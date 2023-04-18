Госдума ужесточила наказание за госизмену до пожизненного срока

Госдума приняла поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену, а также о лишении свободы до 20 лет за диверсии и терроризм.

Госдума приняла поправки в 275-ю статью УК «Госзмена». После их вступления в силу за шпионаж, выдачу иностранцам гостайны, переход на сторону противника или оказание финансовой и материально-технической, консультационной и другой помощи государству в деятельности, направленной против России, могут заначить пожизненное заключение, передает РИА «Новости».

На данный момент максимальное наказание – лишение свободы до 20 лет и штраф до 500 тыс. рублей.

Также депутаты приняли поправки о лишении свободы за диверсии до 20 лет. Устанавливается ответственность по нескольким «антитеррористическим» статьям УК. За международный терроризм предлагается наказывать от 12 лишения свободы (сейчас от десяти).

Ужесточается наказание по статье «Террористический акт», по нему максимальный срок увеличивается до 20 лет (сейчас 15).

За участие в террористических сообществах обвиняемым грозит от 10 до 15 лет (сейчас от пяти до 10 лет), за содействие террористической деятельности (вербовка или вовлечение в совершение терактов) – до семи лет (сейчас от пяти до 15 лет).