Хуснуллин рассказал о ходе строительства донецкого перинатального центра

Строительство перинатального центра в Донецке продвигается в хорошем темпе, уже возведен монолитный каркас, сообщил зампред правительства России Марат Хуснуллин.

Перинатальный центр Донецка – это масштабный объект, его площадь составляет более 26 тыс. квадратных метров, сообщил вице-премьер в своем Telegram-канале.

Там уже построен монолитный каркас, прокладываются инженерные сети, и готовы образцы палат. Ключевая задача строителей – завершить к 1 декабря все строительно-монтажные и пуско-наладочные работы.

Хуснуллин отметил, что ДНР нужно найти главного врача и начать формировать профессиональную команду медиков, чтобы до конца года центр начал работать.

Вице-премьер напомнил, что с просьбой о строительстве центра к президенту Владимиру Путину обратились жительницы города. С этого момента проведено множество работ, но важно держать набранный темп, чтобы реализовать все запланированное.

В этом случае женщины в ДНР уже в 2023 году смогут пользоваться услугами высокотехнологичного центра, рожать в комфортных условиях под наблюдением профессиональных специалистов.