Путин пояснил необходимость цифровизации воздушного движения

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Как Запад паразитирует на развивающихся странах

Европу уличили в глобальной несправедливости Oberhauser/imagebroker.com/Global Look Press
Европа, с одной стороны, своими действиями загоняет себя в энергетическую ловушку. А с другой стороны, ставит развивающиеся страны в заведомо худшие условия, тормозит их прогресс и рост. Такие два тезиса высказал премьер-министр Михаил Мишустин. Какие проблемы создает себе Европа и почему боится других стран? Подробности...
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Си не случайно напомнил Зеленскому про ядерное оружие

Упрашивать Си на телефонный звонок пришлось почти два месяца
Председатель КНР Си Цзиньпин прервал длительную и многозначительную паузу, чтобы исполнить обещание, которое дал президенту Франции. Он связался с президентом Украины, направил в Киев своего спецпредставителя и сформулировал свое наставление Владимиру Зеленскому: «В ядерной войне победителей не будет». К чему это он? Подробности...
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СВО заставляет скорректировать морскую реформу Сердюкова

Эксперты считают систему управления флотом слишком громоздкой Вадим Савицкий/РИА Новости
Четыре флота России и Каспийская флотилия могут быть выведены из подчинения военным округам и переподчинены Главкомату ВМФ. Таким образом, как считают эксперты, в России может быть восстановлена структура управления флотами, которая исчезла во времена министра обороны Анатолия Сердюкова. В чем заключаются особенности предыдущей и нынешней реформ и какой должна быть система управления флотами в идеале?  Подробности...
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Москва вынудила США начать исполнение зерновой сделки

Украинское зерно запрещают по всей Европе Andrew Kravchenko/AP/ТАСС
Украина столкнулась с целой серией критически важных обстоятельств, прямо касающихся одного из главных ресурсов этой страны – зерна и сельскохозяйственного экспорта как такового. Похоже, что Россия таки вынудила Запад исполнять зерновую сделку. И это может иметь большие последствия и для киевского режима, и для решения всего украинского кризиса.  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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«Культура отмены» – это культура гопников

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Попытки запрета классической русской культуры исходят от людей, враждебных к культуре как таковой. Главную роль в этом играет даже не русофобия – а то, что можно было бы назвать культурофобией. Подробности...

«Музыканты» переросли западные ЧВК

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Феноменология наемничьего духа совершила полный круг. Фигура партизана породила фигуру наемника, а в синтезе выдала третий тип, для которого, конечно, важны деньги, но их одних явно недостаточно, чтобы ехать в зону боевых действий. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Шаман попал под огонь своих

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Поэт Дмитрий Артис, недавно вернувшийся с фронта, рассказал, что он встретился со своим 14-летним сыном и тот тут же поставил ему запись Шамана, в первую очередь песню «Я – русский». Оказывается, Шаман помогает современным подросткам осознать себя русскими. Подробности...
Обсуждение: 53 комментария
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За что убрали Такера Карлсона

Си все-таки позвонил Зеленскому

ЕС хочет «отбить» у России четыре страны

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В Российском центре науки и культуры на Кипре произошел пожар

В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
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Су-34 уронил боеприпас на Белгород, от взрыва образовалась 20-метровая воронка

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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Владимир Путин посетил штабы группировок войск в зоне СВО

Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
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Какие праздники должны сопровождаться длинными выходными?
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Сближение с какой страной сейчас наиболее предпочтительно для России?
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  • С Китаем
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    Путин пояснил необходимость цифровизации воздушного движения

    27 апреля 2023, 23:49

    Текст: Алексей Дегтярев

    Организация воздушного движения должна осуществляться с применением цифровых технологий, иначе не получится достичь нужного уровня развития беспилотников, заявил президент Владимир Путин.

    «Нужно переводить это из ручного управления в такую цифровую сферу, иначе мы не достигнем того уровня развития беспилотной авиации, которая востребована», – цитирует президента РИА «Новости».

    Он отметил, что это – «единственно возможное» решение. Если же Росавиация продолжит работать в прежнем режиме, то развития беспилотной авиации «у нас не будет».

    Ранее президент на совещании отметил, что инвестиции в отрасль беспилотной авиации в России могут составить до 1 трлн рублей.

    Путин разрешил делать исключения из экономических мер против Украины
    Путин дал правительству право делать исключения из экономических мер против Украины
    		   
    27 апреля 2023, 15:34
    Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин подписал указ, которым наделил правительство правом делать временные исключения из введенных в 2018 году специальных экономических мер в отношении Украины.

    Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, вносит изменения в указ от 22 октября 2018 года, передает ТАСС.

    Указ главы государства позднее обновлялся в 2019 и 2021 годах.

    В список контрсанкций в настоящее время включено более 900 украинских граждан и 80 компаний.

    Коментарии (13)
    Путин: Россия и Турция договорились об увеличении объема туристических авиаперевозок
    		   
    27 апреля 2023, 17:22
    Фото: Oberhauser/http://imagebroker
    Текст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин на церемонии завоза топлива на АЭС «Аккую» сообщил, что обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по телефону в четверг в том числе наращивание туристических связей между странами.

    «С обеих сторон была подчеркнута заинтересованность в дальнейшем развитии туристических обменов. Как известно, турецкие курорты пользуются большой популярностью у наших граждан, в прошлом году Турцию посетили более 5 млн россиян. Разумеется, важно создавать благоприятные условия для поездок между двумя странами, и в этом контексте мы договорились об увеличении объема двусторонних авиаперевозок», – приводит его слова ТАСС.

    Кроме того, глава государства сообщил, что, помимо сотрудничества в сфере мирного атома, обсуждал с Эрдоганом и другие актуальные вопросы.

    «Главное – мы условились и далее углублять взаимодействие в экономике и торговле, стимулировать поступательный рост двустороннего товарооборота, который по итогам 2022 года превысил 62 млрд долларов, а также поощрять приток встречных инвестиций, помогать бизнес-структурам двух государств выходить на рынки друг друга», – сказал российских лидер.

    Также Путин сообщил, что обсуждал с турецким лидером вопросы увеличения поставок сельхозпродукции. «Договорились с президентом Турции о расширении взаимодействия в сельском хозяйстве – налаживание встречных поставок агропромышленной продукции, о координации, тематике международной продовольственной безопасности», – сообщил российский лидер.

    Кроме того, президент Путин сообщил, что Россия готова помочь материалами для восстановления Турции после землетрясения.

    В четверг Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принял участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 турецкой АЭС «Аккую». Перед этим прошли переговоры лидеров России и Турции.

    Коментарии (0)
    Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС «Аккую»
    		   
    27 апреля 2023, 17:19
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Ольга Никитина

    Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС «Аккую». «Росатом» передал Минэнерго Турции сертификат на него, разрешение на это дал президент России Владимир Путин.

    Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев с площадки АЭС обратился к российскому лидеру с просьбой разрешить передать сертификат министру энергетики Турции Фатиху Донмезу. «Безусловно, разрешаю», – сказал Путин. После этого Лихачев передал документ Донмезу, передает РИА «Новости».

    В четверг Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принял участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 турецкой АЭС «Аккую». Перед этим прошли переговоры лидеров России и Турции.

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    Песков прокомментировал слухи о «попытке покушения на Путина с дрона»
    В Кремле публикации о «попытке покушения на Путина с дрона» назвали «желтыми измышлениями»

    27 апреля 2023, 13:01

    Текст: Александра Юдина

    В Кремле не обладают информацией о якобы попытке украинских спецслужб совершить «покушение на российского лидера Владимира Путина с помощью дрона», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, в данный момент в мире много подобных «желтых измышлений», однако их наличие не является поводом с ними ознакомиться, передает ТАСС.

    Ранее немецкое издание Bild заявляло, что украинские террористы якобы готовили покушение на российского президента, якобы в Подмосковье упал украинский беспилотник типа UJ-22 с 17 килограммами взрывчатки.

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    Путин: Россия полностью обеспечивает себя основными видами удобрений

    27 апреля 2023, 16:16

    Текст: Ольга Никитина

    Россия стала одной из ведущих стран мира по производству удобрений и полностью обеспечивает себя их основными видами, заявил президент Владимир Путин в четверг на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым.

    «За последние десять лет Россия увеличила производство удобрений на 40%, стала одной из ведущих стран мира по производству удобрений», – приводит его слова ТАСС.

    Президент отметил, что страна «полностью обеспечивает себя основными видами удобрений».

    В ходе встречи Путин также отметил, что Россия является одним из лидеров, если не лидером, по поставкам удобрений на мировые рынки. Он также попросил Гурьева доложить, как ограничения на российский экспорт, сказываются на ситуации с удобрениями на мировом рынке.

    Ранее глава государства заявлял, что российская сельскохозяйственная продукция по качеству выше, чем любая из стран Запада.

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    Эрдоган заявил Путину о возможности новых инициатив по Украине
    Канцелярия президента Турции: Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию на Украине и зерновую сделку

    27 апреля 2023, 16:40

    Текст: Ольга Никитина

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора в четверг обсуждали ситуацию на Украине, турецкий лидер заявил о возможности новых инициатив по Украине в рамках рабочей группы, «которую предлагается создать».

    Сообщается, что президент Эрдоган выразил благодарность президенту России Путину за его вклад в строительство атомной электростанции «Аккую», где в четверг состоится первая церемония завоза ядерного топлива.

    Кроме того, по данным турецкий стороны, в ходе разговора «были оценены развитие событий» в ходе конфликта на Украине и «работа в контексте зернового соглашения», передает РИА «Новости».

    В Кремле ранее сообщали, что российский президент Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонный разговор перед торжественной церемонией по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 АЭС «Аккую».

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    Путин: РФ сделает все возможное для удовлетворения потребностей Турции в природном газе
    Путин: Россия будет делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Турции в природном газе
    		   
    27 апреля 2023, 17:06
    Фото: Jochen Tack/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что мировые цены на газ будут расти.

    Он также добавил, что Россия будет делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Турции в природном газе, передает РИА «Новости».

    В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что АЭС «Аккую» будет способствовать снижению импорта природного газа на 1,5 млрд долларов в год, а также окажет положительное влияние на увеличение национального дохода Турции.

    Напомним, Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принимает участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 турецкой АЭС «Аккую».

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    Путин принимает участие в церемонии по случаю завоза российского топлива на АЭС «Аккую»
    		   
    27 апреля 2023, 16:38
    Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
    Текст: Ольга Никитина

    Российский лидер Владимир Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принимает участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 турецкой АЭС «Аккую».

    В церемонии также участвуют генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев, министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, сообщается на сайте Кремля.

    Строительство станции осуществляется госкорпорацией «Росатом» на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году. Всего планируется ввести в эксплуатацию четыре энергоблока суммарной мощностью 4800 мегаватт.

    «Аккую» – первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Строительство четырехблоковой АЭС с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+ полностью финансируется российской стороной. Это первый в мировой атомной отрасли проект, реализуемый по схеме Build-Own-Operate («строй – владей – эксплуатируй»). Управлять станцией будут прошедшие обучение в России местные специалисты, передает ТАСС.

    Станция «Аккую» способна выдержать подземные толчки магнитудой 9, что стало особенно актуальным в связи с февральскими разрушительными землетрясениями в Турции.

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    Глава МЧС и губернатор Свердловской области доложили Путину о ситуации в Сосьве
    Песков: Глава МЧС Куренков и губернатор Свердловской области Куйвашев доложили Путину о ситуации в Сосьве

    27 апреля 2023, 13:59

    Текст: Ольга Никитина

    Глава МЧС Александр Куренков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложили президенту Владимиру Путину о ситуации в поселке Сосьва, где в результате пожара были уничтожены 120 домов, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля напомнил, что накануне Путин «плотно общался и с Куренковым, и с Куйвашевым насчет пожаров в Свердловской области, получал доклады». В четверг, напомнил Песков, министр и губернатор побывали на месте происшествия, пообщались с теми, кто потерял дома, и после этого связались с главой государства, подробно рассказав ему о проблемах, возникших у людей, передает РИА «Новости».

    Путин также поговорил по телефону с министром юстиции Константином Чуйченко, поскольку в Сосьве сгорела колония, сообщил представитель Кремля.

    Планируется, что данная тема будет вынесена на повестку дня встречи Путина с правительством, которая запланирована на 2 мая.

    «Определенно потребуется выделение средств, для этого нужно будет проработать тему в том числе с Минфином и другими ведомствами», – приводит ТАСС слова Пескова.

    По данным МЧС, около 180 строений сгорели за сутки в результате шести крупных пожаров в Свердловской области, от огня удалось спасти более 1,2 тыс. жилых домов. В Сосьве погиб один человек, огнем повреждены 92 строения.

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    Путин пожелал Эрдогану скорейшего выздоровления

    27 апреля 2023, 16:28

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин во время телефонных переговоров пожелал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану скорейшего выздоровления, сообщили в канцелярии турецкого президента.

    Об этом сообщает РИА «Новости».

    Ранее Эрдоган решил отменить планировавшееся на четверг интервью четырем телевизионным каналам страны. До этого сообщалось, что у Эрдогана якобы произошел инфаркт, но член совета безопасности и внешней политики при президенте Турции Чагры Эрхан заявил, что эта информация не соответствует действительности, и у главы государства желудочный грипп.

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    Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры
    		   
    27 апреля 2023, 16:09
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры, сообщает телеканал ТРТ.

    Темы, которые обсуждались лидерами, не уточняются, сообщает ТАСС.

    Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор перед торжественной церемонией по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 АЭС «Аккую».

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    Путин назвал АЭС «Аккую» важнейшим проектом России и Турции
    		   
    27 апреля 2023, 16:53
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин назвал АЭС «Аккую» важнейшим проектом России и Турции, который позволяет развивать экономические и соседские связи стран.

    На церемонии доставки ядерного топлива на станцию, Путин назвал АЭС «Аккую» важнейшим проектом России и Турции, который позволяет развивать экономические и соседские связи стран, передает РИА «Новости».

    «Россия будет делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Турции в природном газе», – заявил Путин.

    Напомним, российский лидер Владимир Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принимает участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 турецкой АЭС «Аккую».

    Строительство станции осуществляется госкорпорацией «Росатом» на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году. Всего планируется ввести в эксплуатацию четыре энергоблока суммарной мощностью 4800 мегаватт.

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    Путин присвоил 200-й мотострелковой Печенгской бригаде наименование «гвардейской»

    27 апреля 2023, 15:06

    Текст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин своим указом присвоил 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригаде почетное наименование «гвардейская». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Наименование присвоено за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», передает ТАСС.

    Указ вступил в силу со дня подписания.

    200-я отдельная мотострелковая бригада существует с 1 декабря 1997 года, она сформирована на базе 131-й мотострелковой дивизии Ленинградского военного округа. Сегодня бригада является крупнейшим мотострелковым подразделением ЗВО, дислоцированным в Заполярье вблизи границы с Норвегией.

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    Путин предложил Турции помочь материалами для восстановления после землетрясения

    27 апреля 2023, 17:08

    Текст: Ольга Никитина

    Россия готова помочь материалами для восстановления Турции после землетрясения, заявил президент Владимир Путин.

    «Мы отдаем отчет в том, какие сложные задачи приходится сейчас решать турецкому правительству, президенту Турции по восстановлению инфраструктуры, жилья, социальных объектов, и готовы и дальше оказывать турецким партнерам необходимую помощь и содействие», – приводит его слова РИА «Новости».

    Российский лидер отметил, что в ближайшем будущем помощь будет выражаться в поставке стройматериалов. «В частности, принято решение в ближайшее время поставить в Турцию крупную партию российских стройматериалов», – заявил Путин.

    Глава государства отметил, что Россия всегда готова протянуть турецким партнерам руку дружеской поддержки, предает ТАСС.

    В четверг Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принимает участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 турецкой АЭС «Аккую». Перед этим прошли переговоры лидеров России и Турции.

    В марте Путин обсуждал с Эрдоганом последствия сильного землетрясения в Турции, а именно – поставки строительных материалов в республику для восстановления разрушенных зданий.

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    Путин посетил новый индустриальный парк «Руднево»
    		   
    27 апреля 2023, 21:29
    Фото: t.me/news_kremlin
    Текст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным посетил новый индустриальный парк «Руднево».

    Визит состоялся в четверг, парк входит в состав особой экономической зоны «Технополис Москва», сообщает Telegram-канал Кремля.

    Сейчас на площадках парка формируется Федеральный центр беспилотных авиационных систем.

    Ранее сообщалось о планируемом визите главы страны в «Руднево», где президент должен был оценить работы по строительству промышленной зоны и осмотреть выставку производителей техники.

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