Российский посол вызван в МИД Испании

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28 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 09:11  |  vz.ru
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Как российские технологии прорывают санкции Запада

Атомная станция Аккую находится на финальных стадиях подготовки к пуску АО "Аккую Нуклеар"/ТАСС
Российский и турецкий лидеры приняли участие в торжественной церемонии по случаю загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую». Этот проект имеет высочайшее значение, в том числе для России. Запад поставил задачу вытеснить российские технологии с мирового рынка, однако в итоге все происходит наоборот.  Подробности...
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Чего добивается Польша грабежом посольства России

Польша украла деньги у российского посольства Ирина Полина/ТАСС
Польша все активнее входит в конфронтацию с Россией. На этот раз в Варшаве решили изъять все деньги со счетов российского посольства и торгпредставительства. Чем продиктован такой шаг, какие краткосрочные и среднесрочные цели преследует Польша, чем ответит Москва и возможны ли дипломатические отношения между странами в дальнейшем?  Подробности...
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Как популярные блогеры стали объектом внимания ФНС и полиции

Елена Блиновская возле машины, на которой она выезжала из России кадр из видео
Целую спецоперацию провели силовики по задержанию одной из самых известных представительниц российской блогерской индустрии - так называемой «королевы марафонов» Елены Блиновской. Чем занимается эта предпринимательница, каким образом ей удалось заработать миллиарды рублей – и почему налоговая считает не только ее, но и многих других блогеров нарушителями закона? Подробности...
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Москва вынудила США начать исполнение зерновой сделки

Украинское зерно запрещают по всей Европе Andrew Kravchenko/AP/ТАСС
Украина столкнулась с целой серией критически важных обстоятельств, прямо касающихся одного из главных ресурсов этой страны – зерна и сельскохозяйственного экспорта как такового. Похоже, что Россия таки вынудила Запад исполнять зерновую сделку. И это может иметь большие последствия и для киевского режима, и для решения всего украинского кризиса.  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Бунт на европейском климатическом корабле

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Проблемы в экономике Евросоюза радикально снизили возможности государств финансировать масштабное строительство «зеленой» инфраструктуры. Подробности...

«Культура отмены» – это культура гопников

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Попытки запрета классической русской культуры исходят от людей, враждебных к культуре как таковой. Главную роль в этом играет даже не русофобия – а то, что можно было бы назвать культурофобией. Подробности...

«Музыканты» переросли западные ЧВК

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Феноменология наемничьего духа совершила полный круг. Фигура партизана породила фигуру наемника, а в синтезе выдала третий тип, для которого, конечно, важны деньги, но их одних явно недостаточно, чтобы ехать в зону боевых действий. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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За что убрали Такера Карлсона

Си все-таки позвонил Зеленскому

ЕС хочет «отбить» у России четыре страны

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В Российском центре науки и культуры на Кипре произошел пожар

В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
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Су-34 уронил боеприпас на Белгород, от взрыва образовалась 20-метровая воронка

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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Владимир Путин посетил штабы группировок войск в зоне СВО

Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
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Сближение с какой страной сейчас наиболее предпочтительно для России?
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    Российский посол вызван в МИД Испании

    El Confidencial: Российский посол вызван в МИД Испании из-за публикации диппредставительства в соцсети

    28 апреля 2023, 08:43

    Текст: Ольга Никитина

    Посол в Мадриде Юрий Клименко в четверг был вызван в МИД Испании из-за публикации российского диппредставительства в соцсети, пишут местные СМИ.

    Газета El Confidencial со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что с послом встретилась госсекретарь по иностранным и глобальным делам Анхелес Морено. Российского посла, по утверждению издания, попросили объяснить размещение на странице посольства в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) видео, связанного с конфликтом на Украине, передает ТАСС.

    Напомним, Испания обещала до конца апреля поставить ВСУ шесть танков, а также 20 бронетранспортеров.

    Вассерман рассказал, почему перестал общаться с родственниками из Одессы
    		   
    27 апреля 2023, 19:31
    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Депутат Госдумы России Анатолий Вассерман прекратил общение с родственниками из Одессы, чтобы не подставлять их, объяснил он в эфире радио «Комсомольская правда».

    Депутат рассказал, что имеет много друзей и родных на Украине, но отношения не поддерживает, передает «Комсомольская правда».

    По его словам, он не хочет подставлять людей, так как разговоры с россиянами расцениваются как преступление.

    Напомним, Вассерман покинул Одессу в 2014 году.

    Ранее депутат объяснил, почему первая леди Польши приветствовала пару Зеленских во время их визита в Варшаву на русском языке.

    Коментарии (33)
    Российские разведчики показали захваченный у ВСУ американский бронетранспортер M113
    		  
    27 апреля 2023, 18:44
    Фото: army.mil
    Текст: Кристина Цыцура

    Разведчики ВС России опубликовали видео, на котором показан бронетранспортер M113 производства США, его отобрали у ВСУ в ходе ночного штурма, рассказал разведчик-доброволец с позывным «Ганс».

    Сообщается, что во время ночного штурма удалось обнаружить боевую машину пехоты противника, выстрелом из гранатомета была повреждена гусеница, передает РИА «Новости».

    Экипаж был уничтожен при попытке скрыться, а захваченная машина теперь будет воевать с противником. Сейчас идет ремонт мотора трофейной машины.

    Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» разбили под Артемовском подразделение украинских военных «им. Бориса Джонсона».

    Коментарии (8)
    Украинский беспилотник попытался атаковать Курскую АЭС
    		   
    27 апреля 2023, 18:37
    Фото: Concern Rosenergoatom/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Украина при помощи дронов попыталась нанести удар по Курской атомной электростанции в городе Курчатове, сообщил представитель экстренных служб.

    По его словам, попытка атаковать АЭС была накануне вечером, ее удалось отразить силами ПВО, передает РИА «Новости».

    В прошлом году диверсанты со стороны Украины подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи в Курской области, в результате нарушен технологический процесс функционирования АЭС.

    Коментарии (100)
    Высокоточным ударом сорвано выдвижение резервов морской пехоты ВСУ в районы боевых действий
    		   
    27 апреля 2023, 14:45
    Текст: Ольга Никитина

    В ночь на четверг российские силы нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Конашенков, заявление которого приводится в Telegram-канале Минобороны, сообщил, что цель удара достигнута, поражены все назначенные объекты.

    Таким образом, по словам официального представителя российского военного ведомства, было сорвано выдвижение подразделений морской пехоты ВСУ в зону боевых действий.

    Накануне Конашенков сообщил, что средствами ПВО возле Велетенского Херсонской области сбит Су-25 ВСУ.

    Коментарии (9)
    Обнародована переписка бойца ВСУ о потерях под Артемовском
    «Украина.ру» показала переписку бойца ВСУ о потерях под Артемовском

    27 апреля 2023, 11:12

    Текст: Александра Юдина

    В Сети распространяется скриншот переписки погибшего под Артемовском украинского военного, сообщает издание «Украина.ру».

    Опубликован скриншот переписки бойца ВСУ с позывным «Берлин», который рассказал однополчанину о крупных потерях ВСУ на Артемовском направлении, передает «Газета.Ru» со ссылкой на «Украина.ру».

    Украинский военный отметил, что попал на линию фронта под Орехово-Василевку, где при столкновении с российскими военными «за 40 минут оказалось 10 «двухсотых» (убитых), 46 «трехсотых» (раненых)».

    «Берлин» добавил, что ранения получили практически все бойцы ВСУ, а происходящее в Артемовске – ад и ужас, подчеркнув, что «никогда не видел того, что творится там».

    Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ в Артемовске потеряли за сутки до 300 военнослужащих и наемников.

    В четверг стало известно, что российские военные взяли под огневой контроль последний путь снабжения ВСУ в Артемовске.

    Коментарии (15)
    Военный эксперт: Киев пытается замаскировать направления ударов для контрнаступления
    Военный эксперт Рожин: ВСУ готовят отвлекающие маневры, чтобы получить преимущество в начале контрнаступления
    		   
    27 апреля 2023, 12:08
    Фото: Dmytro Smolienko/Global Look Press
    Текст: Дарья Волкова

    Противник маскирует направление основного удара, усиливает разведку и вбрасывает дезинформацию, чтобы перед контрнаступлением ввести в заблуждение командование ВС РФ. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Борис Рожин. Ранее стало известно о подготовке отвлекающих маневров ВСУ перед началом контрнаступления.

    «Есть все основания говорить о том, что ВСУ усиливают разведывательную деятельность и предпринимают меры по дезинформации российского командования. В том числе они вбрасывают различные слухи и откровенную ложь, чтобы ввести нас в заблуждение и отвлечь внимание от ключевых задач», – рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    «Противник пытается замаскировать возможные направления ударов в рамках контрнаступления, чтобы создать себе выгодные условия как минимум на начальном этапе операции. Предполагается, что этот процесс начнется после окончания периода весенней распутицы», – отметил он.

    «Потенциально основной удар ВСУ может быть осуществлен на Запорожском направлении при поддержке отвлекающих действий на Днепре. Также среди возможных вариантов атаки я бы отметил Волновахское и Сватовское направления. Кроме того, возможны операции на границе Белгородской или Курской областей», – полагает эксперт.

    «Основная задача российского командования в части противодействия попыткам контрнаступления – это выявить направление главного удара, несмотря на все попытки противника нас дезинформировать. Необходимо также предпринимать контрмеры по его купированию, уничтожать технику и живую силу противника до начала активной фазы операции», – заключил Рожин.

    Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские войска готовят серию отвлекающих маневров перед началом контрнаступления своих основных сил. А основной удар, по его словам, придется на центральный участок линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении между городами Орехов и Гуляйполе.

    Рогов отметил, что в качестве отвлекающих маневров украинской стороной ставка делается на разведку боем с использованием небольших десантных и диверсионно-разведывательных групп, которые будут стараться переправить через Днепр в Херсонской области, а также через Каховское водохранилище в районе Энергодара в Запорожской области.

    Ранее Рогов сообщил, что украинские войска перебросили в подконтрольный Киеву город Запорожье дальнобойный оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сообщения о занятии ВСУ плацдарма на правом берегу Днепра и планами на контрнаступление в целом связаны с вывозом ценного промышленного оборудования с предприятий Запорожья. А также означает ли это, что пообещавший Западу военные успехи Киев сам в них не верит.

    Коментарии (10)
    Эксперт назвал возможные направления отвлекающих ударов ВСУ перед контрнаступлением
    Военный эксперт Онуфриенко: ВСУ может не хватить сил и средств для наступления сразу на нескольких направлениях
    		   
    27 апреля 2023, 17:22
    Фото: REUTERS/Gleb Garanich
    Текст: Дарья Волкова

    ВСУ могут попытаться нанести отвлекающие удары по Курской, Брянской и Белгородской областям прямо перед контрнаступлением. Однако основной удар будет нанесен, судя по всему, на Запорожском направлении, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно о подготовке отвлекающих маневров ВСУ перед началом контрнаступления.

    «Любая военная операция предполагает нанесение отвлекающих ударов, которые сковывают силы противоборствующей стороны. Сейчас наиболее «раскручены» удары по Запорожской области. Также появляется информация о сосредоточении группировки ВСУ в Гуляйполе и Орехове. Но доверять этим сведениям в полной мере нельзя, потому что до наступления остается, как минимум, дней десять. На это указывают прогнозы погоды и состояние почвы. Еще многое может измениться», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    Кроме Запорожского направления ВСУ могут начать наступление в Харьковской области на восток в сторону ЛНР, добавляет эксперт. «Отвлекающие удары могут наноситься по Курской, Брянской и Белгородской областям с попытками занять приграничные населенные пункты. Благодаря этому противник может создать благоприятный для себя медиа-эффект», – предположил он.

    При этом Онуфриенко отмечает, что у ВСУ может не хватить сил и средств для наступления сразу на нескольких направлениях. «В связи с этим одно направление будет приоритетным и основным, а остальные будут использоваться в качестве отвлекающего маневра», – уверен он.

    По его словам, Минобороны России учитывает возможные угрозы и ведет соответствующую подготовку. «Создаются укрепрайоны, эшелонированная оборона. На Запорожском направлении она охватывает в том числе и Крымский перешеек. Укрепрайоны создаются непосредственно в Крыму на случай возможных высадок десанта», – напомнил военный аналитик.

    За счет полного господства в воздухе Россия обладает возможностями перебросить оперативно мобильные резервы на любой участок фронта. «Штурмовая и фронтовая авиация могут купировать и замедлять наступление противника до подхода основных наземных сил и средств», – заключил Онуфриенко.

    Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские войска готовят серию отвлекающих маневров перед началом контрнаступления своих основных сил. А основной удар, по его словам, придется на центральный участок линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении между городами Орехов и Гуляйполе.

    Рогов отметил, что в качестве отвлекающих маневров украинской стороной ставка делается на разведку боем с использованием небольших десантных и диверсионно-разведывательных групп, которые будут стараться переправить через Днепр в Херсонской области, а также через Каховское водохранилище в районе Энергодара в Запорожской области.

    Ранее Рогов сообщил, что украинские войска перебросили в подконтрольный Киеву город Запорожье дальнобойный оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сообщения о занятии ВСУ плацдарма на правом берегу Днепра и планами на контрнаступление в целом, связаны с вывозом ценного промышленного оборудования с предприятий Запорожья.

    Коментарии (6)
    Пригожин пообещал приостановить огонь в Артемовске на время поездки прессы из США
    Пригожин: На время поездки прессы из США артиллерийский огонь в Артемовске приостановят
    		   
    27 апреля 2023, 13:45
    Фото: Пресс-служба главы ДНР Дениса Пушилина/ТАСС
    Текст: Ольга Никитина

    Артиллерийский огонь в Артемовске (украинское название – Бахмут) с российской стороны будет приостановлен на время поездки американских журналистов, которых в город привезут вооруженные силы Украины, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

    Пригожин, заявление которого опубликовано в Telegram-канале его пресс-службы, сообщил о принятом решении приостановить огонь артиллерии, чтобы журналисты из Соединенных Штатов «могли спокойно отснять Бахмут и уехать домой», передает ТАСС.

    Пресса – это святое, отметил Пригожин, добавив, что «они тоже своего рода военкоры».

    При этом он предостерег украинских военных от попыток под прикрытием американских журналистов подтянуть в Артемовск резервы. «Церберу привет от парней, но резервы не подтягивай», – сказал Пригожин.

    В четверг стало известно, что российские военные взяли под огневой контроль последний путь снабжения ВСУ в Артемовске.

    Коментарии (55)
    Пушилин заявил о принимающихся мерах для отражения готовящегося контрнаступления ВСУ
    		   
    27 апреля 2023, 15:50
    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Российские вооруженные силы принимают все необходимые меры, чтобы отразить готовящееся контрнаступление ВСУ, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, киевский режим заставит солдат пойти в это контрнаступление, но ВС России к этому готовы, принимаются исчерпывающие меры.

    «С учетом погодных условий <…> я сомневаюсь, что это будет начало мая, первая половина мая», – передает ТАСС его слова.

    Ранее в Пентагоне заявили, что Киев получил более 98% обещанных единиц боевой техники от Запада. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что ВСУ начнут контрнаступление после 2 мая.

    Коментарии (15)
    Украинского боксера Усика заподозрили в участии в обстрелах Донбасса

    28 апреля 2023, 00:32

    Текст: Алексей Дегтярев

    Боксер из Украины Александр Усик якобы поучаствовал в обстреле Донбасса, он приехал в расположение украинских военнослужащих, и выстрелил из миномета.

    В видеоролике запечатлен неизвестный украинский боец. В надписи на видео сообщается, что друг автора ролика «встретился с чемпионом мира по боксу». Запись опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

    Также на видео человек, похожий на Усика, ведет огонь из миномета.

    Напомним, Крым лишил Усика звания «Почетный житель Симферополя» из-за его действий, направленных на дискредитацию России.

    Коментарии (7)
    Российские военные сорвали ротацию военных ВСУ в ДНР

    28 апреля 2023, 05:19

    Текст: Алексей Дегтярев

    Сорвана ротация украинских войск у четырех населенных пунктов в Донецкой народной республике, уничтожены до 50 бойцов ВСУ, заявил руководитель пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

    Спецназ южной группировки при поддержке артиллерии сорвал ротацию ВСУ на передовых позициях у поселков Белогоровка, Спорное, Дружба и Марьинка, уничтожены до 50 украинских военнослужащих, сообщил Астафьев РИА «Новости».

    На соледаро-бахмутском направлении ракетное подразделение южной группировки ударило по пункту временной дислокации 60-й отдельной мехбригады ВСУ у Дружковки.

    Также артиллерия Южного военного округа ударила по пунктам временной дислокации 24-й и 110-й отдельной мехбригад ВСУ у Дзержинска и Нетайлово, добавил Астафьев.

    Представитель ведомства уточнил, что в ходе контрбатарейной борьбы у Часова Яра уничтожена 122 мм самоходная гаубица 2С1, у Марьинки – две гаубицы Д-20 и Д-30.

    У Авдеевки поражен пункт временной дислокации ВСУ, нанесен удар по колонне военной техники ВСУ у Курахово.

    Артиллерия группировки войск «Центр» на краснолиманском направлении поразила порядка 130 целей, более 100 из них – по районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ, заявил глава пресс-центра группировки Александр Савчук ТАСС.

    Сбит украинский беспилотник, огнеметные системы «Солнцепек» поразили два опорных пункта ВСУ.

    Разведка группировки «Центр» установила позиции 15-го полка Нацгвардии Украины и 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

    Коментарии (2)
    Отступающие из Артемовска ВСУ подорвали превращенный в крепость многоэтажный дом
    		   
    27 апреля 2023, 20:29
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    Украинские военные сами подорвали свою «главную крепость» на юго-западе Артемовска (украинское название – Бахмут), которую якобы уничтожила авиабомба, сообщили военкоры.

    Украинские военные опубликовали кадры со своего дрона, на которых четко видно, что они сами подорвали высотный дом перед отступлением, который служил оборонительной позицией ВСУ в этом районе Артемовска, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

    До этого редактор Bild Юлиан Репке и киевские военные аналитики уверяли, что здание разрушено российской авиабомбой.

    Ранее сообщалось, что ВСУ при отступлении из Артемовска взорвали четыре дома с 20 жителями.

    Коментарии (17)
    Российские военные взяли под огневой контроль последний путь снабжения ВСУ в Артемовске
    Врио главы ДНР Пушилин: Российские военные взяли под огневой контроль последний путь снабжения ВСУ в Артемовске
    		   
    27 апреля 2023, 10:41
    Фото: РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Российские военные взяли под огневой контроль последний участок пути, по которому осуществлялось снабжение ВСУ в Артемовске, сообщил на канале «Россия 24» врио главы ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, участок трассы по направлению к Хромову находится под полным огневым контролем со стороны российских военных. Однако ВСУ пока имеют возможность перемещаться даже под обстрелами, теряя по пути часть резервов», передает ТАСС.

    Пушилин отметил, что отдельные подразделения ВСУ предпринимают попытки передвигаться в обход – через поля.

    Врио главы ДНР подчеркнул, что в данный момент российские военные продолжают вынуждать украинских военных уходить с их позиций в городе. По имеющейся информации, ВСУ все еще держат позиции в квартале многоэтажной застройки площадью один на полтора километра в западной части.

    Накануне военные корреспонденты показали последний оставшийся путь снабжения украинских военных в Артемовске, по которому доставляют боеприпасы и вывозят раненых.

    Коментарии (3)
    Путин разрешил делать исключения из экономических мер против Украины
    Путин дал правительству право делать исключения из экономических мер против Украины
    		   
    27 апреля 2023, 15:34
    Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин подписал указ, которым наделил правительство правом делать временные исключения из введенных в 2018 году специальных экономических мер в отношении Украины.

    Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, вносит изменения в указ от 22 октября 2018 года, передает ТАСС.

    Указ главы государства позднее обновлялся в 2019 и 2021 годах.

    В список контрсанкций в настоящее время включено более 900 украинских граждан и 80 компаний.

    Коментарии (13)
    Министр обороны Украины пожаловался на то, как США «считают деньги»
    Украинский министр Резников: США очень прагматичны, они считают деньги
    		   
    27 апреля 2023, 12:34
    Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
    Текст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты очень прагматичны и в вопросах предоставления Киеву вооружения «считают деньги», заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

    Резников в интервью «РБК-Украина» назвал такой подход США «нормальным». По его словам, это «жизнеспособно». Украинский министр заявил при этом, что есть другие партнеры Украины, которые заявляют, что больше не могут «обслуживать» Киев, поскольку «не имеют ресурса», и предлагают украинской стороне покупать вооружения, передает ТАСС.

    По словам украинского министра, такая позиция западных государств замедляет решение о передаче Киеву самолетов, ведь самолеты, отметил он, это «самое дорогое». «Соответственно, дать самолеты, потом их обслуживать, плюс ракеты и бомбы к ним – это очень дорого», – сказал Резников.

    Он отметил, что прежде чем подписаться под решением о поставке Украине самолетов, нужно понять, все ли к этому готовы. Под решением о поставке танков, по его словам, страны подписались, но кто-то дает четыре танка, а кто-то шесть, «не двести, не триста». «Ключевой игрок здесь все равно США», – пояснил министр.

    Ранее западные СМИ писали, что передача Украине американских истребителей F-16 была бы нецелесообразна, так как местные аэродромы непригодны для этой техники.

    Коментарии (7)
     
     
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