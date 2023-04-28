ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину превысил 77%

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28 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 15:20  |  vz.ru
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Как российские технологии прорывают санкции Запада

Атомная станция «Аккую» находится на финальных стадиях подготовки к пуску АО "Аккую Нуклеар"/ТАСС
Российский и турецкий лидеры приняли участие в торжественной церемонии по случаю загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую». Этот проект имеет высочайшее значение, в том числе для России. Запад поставил задачу вытеснить российские технологии с мирового рынка, однако в итоге все происходит наоборот.  Подробности...
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Чего добивается Польша грабежом посольства России

Польша украла деньги у российского посольства Ирина Полина/ТАСС
Польша все активнее входит в конфронтацию с Россией. На этот раз в Варшаве решили изъять все деньги со счетов российского посольства и торгпредставительства. Чем продиктован такой шаг, какие краткосрочные и среднесрочные цели преследует Польша, чем ответит Москва и возможны ли дипломатические отношения между странами в дальнейшем?  Подробности...
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ПАСЕ пожелала смерти детям Донбасса

ПАСЕ обвиняет Россию в геноциде за спасение детей из зоны СВО Сергей Аверин/РИА Новости
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в принятой резолюции назвала перемещение детей с украинской территории в Россию геноцидом. По данным европейских политиков, речь идет о якобы 19 тыс. «незаконно вывезенных» детях, которые в реальности были спасены из-под обстрелов украинской армии. В чем логика этого решения, насколько оно соотносится с защитой прав человека и как России отвечать на подобного рода резолюции? Подробности...
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Москва вынудила США начать исполнение зерновой сделки

Украинское зерно запрещают по всей Европе Andrew Kravchenko/AP/ТАСС
Украина столкнулась с целой серией критически важных обстоятельств, прямо касающихся одного из главных ресурсов этой страны – зерна и сельскохозяйственного экспорта как такового. Похоже, что Россия таки вынудила Запад исполнять зерновую сделку. И это может иметь большие последствия и для киевского режима, и для решения всего украинского кризиса.  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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На новых территориях люстрации неизбежны

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Если человек воевал в Донбассе и убивал жителей региона – и получит в Таврии, или в ЛДНР, или в любом другом регионе России какую-то государственную должность или депутатский мандат – это будет выглядеть, как предательство. Подробности...

Бунт на европейском климатическом корабле

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Проблемы в экономике Евросоюза радикально снизили возможности государств финансировать масштабное строительство «зеленой» инфраструктуры. Подробности...

«Культура отмены» – это культура гопников

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Попытки запрета классической русской культуры исходят от людей, враждебных к культуре как таковой. Главную роль в этом играет даже не русофобия – а то, что можно было бы назвать культурофобией. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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За что убрали Такера Карлсона

Обсуждение: 4 комментария

Си все-таки позвонил Зеленскому

ЕС хочет «отбить» у России четыре страны

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В Российском центре науки и культуры на Кипре произошел пожар

В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
Подробности...

Су-34 уронил боеприпас на Белгород, от взрыва образовалась 20-метровая воронка

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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Владимир Путин посетил штабы группировок войск в зоне СВО

Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
Подробности...
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
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Какие праздники должны сопровождаться длинными выходными?
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Сближение с какой страной сейчас наиболее предпочтительно для России?
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  • С Китаем
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    ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину превысил 77%

    28 апреля 2023, 15:10

    Деятельность президента России Владимира Путина одобряют 77,2% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

    На прямой вопрос о доверии главе государства положительно ответили 80,1% респондентов, говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

    Опрос проводился с февраля 2023 года по апрель 2023 года, в нем приняли участие 1600 человек,

    Между тем, по данным опроса ФОМ, доверяют президенту 79%, деятельность Путина одобряют 80% опрошенных.

    Опрос «ФОМнибус» 21–23 апреля. 104 населенных пункта, 53 субъекта РФ, 1500 респондентов.

    Предыдущий опрос ВЦИОМ показал, что Путину доверяют 80,1% россиян.

    Путин разрешил делать исключения из экономических мер против Украины
    Путин дал правительству право делать исключения из экономических мер против Украины
    		   
    27 апреля 2023, 15:34
    Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин подписал указ, которым наделил правительство правом делать временные исключения из введенных в 2018 году специальных экономических мер в отношении Украины.

    Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, вносит изменения в указ от 22 октября 2018 года, передает ТАСС.

    Указ главы государства позднее обновлялся в 2019 и 2021 годах.

    В список контрсанкций в настоящее время включено более 900 украинских граждан и 80 компаний.

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    Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС «Аккую»
    		   
    27 апреля 2023, 17:19
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Ольга Никитина

    Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС «Аккую». «Росатом» передал Минэнерго Турции сертификат на него, разрешение на это дал президент России Владимир Путин.

    Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев с площадки АЭС обратился к российскому лидеру с просьбой разрешить передать сертификат министру энергетики Турции Фатиху Донмезу. «Безусловно, разрешаю», – сказал Путин. После этого Лихачев передал документ Донмезу, передает РИА «Новости».

    В четверг Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принял участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 турецкой АЭС «Аккую». Перед этим прошли переговоры лидеров России и Турции.

    Коментарии (6)
    Путин: Россия и Турция договорились об увеличении объема туристических авиаперевозок
    		   
    27 апреля 2023, 17:22
    Фото: Oberhauser/http://imagebroker
    Текст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин на церемонии завоза топлива на АЭС «Аккую» сообщил, что обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по телефону в четверг в том числе наращивание туристических связей между странами.

    «С обеих сторон была подчеркнута заинтересованность в дальнейшем развитии туристических обменов. Как известно, турецкие курорты пользуются большой популярностью у наших граждан, в прошлом году Турцию посетили более 5 млн россиян. Разумеется, важно создавать благоприятные условия для поездок между двумя странами, и в этом контексте мы договорились об увеличении объема двусторонних авиаперевозок», – приводит его слова ТАСС.

    Кроме того, глава государства сообщил, что, помимо сотрудничества в сфере мирного атома, обсуждал с Эрдоганом и другие актуальные вопросы.

    «Главное – мы условились и далее углублять взаимодействие в экономике и торговле, стимулировать поступательный рост двустороннего товарооборота, который по итогам 2022 года превысил 62 млрд долларов, а также поощрять приток встречных инвестиций, помогать бизнес-структурам двух государств выходить на рынки друг друга», – сказал российских лидер.

    Также Путин сообщил, что обсуждал с турецким лидером вопросы увеличения поставок сельхозпродукции. «Договорились с президентом Турции о расширении взаимодействия в сельском хозяйстве – налаживание встречных поставок агропромышленной продукции, о координации, тематике международной продовольственной безопасности», – сообщил российский лидер.

    Кроме того, президент Путин сообщил, что Россия готова помочь материалами для восстановления Турции после землетрясения.

    В четверг Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принял участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 турецкой АЭС «Аккую». Перед этим прошли переговоры лидеров России и Турции.

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    Путин: Россия полностью обеспечивает себя основными видами удобрений

    27 апреля 2023, 16:16

    Текст: Ольга Никитина

    Россия стала одной из ведущих стран мира по производству удобрений и полностью обеспечивает себя их основными видами, заявил президент Владимир Путин в четверг на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым.

    «За последние десять лет Россия увеличила производство удобрений на 40%, стала одной из ведущих стран мира по производству удобрений», – приводит его слова ТАСС.

    Президент отметил, что страна «полностью обеспечивает себя основными видами удобрений».

    В ходе встречи Путин также отметил, что Россия является одним из лидеров, если не лидером, по поставкам удобрений на мировые рынки. Он также попросил Гурьева доложить, как ограничения на российский экспорт, сказываются на ситуации с удобрениями на мировом рынке.

    Ранее глава государства заявлял, что российская сельскохозяйственная продукция по качеству выше, чем любая из стран Запада.

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    Путин: РФ сделает все возможное для удовлетворения потребностей Турции в природном газе
    Путин: Россия будет делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Турции в природном газе
    		   
    27 апреля 2023, 17:06
    Фото: Jochen Tack/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что мировые цены на газ будут расти.

    Он также добавил, что Россия будет делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Турции в природном газе, передает РИА «Новости».

    В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что АЭС «Аккую» будет способствовать снижению импорта природного газа на 1,5 млрд долларов в год, а также окажет положительное влияние на увеличение национального дохода Турции.

    Напомним, Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принимает участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 турецкой АЭС «Аккую».

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    Путин оценил перспективы отрасли беспилотников в России в 1 трлн рублей
    		   
    27 апреля 2023, 22:41
    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Отрасль летающих беспилотных аппаратов очень важна и перспективна, ее объем может дойти до 1 трлн рублей, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания в индустриальном парке «Руднево».

    «Важнейшее направление деятельности страны, очень перспективное. Сейчас мы только с коллегами смотрели, и я видел нарисованную цифру, на ближайшее время объем – 500 млрд [рублей], но со мной тут же согласились, что это очень консервативная оценка», – цитирует главу государства ТАСС.

    В случае же, если государство и отрасль будут активно работать вместе, то объем может достигнуть 1 трлн рублей.

    Ранее в Кремле анонсировали совещание президента с производителями и эксплуатантами беспилотников.

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    Путин посетил новый индустриальный парк «Руднево»
    		   
    27 апреля 2023, 21:29
    Фото: t.me/news_kremlin
    Текст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным посетил новый индустриальный парк «Руднево».

    Визит состоялся в четверг, парк входит в состав особой экономической зоны «Технополис Москва», сообщает Telegram-канал Кремля.

    Сейчас на площадках парка формируется Федеральный центр беспилотных авиационных систем.

    Ранее сообщалось о планируемом визите главы страны в «Руднево», где президент должен был оценить работы по строительству промышленной зоны и осмотреть выставку производителей техники.

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    Эрдоган заявил Путину о возможности новых инициатив по Украине
    Канцелярия президента Турции: Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию на Украине и зерновую сделку

    27 апреля 2023, 16:40

    Текст: Ольга Никитина

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора в четверг обсуждали ситуацию на Украине, турецкий лидер заявил о возможности новых инициатив по Украине в рамках рабочей группы, «которую предлагается создать».

    Сообщается, что президент Эрдоган выразил благодарность президенту России Путину за его вклад в строительство атомной электростанции «Аккую», где в четверг состоится первая церемония завоза ядерного топлива.

    Кроме того, по данным турецкий стороны, в ходе разговора «были оценены развитие событий» в ходе конфликта на Украине и «работа в контексте зернового соглашения», передает РИА «Новости».

    В Кремле ранее сообщали, что российский президент Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонный разговор перед торжественной церемонией по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 АЭС «Аккую».

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    Путин принимает участие в церемонии по случаю завоза российского топлива на АЭС «Аккую»
    		   
    27 апреля 2023, 16:38
    Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
    Текст: Ольга Никитина

    Российский лидер Владимир Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принимает участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 турецкой АЭС «Аккую».

    В церемонии также участвуют генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев, министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, сообщается на сайте Кремля.

    Строительство станции осуществляется госкорпорацией «Росатом» на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году. Всего планируется ввести в эксплуатацию четыре энергоблока суммарной мощностью 4800 мегаватт.

    «Аккую» – первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Строительство четырехблоковой АЭС с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+ полностью финансируется российской стороной. Это первый в мировой атомной отрасли проект, реализуемый по схеме Build-Own-Operate («строй – владей – эксплуатируй»). Управлять станцией будут прошедшие обучение в России местные специалисты, передает ТАСС.

    Станция «Аккую» способна выдержать подземные толчки магнитудой 9, что стало особенно актуальным в связи с февральскими разрушительными землетрясениями в Турции.

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    Путин пожелал Эрдогану скорейшего выздоровления

    27 апреля 2023, 16:28

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин во время телефонных переговоров пожелал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану скорейшего выздоровления, сообщили в канцелярии турецкого президента.

    Об этом сообщает РИА «Новости».

    Ранее Эрдоган решил отменить планировавшееся на четверг интервью четырем телевизионным каналам страны. До этого сообщалось, что у Эрдогана якобы произошел инфаркт, но член совета безопасности и внешней политики при президенте Турции Чагры Эрхан заявил, что эта информация не соответствует действительности, и у главы государства желудочный грипп.

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    Путин назвал АЭС «Аккую» важнейшим проектом России и Турции
    		   
    27 апреля 2023, 16:53
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин назвал АЭС «Аккую» важнейшим проектом России и Турции, который позволяет развивать экономические и соседские связи стран.

    На церемонии доставки ядерного топлива на станцию, Путин назвал АЭС «Аккую» важнейшим проектом России и Турции, который позволяет развивать экономические и соседские связи стран, передает РИА «Новости».

    «Россия будет делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Турции в природном газе», – заявил Путин.

    Напомним, российский лидер Владимир Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принимает участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 турецкой АЭС «Аккую».

    Строительство станции осуществляется госкорпорацией «Росатом» на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году. Всего планируется ввести в эксплуатацию четыре энергоблока суммарной мощностью 4800 мегаватт.

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    Путин пояснил необходимость цифровизации воздушного движения

    27 апреля 2023, 23:49

    Текст: Алексей Дегтярев

    Организация воздушного движения должна осуществляться с применением цифровых технологий, иначе не получится достичь нужного уровня развития беспилотников, заявил президент Владимир Путин.

    «Нужно переводить это из ручного управления в такую цифровую сферу, иначе мы не достигнем того уровня развития беспилотной авиации, которая востребована», – цитирует президента РИА «Новости».

    Он отметил, что это – «единственно возможное» решение. Если же Росавиация продолжит работать в прежнем режиме, то развития беспилотной авиации «у нас не будет».

    Ранее президент на совещании отметил, что инвестиции в отрасль беспилотной авиации в России могут составить до 1 трлн рублей.

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    Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры
    		   
    27 апреля 2023, 16:09
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры, сообщает телеканал ТРТ.

    Темы, которые обсуждались лидерами, не уточняются, сообщает ТАСС.

    Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор перед торжественной церемонией по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 АЭС «Аккую».

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    Путин предложил Турции помочь материалами для восстановления после землетрясения

    27 апреля 2023, 17:08

    Текст: Ольга Никитина

    Россия готова помочь материалами для восстановления Турции после землетрясения, заявил президент Владимир Путин.

    «Мы отдаем отчет в том, какие сложные задачи приходится сейчас решать турецкому правительству, президенту Турции по восстановлению инфраструктуры, жилья, социальных объектов, и готовы и дальше оказывать турецким партнерам необходимую помощь и содействие», – приводит его слова РИА «Новости».

    Российский лидер отметил, что в ближайшем будущем помощь будет выражаться в поставке стройматериалов. «В частности, принято решение в ближайшее время поставить в Турцию крупную партию российских стройматериалов», – заявил Путин.

    Глава государства отметил, что Россия всегда готова протянуть турецким партнерам руку дружеской поддержки, предает ТАСС.

    В четверг Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принимает участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 турецкой АЭС «Аккую». Перед этим прошли переговоры лидеров России и Турции.

    В марте Путин обсуждал с Эрдоганом последствия сильного землетрясения в Турции, а именно – поставки строительных материалов в республику для восстановления разрушенных зданий.

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    Путин заявил о важности развития беспилотной отрасли для структурных изменений

    27 апреля 2023, 23:00

    Текст: Алексей Дегтярев

    Отрасль беспилотной авиации нужно развивать, чтобы стимулировать структурные изменения в стране, заявил президент России Владимир Путин на совещании по беспилотникам.

    «Если мы хотим структурных изменений, а мы этого хотим, то мы, конечно, должны все вместе сосредоточить свои усилия на то, чтобы эта отрасль развивалась», – цитирует президента РИА «Новости».

    Он отметил, что ему сообщали об административных барьерах и других препятствиях, мешающих развитию отрасли БПЛА, и преодолеть такие трудности очень важно.

    Также в ходе совещания глава государства заявил, что объем инвестиций в отрасль беспилотников может дойти до 1 трлн рублей.

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