Сербия готова изменить мнение по территориальной целостности Украины

МИД Сербии: Сербия может изменить мнение по территориальной целостности Украины из-за позициеи по Косову в СЕ

Украина неприятно удивила Сербию своей позицией на голосовании по вопросу вступления непризнанного Косова в Совет Европы (СЕ), что может повлиять на отношение Сербии к вопросам ее территориальной целостности, заявил первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

По его словам, Украина неприятно удивила Сербию, потому что вся история украинского конфликта строится на вопросе территориальной целостности Украины, передает ТАСС. И в то время, как Белград голосует в осуждение нарушения территориальной целостности Украины во всех резолюциях, когда речь идет о территориальной целостности Сербии, украинцы воздержались. Дачич напомнил, что внешняя политика базируется на взаимности, что будет влиять на позицию по территориальной целостности тех стран, которые голосуют против территориальной целостности Сербии.

Дачич добавил: «Мы должны защищать территориальную целостность Украины или Боснии и Герцеговины, разрушать наши национальные интересы, потому что таким образом разрушаем отношения с Россией, а они воздерживаются? Я этого, правда, не понимаю».

Напомним, 6 апреля в Кремле заявили, что Белград находится под беспрецедентым давлением, которое направлено на привлечение Сербии на сторону тех, кто занимает антироссийскую позицию.