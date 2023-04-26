Совфед одобрил закон о пожизненном лишении свободы за госизмену

Совет Федерации одобрил закон о пожизненном лишении свободы за госизмену

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который вводит пожизненное лишение свободы за госизмену и ужесточает ответственность за терроризм до 20 лет лишения свободы.

Так, по статье «Госизмена» устанавливается пожизненное лишение свободы (сейчас до 20 лет лишения свободы). По статье «Террористический акт» максимальный срок увеличен с 15 до 20 лет лишения свободы. За международный терроризм – от 12 лет до пожизненного. Кроме того, за вербовку и вовлечение в совершение терактов увеличено минимальное наказание с 10 до 12 лет, передает ТАСС.

Виновным в организации террористического сообщества и участие в нем будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы. Также ужесточили наказание по статье «Диверсия» – до 20 лет лишения свободы.

Ранее Госдума приняла поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену, а также о лишении свободы до 20 лет за диверсии и терроризм.