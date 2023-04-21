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США уклонились от ответа о возможном полном запрете экспорта в Россию
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Вашингтон не комментирует сообщения о возможном почти полном запрете экспорта в Россию, заявил заместитель главы пресс-службы госдепартамента США Ведант Пател.
Уже примененные санкции США и их союзников оказали «очевидное влияние» на Россию и ее экономику, заявил Пател, передает ТАСС.
Он сказал, что «не будет забегать вперед» в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о якобы полном запрете экспорта в Россию.
Напомним, агентство Bloomberg сообщало, что в G7 обсуждается возможность полного запрета на большую часть экспорта в Россию. Между тем высокопоставленный представитель ЕС в Брюсселе опроверг эту информацию.
Эксперт: Всплытие американской подлодки по требованию Ирана стало унижением для США
Подводники дали оценку инциденту с подлодками США и Ирана в Ормузском проливе
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То, что дизельная подлодка заставила всплыть атомную – уже само по себе редкость. Если американская субмарина действительно вторглась в чужие территориальные воды, то в ответ Иран мог применить оружие, говорят опрошенные газетой ВЗГЛЯД подводники. В четверг в Тегеране заявили, что принудили всплыть атомную субмарину USS Florida в Ормузском проливе. В США отрицают, что их подлодка находилась в тех водах.
«Подлодка, а тем более атомная, для того и предназначена, чтобы не быть обнаруженной. Если в той части Ормузского пролива предписано ходить в надводном положении, то ВМС Ирана имели право принудить атомную подлодку США «Флорида» всплыть на поверхность. Для этого иранцы могли применить оружие. Все зависит от запретности, может, в ту акваторию вообще нельзя ходить и поэтому американцы были предупреждены», – считает Владимир Мамайкин, гендиректор Международной ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ и подводников, капитан 1 ранга.
Он особо отметил тот факт, что в принуждении к всплытию атомной субмарины USS Florida класса «Огайо» участвовала дизельная подводная лодка «Фатех». «Американские подлодки подобного класса созданы для того, чтобы не всплывать вообще. Это возможно только у себя дома, в порту или в пункте назначения. Поэтому если дизельная подлодка заставила всплыть атомную или отказаться от каких-то намерений – это редкий факт», – подчеркнул собеседник.
По его словам, иранцы могли дать американским подводникам «активный сигнал» о том, что они обнаружены, после этого нарушитель должен был, например, последовать правилам, предписывающим проходить данный участок в проливе в надводном положении. «Пока об этом инциденте очень мало информации. Но если всплытие было на самом деле, то это унижение для экипажа «Флориды». Я бы точно обиделся», – добавил капитан 1 ранга.
Мамайкин отметил, что реакция Штатов и их оправдание о ложности заявлений Ирана была предсказуемой. «Американцы никогда не брали на себя ответственность. Но больше правоты у иранцев. Они первыми выступили и имели на это право. В Ормузском проливе действительно что-то произошло. В ближайшее время обязательно появятся новые подробности произошедшего», – уверен собеседник.
В свою очередь Герой России, вице-адмирал, подводник Анатолий Шевченко добавляет, что если американская подлодка всплыла в территориальных водах Ирана – в зоне 12 миль от берега – то это было нарушением. «Основной закон подводных лодок – это скрытность действий. И если лодка была вынуждена всплыть, это не обязательно означает, что ее вынудили. Всякое бывает. Может, командир хотел узнать какую-то развединформацию. Причин может быть много», – подчеркнул Шевченко.
О том, что военно-морские силы Ирана принудили всплыть атомную подводную лодку США USS Florida класса «Огайо» за попытку пересечь Ормузский пролив, заявил в четверг командующий ВМС Исламской Республики Амир Шахрам Ирани. По его словам, американская подлодка приближалась к Ормузскому проливу в полной тишине под водой, когда иранская подлодка «Фатех» обнаружила ее и заставила выйти на поверхность, чтобы пересечь пролив в надводном положении. Подлодка, подчеркнул Ирани, пересекла территориальные воды Ирана в нарушение международного права.
USS Florida с управляемыми ракетами на борту была отправлена на Ближний Восток две недели назад, чтобы «помочь обеспечить региональную морскую безопасность и стабильность» в условиях растущей напряженности в отношениях с Ираном. Пентагон даже опубликовал фотографию этой подлодки во время прохода через Суэцкий канал на пути к Персидскому заливу. США обычно не раскрывают местонахождение своих подводных лодок, пока они находятся в море. Всего атомоход способен нести до 154 крылатых ракет «Томагавк» и развернут в составе 5-го флота США.
Подводная лодка «Фатех» весом 527 тонн является самой технологически совершенной иранской субмариной. Она была представлена в 2013 году, а вошла в состав флота в 2019 году. Эта подлодка считается первой полутяжелой иранской подводной лодкой и может оставаться под водой в течение 35 дней на глубине более 200 метров. Ее турбогенераторные двигатели развивают скорость от 11 до 14 узлов. Она оборудована 12 различными типами гидролокаторов, включая активные и пассивные.
«Фатех» способен обнаруживать все типы радиолокационных волн и телекоммуникационных сигналов, излучаемых кораблями, самолетами, подводными лодками и другими источниками – вплоть до водолазов.
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США потребовали от России «не трогать» их секретные ядерные технологии на ЗАЭС
CNN сообщил о требовании США к Росатому «не трогать» секретные американские ядерные технологии на Запорожской АЭС
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Минэнерго США в письме Росатому сообщило, что на Запорожской АЭС есть американские секретные ядерные технологии, экспорт которых находится под жестким контролем из-за возможной угрозы нацбезопасности США. США потребовали от Росатома «не трогать» эти технологии, сообщают СМИ.
Письмо датировано 17 марта 2023 года. Министерство энергетики США заявило Росатому, что на Запорожской АЭС в Энергодаре есть «ядерные технические данные американского происхождения, которые находятся под экспортным контролем правительства США», сообщает CNN.
Как поясняет издание, такой контроль предусмотрен, если существует возможность использования технологий таким образом, который создает угрозу интересам нацбезопасности США.
Американское министерство заявило, что российские граждане или организации не имеют права взаимодействовать с этими технологиями. В письме сказано, что неуполномоченным лицам, в число которых входят и россияне, нельзя «получать доступ, владеть, контролировать, экспортировать, хранить, конфисковывать, просматривать, реэкспортировать, отправлять, передавать, копировать» указанные технологии или технические данные, а также «манипулировать» ими или «уполномочивать других делать» это.
CNN не знает, ответил ли Росатом на письмо. Национальное управление ядерной безопасности министерства энергетики США подтвердило подлинность письма. Кроме того, CNN сообщает, что в документах министерства содержится указание на экспорт на Украину для использования на Запорожской АЭС американских технологий. Министерство энергетики в 2021 году сообщало, что США «помогли внедрить новые процедуры обслуживания и эксплуатации реактора, которые в конечном итоге должны укрепить энергетическую безопасность» Украины.
Напомним, МИД России сообщил, что договоренность по созданию зоны безопасности на ЗАЭС, которая подвергается обстрелам со стороны Украины, была близка, но Киев заблокировал ее. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в марте сказал, что возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС больше не рассматривается. МАГАТЭ разрабатывает концепцию по защите самой Запорожской АЭС, а не территории вокруг нее.
Эксперт назвал «секретные технологии» США на ЗАЭС «неумелыми заплатками»
Эксперт Анпилогов: Росатом обладает гораздо лучшими технологиями, чем «секреты» США на ЗАЭС
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Письмо Минэнерго США о якобы секретных технологиях на Запорожской АЭС – это всего лишь попытка нащупать юридические зацепки для дальнейших судебных тяжб с Росатомом, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области атомной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее США потребовали от Росатома «не трогать» их секретные технологии на ЗАЭС.
«На ЗАЭС имеются две основные американские разработки – это использование альтернативного ядерного топлива и сухое хранилище отработанного ядерного топлива. Однако у Росатома есть аналогичные проекты. Например, российская компания делает оригинальные тепловыделяющие сборки для реакторов. И исходя из опыта эксплуатации, наши технологии демонстрируют лучшие параметры по безопасности и надежности, нежели американские», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.
«Тепловыделяющие сборки Росатома лишены тех проблем, которые привнесли в конструкцию и эксплуатацию реактора технологии американской компании Westinghouse. Единственное отличие последних, которое выставлялось всегда как преимущество – это увеличенный срок эксплуатации. Он достигается за счет большего обогащения урана, что повышает их стоимость. Но выбор именно американского топлива, лишь бы не российского, всегда диктуется именно политическими причинами», – полагает он.
«Другая американская технология, внедренная на ЗАЭС компанией Holtec, была следствием применения сборок Westinghouse. Эта компания отказалась утилизировать отработанное ядерное топливо и поэтому на станции построили сухие наземные хранилища. После обкатки в Энергодаре эта технология была распространена на центральное хранилище отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения», – акцентирует эксперт.
«За основу этой технологии долговременного хранения была взята практика перевозки отработанного ядерного топлива в бетонных или железных контейнерах. Ее просто модифицировали для увеличения срока хранения. Однако вопрос безопасности в данном случае остается открытым», – добавил Анпилогов.
«Кроме того, Россия отработанное ядерное топливо не хранит, а перерабатывает. В связи с этим, как мне кажется, Росатому в принципе не интересны якобы секретные технологии США. Эти разработки, примененные на ЗАЭС, фактически представляют собой неумелые «заплатки на дизайнерском костюме», в данном случае русского «кутюрье», – рассуждает эксперт.
«Все прекрасно понимают, что ЗАЭС останется под российским контролем, вывезти энергоблоки и американские технологии невозможно, поэтому Штаты создают медийную шумиху. Возможно, в дальнейшем Вашингтон попытается найти юридические зацепки и выставить Росатому какие-то иски за якобы разглашение секретных технологий или утерянную выгоду. Тем более, что американские компании потеряли массу ключевых позиций на рынке атомного производства, проиграли ряд тендеров Росатому. Естественно, в большинстве случаев речь идет не о Европейском континенте, куда мы теперь вообще не допущены, а об Африке и Азии», – резюмировал Анпилогов.
Ранее стало известно, что Минэнерго США в письме Росатому сообщило о наличии на Запорожской АЭС американских секретных ядерных технологий, экспорт которых находится под жестким контролем из-за возможной угрозы нацбезопасности США. США потребовали от Росатома «не трогать» эти технологии, сообщает CNN.
Письмо датировано 17 марта 2023 года. Американское министерство заявило, что российские граждане или организации не имеют права взаимодействовать с этими технологиями. В письме сказано, что неуполномоченным лицам, в число которых входят и россияне, нельзя «получать доступ, владеть, контролировать, экспортировать, хранить, конфисковывать, просматривать, реэкспортировать, отправлять, передавать, копировать» указанные технологии или технические данные, а также «манипулировать» ими или «уполномочивать других делать» это.
CNN не знает, ответил ли Росатом на письмо. Национальное управление ядерной безопасности министерства энергетики США подтвердило подлинность письма. Кроме того, CNN сообщает, что в документах министерства содержится указание на экспорт на Украину для использования на Запорожской АЭС американских технологий. Министерство энергетики в 2021 году сообщало, что США «помогли внедрить новые процедуры обслуживания и эксплуатации реактора, которые в конечном итоге должны укрепить энергетическую безопасность» Украины.
Напомним, МИД России сообщил, что договоренность по созданию зоны безопасности на ЗАЭС, которая подвергается обстрелам со стороны Украины, была близка, но Киев заблокировал ее. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в марте сказал, что возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС больше не рассматривается. МАГАТЭ разрабатывает концепцию по защите самой Запорожской АЭС, а не территории вокруг нее.
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Захарова рассказала о жестком разговоре с послами Британии, Канады и США
Разговор с послами США, Британии и Канады, вызванными в МИД, прошел в жесткой тональности, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Захарова в эфире радио Sputnik сообщила, что послам «все объяснили, причем в жесткой тональности», не пытаясь смягчать формулировки или «спустить на тормозах».
Спикер МИД России подчеркнула, что если подобное поведение западных дипломатов продолжится, его будут фиксировать как несоответствующее заявленному статусу.
Накануне глав дипмиссий США, Британии и Канады вызвали в российский МИД из-за вмешательства во внутренние дела РФ. Им был заявлен протест в связи с высказываниями по поводу приговора Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом в России). Захарова подчеркивала, что Москва считает подобные заявления неприемлемыми.
Минченко: Китай перешел к «телефонной дипломатии» с США и Украиной
Политолог Минченко объяснил, почему Байден не может добиться телефонного разговора с лидером КНР
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КНР прибегает к телефонной дипломатии, превращая сам факт диалога с лидерами западных стран в демонстрацию своего отношения к ним. Любые партнеры Вашингтона могут стать персонами нон-грата для Китая. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Евгений Минченко. Ранее в Белом Доме рассказали о неудачных попытках президента США Джо Байдена поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином.
«КНР целенаправленно посылает США сигналы о том, что в их отношениях имеется ряд проблем, которые делают невозможным любой конструктивный диалог. Если учитывать, что ранее подобные трудности испытывал Владимир Зеленский, то можно утверждать о возникновении своеобразной «телефонной дипломатии» со стороны Пекина», – сказал Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
«Вашингтон стал слишком часто использовать нравоучительный тон в отношении внешней политики КНР. Терпение Китая постепенно заканчивается, и уже сейчас мы можем заметить появление достаточно жестких ответов Поднебесной. В частности, недавно звучали заявления со стороны Пекина о том, что США не могут указывать ему на то, с кем поддерживать контакты, а с кем – нет», – подчеркивает эксперт.
«Следующими, кто не сможет дозвониться Си, могут быть лидеры ближайших союзников США. Например, с премьер-министром Канады Джастином Трюдо у главы КНР уже была неприятная история, связанная со сливом конфиденциальных данных западным коллегой. Это и может послужить поводом для того, чтобы разговор не состоялся», – резюмирует Минченко.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден по-прежнему хочет поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином. Тем не менее, никаких обновлений по потенциальной беседе двух лидеров с китайской стороны до сих пор нет.
Подчеркивается, что американская администрация верит в необходимость поддержания открытых каналов связи с Пекином и в важность отношений с учетом конкуренций двух стран.
Напомним, ранее Владимир Зеленский пытался провести беседу с Си Цзиньпином по телефону. Как заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, лидер КНР проведет беседу с президентом Украины только после того, когда «условия и время станут подходящими».
Между тем, в начале апреля президент Франции Эммануэль Макрон посетил Китай, где встретился с главой КНР Си Цзиньпином. Известно, что одной из наиболее главных тем обсуждения двух лидеров стала СВО. Макрон пытался изменить позицию Поднебесной по вопросу поддержки России, однако Пекин сохранил приверженность собственному мирному плану, который был поддержан и Москвой.
Напомним, 16 апреля также состоялся визит президента Бразилии Лулы да Силва в КНР. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сотрудничество двух стран может повлиять на роль Глобального Юга на международной арене.
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США прекратили полеты беспилотников Global Hawk над Черным морем
После инцидента с беспилотником Reaper США прекратили полеты БПЛА Global Hawk над Черным морем
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Американские стратегические беспилотники Global Hawk больше не выполняют полеты над акваторией Черного моря после инцидента с БПЛА Reaper, следует из данных портала Flightradar24 и сообщения источника.
Последний раз Global Hawk летал у берегов Крыма 21 марта, хотя прежде в период специальной военной операции России на Украине эти БПЛА совершали по восемь-десять разведывательных полетов в месяц над акваторией, передает РИА «Новости».
По данным Flightradar24, с 21 марта по 20 апреля Global Hawk трижды летали в воздушном пространстве Румынии на расстоянии от Крыма более чем 400 км (дальность их радиолокационных станций – 200 км).
Источник заявил, что Global Hawk совершили полеты 17 марта и 21 марта на дальности не ближе 140 километров от южного берега Крыма. По его мнению, США посчитали «дальнейшее продолжение полетов в этом районе нецелесообразным», поскольку на «такой дальности резко снижается объем получаемой БПЛА информации» и «появилась опасность потерять» Global Hawk, который «в разы дороже Reaper и насыщен самым передовым оборудованием».
Напомним, после падения MQ-9 Reaper 14 марта в Черное море в Вашингтоне заявили, что причиной крушения стал агрессивный маневр российского истребителя Су-27, который якобы задел винт аппарата. В Минобороны России указали, что американский БПЛА нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», которые Россия установила в связи с началом военной операции. Через несколько дней летчиков Су-27 представили к госнаградам, а затем министр обороны Сергей Шойгу наградил их орденами Мужества.
Бербок назвала сроки действия антироссийских санкций
Глава МИД Германии Бербок: Запад не прекратит политику санкций, пока длится конфликт на Украине
Коллективный Запад не будет прекращать политику антироссийских санкций, пока длится конфликт на Украине, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Она отреагировала отрицательно на вопрос одного из депутатов о вероятности смены политики санкций в отношении России пока длится украинский конфликт, передает ТАСС.
Ранее главы МИД G7 на первой встрече под председательством Японии договорились продолжить помощь Украине, сохранить и усилить санкции против России.
NYT признала провал попытки Запада оставить Россию без чипов
New York Times сообщила о «проскальзывании» в Россию электронных компонентов с Запада на миллионы долларов
Санкции Запада не смогли остановить импорт в Россию «запрещенных» электронных компонентов на миллионы долларов, пишут СМИ.
В марте США и ЕС передали друг другу данные о «запрещенных технологиях на миллионы долларов», которые «проскальзывают» в Россию, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
Электронные компоненты, в том числе восемь особенно чувствительных категорий, идут в Россию через Армению, Казахстан и другие страны, особенно увеличились поставки чипов из Китая. Указанные компоненты используются в вооружениях для российской спецоперации на Украине.
Как пишет New York Times, запрет «стал вызовом», в котором Западу не удалось добиться «чистой победы». Запад направляет на Украину оружие, а Россия тем временем применяет американские и европейские технологии, пишет газета.
Напомним, генеральный директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух заявил, что в российской электронике намерены использовать микропроцессоры из дружественных стран, а также указал на необходимость запуска в России собственного производства микрочипов.
У Google Maps в России возникли проблемы с построением маршрутов
Интернет-сервис Google Maps (карты Google) частично перестал показывать маршруты общественного транспорта в России
Интернет-сервис Google Maps (карты Google) частично перестал показывать маршруты общественного транспорта в России.
При попытке построить маршрут в Москве в некоторых случаях появляется сообщение: «Не удалось построить маршрут для общественного транспорта». Такая же проблема наблюдается и в других городах, например в Петербурге, Казани, Екатеринбурге, передает ТАСС.
Напомним, во вторник на компанию Google составили новый административный протокол за неудаление запрещенной информации.
Пентагон назвал суммарный объем военной помощи Киеву с начала СВО
Пентагон оценил военную помощь Киеву с начала СВО в 35,4 млрд долларов
Общий размер военной помощи Соединенных Штатов украинской стороне с начала российской спецоперации составил 35,4 млрд долларов, заявил Пентагон в среду.
С начала президентского срока Джозефа Байдена суммарный объем военной помощи США Украине составил 36,1 млрд долларов, с начала СВО – 35,4 млрд долларов, заявили в американском военном ведомстве, передает РИА «Новости».
В среду США объявили о новом пакете военной помощи киевскому режиму, в него войдут боеприпасы для артиллерии, снаряды для РСЗО HIMARS, управляемые ракеты для БМП Braldey, противотанковые мины, патроны для стрелкового оружия. Этот пакет оценивается в 325 млн долларов.
НАСА опровергло сообщения о падении своего спутника под Киевом
НАСА опровергло сообщение киевских властей о падении в регионе американского спутника
Спутник НАСА, о падении которого предупреждало агентство, все еще находится на орбите, сообщило американское ведомство.
В НАСА заявили, что по-прежнему «отслеживают» спутник RHESSI, занимаясь этим вместе с Пентагоном. В атмосферу Земли космический аппарат должен войти около 03.50 мск с возможным отклонением на час. Подчеркивается, что «риск вреда кому-либо на Земле низок», передает РИА «Новости».
Напомним, в среду в НАСА сообщили, что спутник RHESSI, запущенный 21 год назад, упадет на Землю в ночь на 20 апреля. Вечером 19 апреля в небе над Киевом была яркая вспышка. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что она вызвана падением спутника НАСА. При этом примерно в то же время сообщалось о взрывах в нескольких городах Украины.
Лавров назвал безнадежным курс США на «крестовый поход» против интересов России
Курс США на «крестовый поход» против российской культуры, традиций и российских интересов безнадежен, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей.
Лавров подчеркнул, что в этом «крестовом походе» Вашингтон выбрал в качестве наконечника «киевский нацистский режим, накачивая его все новыми системами вооружения», но это безнадежно, передает ТАСС.
Ранее Лавров направил приглашения руководителям внешнеполитических ведомств ряда стран, в том числе госсекретарю США Энтони Блинкену, принять участие в министерских заседаниях СБ ООН.
МИД России указал на токсичность доллара
Замглавы МИДа Панкин указал на токсичность доллара для повседневных операций
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Американский доллар становится большой и сильной, но токсичной валютой для повседневных операций, заявил замглавы МИД России Александр Панкин.
Панкин отметил, что это пока не «преобладающая тенденция», но может стать таковой. Как указали в МИДе, в 2022 году некоторые страны резко сократили объемы долларовых резервов в пользу золотых запасов, причем речь не только о «друзьях России». «Некоторые из этих государств мы не называем враждебными, но они приняли некоторые меры, которые мы расцениваем как враждебные», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Reuters.
Кроме того, Панкин заявил, что экономика России справилась с санкциями «лучше, чем ожидалось нашими прежними партнерами». Он признал, что «супероптимистичного настроения» нет, но это способствует «реструктуризации, опоре на собственные силы». «Мы установили новые хабы для транспортной логистики, двигаемся на Восток, как принято говорить», – заявили в министерстве. Панкин сказал: «Если вы решитесь приехать в Россию, вы будете шокированы в лучшую сторону разницей между тем, о чем вы читали и что увидите своими глазами».
Комментируя западный потолок цен на российскую нефть, Панкин пояснил, что такая мера угрожала и странам ОПЕК – если бы Россия стала продавать нефть по сниженной цене, снижения цен потребовали бы и от ОПЕК. «Поэтому есть коалиция, которая говорит – хватит, это вмешательство в работу рынка, мы с этим не согласны», – заявил Панкин, отметив, что снижение добычи нефти со стороны ОПЕК можно считать «мерой против лимита цен на российскую нефть».
Напомним, глава Европейского центрального банка, экс-глава МВФ Кристин Лагард заявила об угрозе ведущим позициям доллара и евро. Лауреат Нобелевской премии по экономике Нуриэль Рубини, который предсказал мировой экономический кризис 2008 года, допустил закат доллара как резервной валюты в течение десяти лет.
Лавров обвинил США в готовности «обмануть в любой момент»
Лавров заявил, что США гораздо чаще обманывают, чем выполняют обещания
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Всем прекрасно известно, что США могут обмануть в любой момент; они гораздо чаще обманывают, чем выполняют собственные обещания и предложения, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лаврова на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хиль Пинто попросили прокомментировать то, что США намекали на возможность снятия санкций с Венесуэлы, но потом пригрозили еще большим давлением. Лавров выразил поддержку Венесуэле, заявив: «Это их (народа Венесуэлы) страна, это их углеводороды, это их экономика, которая подвергается сильнейшим незаконным санкциям». Лавров подчеркнул, что Венесуэла должна самостоятельно определять, «как развивать свое государство»
Оценивая реакцию США на заявления главы МИД Бразилии по Украине, Лавров сказал, что «тут и комментировать нечего» – по его словам, США полагают, что лишь они, сами оставаясь «неподсудны, как им кажется», могут «выносить вердикты по любому поводу», передает РИА «Новости».
Лавров также обвинил США в злоупотреблении позицией страны-хозяйки штаб-квартиры ООН. Он пояснил, что делегация России все же получила визы, но США ее «долго мурыжили», а отдельные российские «сотрудники не оказались среди этого списка». «Ну а журналистам, как вы сказали, не выдали вовсе», – отметил он, пообещав российским журналистам отстаивать возможность для получения ими виз в США на заседание Совбеза ООН.
Напомним, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва упрекнул Запад в «поощрении» конфликта на Украине. Вашингтон заявил, что Бразилия «повторяет российскую и китайскую пропаганду». Также США остались недовольны тоном ответных заявлений МИД Бразилии.
Глава Duracell в России подтвердил информацию об уходе бренда
Глава Duracell Коротаев подтвердил информацию об уходе бренда из России
Генеральный директор Duracell в России Юрий Коротаев подтвердил подлинность письма, в котором сообщил об уходе компании с российского рынка.
По его словам, письмо является подлинным, однако дополнительных комментариев он дать не может, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Подъем».
При этом Коротаев отметил, что экологические проекты останутся, проговариваются детали.
Ранее официальный дилер Duracell сообщил, что не получал уведомлений о прекращении работы компании в России.
До этого Минпромторг скорректировал перечень товаров для параллельного импорта и направил его на регистрацию в Минюст: расширена номенклатура по BMW и Siemens, в перечень также планируется включить Lego, а исключить Duracell и Merries.