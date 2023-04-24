Политолог: Поддержка участников СВО и их семей стала общенациональной задачей

Политолог Рудаков: Меры помощи бойцам СВО и их семьям пользуются абсолютной поддержкой общества

Встреча президента Владимира Путина с Андреем Турчаком стала важным этапом создания системы поддержки участников СВО. Причем, все предложенные меры пользуются большой поддержкой общества, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. Ранее Путин обсудил с руководителем рабочей группы по вопросам СВО Андреем Турчаком расширение мер помощи участникам спецоперации и их семьям.

«Президент на встрече с Турчаком особо подчеркнул: «Не важно, к какой категории человек относится, важно, как он относится к Родине». И это лишний раз подтверждает то, что глава государства позиционирует всех участников СВО защитниками нашей общей Родины», – подчеркнул политолог Александр Рудаков.

«Именно поэтому Путин стремится к созданию комплексной системы поддержки всех бойцов, независимо от формальных оснований их службы – мобилизация или добровольчество. Такой подход главы государства создает не только материальный базис для всех участников СВО, но и способствует поддержке здорового морального фона в подразделениях», – отметил собеседник.

«Результаты деятельности фонда «Защитники Отечества», итоги рабочей группы во главе с Турчаком показывают, что поддержка бойцов СВО рассматривается как общенациональная задача. В итоге, мы видим, что к ее решению подключается Народный фронт, губернаторы на местах, множество неравнодушных граждан по всей стране», – заметил он.

«Также стоит напомнить и про консолидацию вокруг лидера страны и флага – как один из аспектов СВО. Именно поэтому меры помощи бойцам СВО и их семьям пользуются абсолютной поддержкой общества. Эти шаги одобряют большинство россиян. Это подтверждается и социологией, и моими личными наблюдениями», – резюмировал аналитик.

В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с первым зампредседателя Совета Федерации Андреем Турчаком. Он рассказал о работе группы по вопросам СВО, в которую входят депутаты всех парламентских фракций Госдумы, сенаторы, военкоры, общественники и представители Минобороны.



«Обработано более 25 тыс. обращений, по итогам которых приостановлено исполнительное и административное производство на участников СВО, введен запрет на арест их счетов», – сказал Турчак. Также, законодательно закреплена квота в 10% для поступления в вузы Героев России, кавалеров трех орденов Мужества, а также детей участников СВО.

«Принят законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на ополченцев, которые воевали и сражались за Донбасс начиная с 2014 года», – напомнил сенатор. Он упомянул о поправках в Трудовой кодекс, которые обеспечили продление срочных трудовых контрактов мобилизованных и добровольцев.

«Схожая донастройка потребовалась по закону о кредитных каникулах. Мы предложили расширить его действие на родителей и усыновителей. В случае гибели или получения тяжелой инвалидности кредит будет списываться в полном объеме», – добавил спикер.

«В работу группы активно включились все губернаторы. Мы подготовили для регионов программу отпуска участников СВО, чтобы боец мог отдохнуть, морально пересобраться дома. Это и диспансеризация, посещение с семьей театров, музеев, спортивных мероприятий и многих других», – добавил он.

«Все регионы без исключения ввели у себя меры поддержки семей участников СВО. Мы предлагаем установить единый федеральный стандарт по минимальному набору таких мер», – сказал парламентарий, добавив, что нужно поддерживать регионы с низкой бюджетной обеспеченностью в их помощи участникам СВО.

Также, по словам Турчака, нужно восстанавливать действие полиса ОМС на время отпуска бойца СВО, дать участникам СВО право получать военную ипотеку сразу, а не через три года службы, а также выровнять размер выплат контрактникам и добровольцам.

Наконец, Турчак напомнил, что во многих регионах 1 июля установлен в качестве Дня ветеранов боевых действий. «Предлагаем вашим указом установить эту памятную дату на федеральном уровне», – обратился он к Путину.

Ранее спецкор газеты ВЗГЛЯД изучил опыт Липецкой области по помощи семьям участников СВО, который может быть распространен на другие регионы.

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