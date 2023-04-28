Политолог Марков: Россия в ходе СВО избрала тактику Курской битвы

В нынешней ситуации на передовой специальной военной операции российские силы избрали тактику Курской битвы, заявил политолог Сергей Марков.

«Наши, насколько я понимаю, избрали тактику, которую избрали перед Курской битвой. Тогда у нас было тоже больше сил, чем у вермахта, но мы решили лучше подождать немецкого наступления, измотать вермахт в этих боях – и после этого уже перейти в контрнаступление», – рассказал Марков в новом выпуске шоу «Дайте сказать!».

Говоря о тактике ВСУ в ходе планируемого контрнаступления, Марков рассказал, что они собираются нанести три удара: один – в направлении Запорожья, второй – в районе Угледара, а третий – в районе Артемовска. Туда, где получится, по словам политолога, ВСУ хотят перебросить подкрепления. «Главная база для подкреплений создана в Днепре. И будут еще отвлекающие удары: один – в районе Новой Каховки, другой – в районе Херсона, третий – на Белгородскую область, возможно, и в районе Сватово – Кременной», – считает эксперт.

Марков напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский – «пиарщик», а потому украинская сторона постарается ударить по «старой» территории России. По словам эксперта, это станет огромным информационным взрывом. «Представляете? Все газеты всего мира будут писать, что украинская армия «зашла на неоспариваемую территорию России», – сказал политолог, отметив, что такие атаки будут нацелены на то, чтобы показать, будто бы есть «некое равенство» военных возможностей.

После контрнаступления, продолжил Марков, Киев хочет продиктовать России какие-то жесткие условия и осенью заключить перемирие, поскольку оно нужно президенту США Джо Байдену на выборах. Все украинское правительство, все украинские военные, офицеры – это рабы команды Байдена, подчеркнул политолог.

Перемирие, по планам американской стороны, должно продлиться год. В это время Запад займется оснащением украинской армии, после чего боевые действия возобновятся, считает Марков.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил, что наступление «украинских сатанистов» будет только на руку России, поскольку это потребует от украинской стороны больших ресурсов, а потери нападающих будут неизбежными. При этом российские силы занимают выгодные укрепленные позиции, отметил он.