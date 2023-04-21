Глава СПЧ Фадеев призвал актуализировать курсы по истории и обществознанию

Курсы по обществознанию и истории нужно сделать актуальнее в свете происходящих в мире событий, заявил глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на Всероссийском съезде учителей и преподавателей обществознания в МГУ.

«Есть поручение президента по обществознанию, истории. Эти поручения требуют глубокого переосмысления курсов в свете тех грандиозных событий, которые происходят в мире. Курсы должны стать актуальными, курсы должны отвечать на живые вопросы, с которыми мы сейчас сталкиваемся», – цитирует Фадеева ТАСС.

Он отметил, что сейчас курсы обществознания имеют прозападный уклон. «Давайте мы покажем, что мир широк, велик, достижения есть не только на Западе», – сказал Фадеев.

Между тем уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ходе выступления на съезде указала, что учащиеся в школах плохо воспринимают предмет «Обществознание», нужны новые примеры подачи.

«Я вчера встречалась с несколькими издателями по поводу того, какие учебники и методологии больше востребованы. К сожалению, наши ученики плохо воспринимают этот предмет, поэтому нам нужно найти новые яркие формы, новые системы подачи этого предмета», – приводит слова омбудсмена РИА «Новости».

Она отметила, что заинтересована в том, чтобы каждый человек знал свои права, а также был осведомлен о средствах защиты своих прав, и добавила, что готова донести до парламента и президента Владимира Путина рекомендации, которые выработают на форуме.

Москалькова сообщила, что в 2022 году получила 79 тыс. обращений в свой адрес, которые показали, что больше половины обратившихся не получили в свое время знания о месте и роли государства в мироздании, о месте и роли человека в социуме, о правах человека.

Омбудсмен подчеркнула, что начиная с нового года в системе обществознания будет преподаваться тема прав человека.

Конституция России впервые закрепляет такие положения, как сохранение этнокультурного и языкового многообразия, сохранение общероссийской культурной идентичности.

«Это, конечно, национальная гордость, высокое понимание человека и его прав и свобод, память предков, передавших нам идеи, идеалы и веру в Бога», – заключила она.