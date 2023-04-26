Военкоры показали последний путь снабжения ВСУ в Артемовске

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26 апреля, среда | Последнее обновление — 11:19 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ЮАР опровергла намерение выйти из МУС
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Из Европы вроде бы приходят обнадеживающие для России новости. Во всяком случае, протесты там становятся всё более массовыми. Но пока их явно недостаточно, чтобы изменить европейскую политику.
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25 апреля 1945 года советские и американские войска встретились у реки Эльбы. Германские силы были рассечены надвое, до конца войны в Европе оставались считанные недели. Союзники радовались, обнимались, обменивались сувенирами. Но долго это счастье не продолжилось.
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Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Военкоры показали последний путь снабжения ВСУ в Артемовске
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Военные корреспонденты показали последний оставшийся путь снабжения украинских военных в Артемовске, по которому доставляют боеприпасы и вывозят раненых.
В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» опубликовано видео, на котором показана проселочная дорога. Отмечается, что путь находится под огнем российской артиллерии, ВСУ с трудом доставляют по ней боеприпасы и вывозят раненых.
Ранее экс-заместитель командующего Силами спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос заявил, что украинские военнослужащие несут большие потери в Артемовске из-за неподготовленности города к обороне по вине военного руководства страны.
До этого Минобороны России сообщило, что ВДВ и авиация пресекли попытку Вооруженных сил Украины перебросить к Артемовску резервы, за западную часть города ведутся интенсивные бои, ВСУ несут большие потери.
Военный эксперт: ВС России наказали грузин, пытавших пленных под Киевом
Военный эксперт Онуфриенко: Каждый наемник на Украине должен понимать – ничего хорошего его там не ждет
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«Грузинский легион» – это шайка негодяев, часть из которых настигла заслуженная участь, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее ВС РФ нанесли удар по складу вооружения и пункту дислокации наемников в Константиновке. По данным ведомства, боевики батальона причастны к издевательствам над российскими пленными под Киевом.
«Мы честно предупреждали, что иностранцам пощады не будет. И я бы не стал как-то по-особенному выделять этих наемников их общего числа противников. Но то, что мы уничтожили причастных к издевательствами над нашими ребятами под Киевом, делает эту маленькую победу чуточку приятнее», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Отдельно хочу обратить внимание на лидера «Грузинского легиона» Мамуку Мамуашвили. Он, по сути, лишь мелкий начальник, руководитель подразделения, которому подчиняется несколько сотен невменяемых карателей. Поэтому возводить его в разряд архиврагов не стоит, но наказать его надо, как и всех остальных участников этого легиона», – акцентирует собеседник
«Он и его шайка – одни из тысяч идеологически промытых головорезов, которые стремятся повоевать на полях Украины. Безусловно, теперь часть «туристов», которые не понимают ужасов конфликта, уже не поедет в зону боевых действий, но зачастую ряды наемников пополняются за счет идейных профессионалов, а их таким не отпугнуть», – подчеркивает эксперт.
«Тем не менее, каждый наемник, пересекающий границу Украины, должен понимать, что ничего хорошего его там не ждет, особенно если он пытал пленных. С этого момента он становится нашим непосредственным противником. Это штатные негодяи и точка», – заключил Онуфриенко.
Ранее оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» был нанесен удар по складу вооружения и пункту дислокации наемников в здании библиотеки в Константиновке. Об этом сообщило Министерство обороны на официальном Telegram-канале.
В результате ликвидированы до 60 боевиков «Грузинского легиона» и 15 единиц военной техники на прилегающей территории. Еще порядка 20 наемников получили тяжелые ранения. Представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков подчеркнул, что ликвидированные солдаты были причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом, совершенным в марте прошлого года.
В Минобороны заверили, что ведомство располагает информацией по каждому иностранному наемнику, причастному к убийствам российских военнослужащих. «Всех настигнет заслуженное возмездие», – пообещал Конашенков.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как много жителей Грузии действительно хочет быть втянуто в войну с Россией.
Появились данные о применении танков Т-14 «Армата» в зоне СВО
Источник: Российские войска начали применять танки Т-14 «Армата» для ведения огня по позициям ВСУ в зоне СВО
Российские войска начали применять новейшие танки Т-14 «Армата» для ведения огня по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне СВО, сообщил информированный источник.
По словам источника, российские войска начали применять новейшие танки «Армата» для ведения огня по украинским позициям, однако в прямых штурмовых действиях эти машины пока не участвовали. Источник также сообщил, что танки Т-14 «Армата в зоне СВО получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов, передает РИА «Новости».
По имеющимся у источника данным, с конца 2022 года экипажи Т-14 «Армата» проходили боевое слаживание на полигонах в одной из народных республик Донбасса.
В декабре 2022 года телеведущий Владимир Соловьев показал боевое слаживание экипажей танкового батальона, укомплектованного новейшими российскими танками Т-14 «Армата».
Макрон призвал «не дать России победить»
Макрон призвал предотвратить расширение конфликта на Украине и победу России в нем
Нужно помочь Украине «выстоять» и не допустить победы России в конфликте, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Наша задача – помочь Украине выстоять всеми силами, не дать России победить», – заявил французский лидер. По его словам, также необходимо предотвратить расширение этого конфликта. Макрон обещал «сделать все» чтобы не допустить такого расширения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Parisien.
Напомним, СМИ утверждали, что Макрон велел организовать совместную работу с Китаем для выработки неких условий, которые впоследствии могли бы стать основой для мирных переговоров между Россией и Украиной.
Ударом «Искандера» в ДНР уничтожены до 60 боевиков «Грузинского легиона»
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Оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» нанесен удар по складу вооружения и пункту дислокации наемников в здании библиотеки в Константиновке, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Удар был нанесен 21 апреля по пункту иностранных наемников, которые расположились в здании библиотеки в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате ликвидированы до 60 боевиков «Грузинского легиона» и 15 единиц военной техники на прилегающей территории. Еще порядка 20 наемников получили тяжелые ранения, отчитались в Минобороны.
Конашенков подчеркнул, что уничтоженные боевики «Грузинского легиона» были причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом, совершенным в марте прошлого года.
В Минобороны заверили, что ведомство располагает информацией по каждому иностранному наемнику, причастному к убийствам российских военнослужащих.
«Всех настигнет заслуженное возмездие», – пообещал Конашенков.
Зеленский объяснил невозможность «отказаться от Бахмута»
Зеленский объяснил отказ Украины отводить войска из Артемовска нежеланием давать России плацдарм для наступления
Если Россия вытеснит вооруженные силы Украины из Артемовска (Бахмута), российские войска получат плацдарм для наступления, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский сказал, что Украина «не может отказаться от Бахмута», так как подобный шаг позволит России «расширить фронт». Он назвал ситуацию в городе сложной, но заверил, что ВСУ не собираются отступать. По словам Зеленского, если ВСУ потеряют Артемовск, следующими могут стать Краматорск и Славянск. Зеленский заверил, что войска Украины сейчас готовят контрнаступление, передает РБК со ссылкой на Al Arabiya.
Напомним, ВСУ в Артемовске находятся в оперативном окружении со стороны российских сил. Бои продолжаются в западных кварталах. Сообщалось, что ВСУ ежедневно теряют под Артемовском до 400 солдат.
В Конгрессе США захотели вернуть Украину к границам 1991 года
Yahoo News: В Палате представителей США потребовали завершить конфликт на Украине возвращением к границам 1991 года
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Конгрессмены от Республиканской и Демократической партий в Палате представителей США готовят законопроект, требующий добиться завершения конфликта на Украине возвращением к границам 1991 года, сообщает портал Yahoo News.
Как ожидается, соответствующая резолюция будет представлена во вторник и сначала должна будет быть рассмотрена Комитетом по международным делам Палаты представителей США. По имеющейся у портала информации, в резолюции содержится требование подчеркнуть, что США хотят видеть победу Украины «против вторжения» и восстановления в международно-признанных границах 1991 года. Авторы законопроекта, демократ Стив Коэн и республиканец Джо Уилсон, также призывают включить Украины в НАТО и требовать от Москвы выплатить компенсации Киеву, передает РИА «Новости».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решаемые на Украине задачи касаются прежде всего обеспечения безопасности нашей страны и недопущения дискриминации и истребления украинским режимом русских.
США увязали членство Украины в НАТО с контрнаступлением ВСУ
Politico: В администрации Байдена увязали предоставление Украине гарантий на саммите НАТО с успехом контрнаступления ВСУ
Представители администрации президента США Джо Байдена во время визита украинских чиновников в Вашингтон увязали гарантии, которые Соединенные Штаты будут готовы предоставить Киеву на саммите НАТО в июле, с результатом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили источники Politico.
Ряд источников издания из числа американских чиновников выразили мнение, что российские войска настолько закрепились на Украине, что контрнаступление ВСУ не будет успешным. Таким образом, отмечает издание, если Киеву не удастся превратить контрнаступление в «очевидную победу», то Украина рискует потерять твердую поддержку США, передает ТАСС.
В прошлую пятницу в Словакии назвали худшим решением принять Украину в НАТО. Днем ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вступление Украины в НАТО сейчас не является частью дискуссии в альянсе.
Российская ПВО сбила украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2»
За прошедшие сутки российские системы ПВО сбили ракету украинского оперативно-тактического комплекса «Гром-2», сообщили в Минобороны России.
Кроме того, сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, девять украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Херсонской области, говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что Южная группировка войск ВС России на Донецком направлении за сутки уничтожила до 200 украинских военных, а также 15 единиц техники и два склада противника.
Украинский генерал объяснил большие потери ВСУ в Артемовске
Генерал ВСУ Кривонос объяснил большие потери украинских военных в Артемовске неподготовленностью города к обороне
Украинские военнослужащие несут большие потери в Артемовске (украинское название – Бахмут) из-за неподготовленности города к обороне по вине военного руководства страны, заявил бывший заместитель командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Сергей Кривонос.
Кривонос заявил в интервью Пятому каналу, что Вооруженные силы Украины платят страшную цену за этот город из-за того, что некоторые допустили ошибки и не подготовили город к нужной обороне. По его словам, к обороне нужно было готовить не просто подходы к городу, но и сам город. Генерал выразил уверенность, что этого качественно сделано не было, а сейчас эти проблемы способствуют тому, что ВСУ несут достаточно большие потери, передает ТАСС.
Кривонос добавил, что Вооруженным силам Украины следовало покинуть Артемовск еще в феврале, а в данный момент их положение ухудшается ввиду невозможности навязать собственную инициативу. Он также отметил, что на Украине остаются большие проблемы с подготовкой мобилизованных солдат.
Накануне Минобороны России сообщило, что ВДВ и авиация пресекли попытку Вооруженных сил Украины перебросить к Артемовску резервы, за западную часть города ведутся интенсивные бои, ВСУ несут большие потери. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об успешном «перемалывании» подразделений ВСУ в Артемовске.
СМИ: Запад склоняет Киев к перемирию
Il Messaggero: Запад склоняет Киев к перемирию
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Страны Запада, поддерживающие Украину, начинают подталкивать Киев к прекращению огня или к «продолжительному перемирию», считает обозреватель газеты «Мессаджеро» Кристиана Мангани.
В своей статье она ссылается на оценки военных экспертов и пишет, что решение о перемирии поддержали бы многие в Европе, поскольку такой исход снизил бы риск ядерной напряженности между Россией и НАТО, смягчил бы экономический, энергетический и продовольственные кризисы, сообщает ТАСС.
Мангани пишет в своей статье, что Россия примет прекращение огня, а Украине придется временно отложить планы вернуться к границам до 2014 года, что позволит избежать ей новых потерь, даже сохраняя 85% территории.
«Вступление Украины в ЕС будет снова приостановлено. Прием в НАТО еще более затруднен. И вероятность нового разжигания конфликта так и будет висеть дамокловым мечом над Украиной», – добавила она.
При этом обозреватель подчеркнула, что такое решение не придется по душе украинцам, «но нравится или нет, привлекательность перемирия очевидна». Она указывает, что давление начать переговоры исходит от президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца, который всегда говорил о диалоге как единственном способе урегулирования.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов назвал переговоры «пророссийским миротворчеством».
До этого глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу назвал «нечистоплотным приемом» заявления со стороны Запада о том, что прекращать боевые действия на Украине нельзя.
Украинские беспилотники атаковали Севастополь
Развожаев сообщил об атаке украинских надводных беспилотников на Севастополь
Черноморский флот отразил атаку надводных беспилотников, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Развожаев сообщил в Telegram, что атаку отражали «на внешнем рейде». Он заверил, что «все службы города находятся в готовности». «Сохраняем спокойствие», – говорится в сообщении главы Севастополя.
По словам главы города, «один дрон уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам». Никакие городские объекты не повреждены. «Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности», – сказано в сообщении.
Напомним, первый раз Украина атаковала Севастопольскую гавань еще 29 октября 2022 года. Были использованы безэкипажные взрывающиеся надводные аппараты. В марте 2023 года на подступах к городу также были уничтожены украинские дроны.
Российские военные сбили украинский Су-25 возле Херсона
Принадлежащий ВСУ штурмовик Су-25 предпринял попытку атаковать позиции российских военных близ Херсона, однако был обнаружен и вовремя сбит.
В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» сообщается, что украинские штурмовики направлялись в сторону островов на Днепре, однако в пути один из них «получил ракету от наших бойцов и рухнул недалеко от берега».
«Второй в ужасе унесся прочь подальше от российских позиций», – подчеркивается в сообщении.
Ранее российский летчик Су-27 рассказал, как за один боевой вылет сбил два украинских вертолета и штурмовик Су-25.
До этого Минобороны сообщало, что российские истребители сбили в Донецкой народной республике (ДНР) МиГ-29 ВСУ, а также вертолет Ми-8.
Секретарь СНБО Украины отверг идею мирных переговоров
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов назвал переговоры «пророссийским миротворчеством», об этом он написал в Facebook* (продукт компании Meta*, запрещена в России как экстремистская).
Он отказался от идеи переговоров и потребовал предоставить Украине больше оружия, назвав его лучшим посредником, передает РИА «Новости».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу назвал «нечистоплотным приемом» заявления со стороны Запада о том, что прекращать боевые действия на Украине нельзя.
Российский боец рассказал, что солдаты ВСУ выдают себя за мирных жителей Артемовска
Российский боец рассказал, что солдаты ВСУ выдают себя за мирных жителей Артемовска ради спасения
Когда в западных районах Артемовска проходила эвакуация мирных жителей, снайпер ВСУ из националистического батальона «Азов»* (террористическая организация запрещена в России) переоделся в гражданского и предпринял попытку эвакуироваться, рассказал российский боец.
По словам бойца ЧВК «Вагнер», мирных жителей находят в домах, в подвалах домов, там есть женщины, дети, пожилые люди, однако встречаются даже боевики ВСУ, которые переодеваются в гражданку и предпринимают попытки выйти, передает РИА «Новости».
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинские подразделения в Артемовске успешно «перемалываются» российскими силами.
Британские генералы заявили, что судьба Украины решится в ближайшие месяцы
Daily Mail со ссылкой на британских генералов предрекла Киеву утрату военной поддержки при провале весенней кампании
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Если Украина потерпит неудачу в весенней кампании, она может лишиться западной военной помощи, пишут СМИ со ссылкой на британских генералов.
По мнению военных, провал Украины «может означать, что дверь закроется навсегда». Они полагают, что «в ближайшие месяцы» определится «судьба Украины» и станет ясен исход военного конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.
Британские генералы сомневаются в способности вооруженных сил Украины нанести крупномасштабный удар, полагая, что ВСУ будут проводить ограниченные маневры. Указывается, что украинские войска столкнутся с проблемами логистики, так как получили от Запада разнообразные вооружения, обслуживание которых нуждается в уникальном подходе.
Военные в Великобритании считают, что самой важной задачей будет убедить США и Евросоюз продолжить снабжать ВСУ военной техникой.
Напомним, СМИ со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы заявили, что Киев готовится к контрнаступлению 30 апреля. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время».
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