. Интернет-площадки с посещаемостью более 100 тыс. российских пользователей в сутки предоставляют оператору рекламный инвентарь для бесплатного размещения социальной рекламы, в том числе некоммерческих организаций. Такой инвентарь уже предоставили «Яндекс», VK, Rambler&Co, 2ГИС, Авито, Ozon, Кино-Театр.ру, «МирТесен» и др.

