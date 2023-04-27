Путин оценил перспективы отрасли беспилотников в России в 1 трлн рублей

Отрасль летающих беспилотных аппаратов очень важна и перспективна, ее объем может дойти до 1 трлн рублей, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания в индустриальном парке «Руднево».

«Важнейшее направление деятельности страны, очень перспективное. Сейчас мы только с коллегами смотрели, и я видел нарисованную цифру, на ближайшее время объем – 500 млрд [рублей], но со мной тут же согласились, что это очень консервативная оценка», – цитирует главу государства ТАСС.

В случае же, если государство и отрасль будут активно работать вместе, то объем может достигнуть 1 трлн рублей.

Ранее в Кремле анонсировали совещание президента с производителями и эксплуатантами беспилотников.