Эксперт назвал несколько уровней защиты от дезинформации

Политолог Данюк указал на проблемы в борьбе с дезинформацией

Запад обрушил всю информационную мощь на Россию, пытаясь фейками навязать нам однобокую картину мира. Поэтому борьба в информпространстве становится общенациональной задачей, сказал газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Никита Данюк. Ранее Роскомнадзор рассказал об использовании искусственного интеллекта для борьбы с дезинформацией.

«Борьба с дезинформацией – это проблема всего мира. Но для нас она особенно актуальна, потому что дезинформация может нести угрозу обществу. Более того, Запад специально ведет информационную войну против России, создавая угрозу нашей национальной безопасности», – пояснил Никита Данюк, член Общественной палаты РФ, первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСПИ) РУДН.

«Есть несколько уровней защиты от дезинформации. Первый – это когда само общество через специально созданные организации занимается мониторингом, разоблачением и публикацией данных по фейкам. В том числе это касается работы с наименее защищенными социальными группами, особенно с детьми и подростками», – сказал спикер.

«С целью развития критического мышления и цифровой грамотности, мы в ИСПИ уже больше пяти лет проводим лекции, семинары, дискуссии, где на доступном для молодежи языке рассказываем, как работают технологии постправды и создания ложных нарративов», – отметил он.

«Второй уровень – охрана информационного пространства государством. Для этого принимаются необходимые законы и введение ответственности за распространение фейков. Также государство должно бороться с дезинформацией на технологическом уровне – запускать системы распознания фейков, ставить заслоны от их появления в публичном пространстве. В целом борьба с дезинформацией – это общенациональная задача», – добавил собеседник.

«В целом наша страна находится в сложном положении – вся информационная мощь США и ЕС обрушена на наше государство. Цель Запада – создать однобокую картину мира, где есть только одна правда, одни ценности. И основными площадками для распространения дезинформации, к сожалению, являются зарубежные социальные сети», – резюмировал аналитик.

Напомним, во вторник были опубликованы итоги исследования Роскомнадзора, Главного радиочастотного центра, а также компаний Mindsmith и «Ростелеком» об использовании искусственного интеллекта (ИИ) для мониторинга Сети и обеспечения безопасности пользователей.

«Борьба с дезинформацией – одна из важнейших задач государства. Эффективно бороться с фейками без привлечения технологий на базе ИИ уже невозможно», – указывается в тексте.

«В будущем ИИ сможет анализировать речь и потоковое видео и при обнаружении ложных новостей поднимать тревогу. Такие системы будут включать в себя комплекс работающих в симбиозе нейросетей и внедряться в соцсети», – поясняют ученые.

«Внедрение автоматизированной проверки фактов приведет к тому, что каждая новость будет размечена специальными тегами на крупных платформах. Государства смогут напрямую влиять на фактчекинг, сформировав систему тегов и отслеживая корректность разметки новостей техногигантами», – указывается в работе.

Ранее в МИД РФ сообщили, что администрация и модераторы YouTube помогают Украине распространять фейки о деятельности местных экстремистских организаций – «Правого сектора*» и «Азова» (обе организации запрещены в РФ). Эти «вбросы» дискредитируют Вооруженные силы РФ, указали в дипведомстве.