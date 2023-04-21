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21 апреля, пятница | Последнее обновление — 10:31 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские силы взяли в котел группировку ВСУ в Артемовске
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Боец ВСУ случайно раскрыл превращенную в крепость многоэтажку в Артемовске
Украинский военный случайно раскрыл превращенную в крепость многоэтажку в Артемовске
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Украинский военный во время съемки «героического ролика» для соцсети TikTok в Артемовске случайно запечатлел многоэтажный дом, который ВСУ превратили в опорный пункт.
Согласно видеозаписи, по всему периметру многоэтажки вырыты окопы, которые ведут в подвал. А на балконах почти на каждом этаже можно разглядеть украинских боевиков, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
По информации авторов канала, большинство жилых домов в Артемовске и других городах ДНР теперь представляют собой крепости.
Ранее в пятницу российские силы взяли в котел группировку ВСУ в Артемовске.
Российские войска поразили штаб группировки ВСУ «Бахмут»
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Возле Константиновки поражен объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут». А в районах Тернов и Тоненького поражены три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады теробороны, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Штурмовые отряды продолжили активные действия по уничтожению противника в западной части Артемовска. ВДВ, артиллерия Южной группировки войск оказывают поддержку штурмовым отрядам по овладению городом, пресекая попытки противника контратаковать на флангах, а также перебросить резервы, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За минувшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией для поддержки штурмовиков было совершено десять вылетов самолетов. Артиллерией Южной группировки выполнены 64 огневые задачи. В результате поражены подразделения ВСУ недалеко от Богдановки, Красного и Ступочки ДНР.
Потери противника за последние сутки на этом направлении составили около 470 военнослужащих и наемников, три танка, пять машины пехоты, шесть бронемашин, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубица «Мста-Б». А под Водяным ДНР уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ, отчитались в Минобороны.
Ударами штурмовой и армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение подразделениям противника возле пунктов Крахмальное, Масютовка Харьковской области, Стельмаховка, Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР). Возле Синьковки, Тимковка Харьковской области и Розовки ЛНР пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
Потери противника за последние сутки на этом направлении составили порядка 50 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа.
Ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника рядом с Ямполем, Северском Малым и Серебрянкой Донецкой народной республики (ДНР). Ликвидированы свыше 60 военнослужащих, два танка, две машины пехоты, самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30, сообщил Конашенков.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ у Великой Новоселки, Угледара и Шевченко ДНР. В районах Павловки ДНР и Малиновки Запорожской области пресечены действия двух украинских ДРГ.
За минувшие сутки потери противника на этих направлениях составили до 30 военнослужащих, бронемашина, гаубица Д-30, перечислили в Минобороны.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены более 15 военнослужащих, два автомобиля, американская артсистема М777, а также две гаубицы «Мста-Б».
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России за последние сутки нанесено поражение 86 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах.
Средствами ПВО за сутки уничтожены три украинских беспилотника в районах Владимировки ДНР, Кременной и Куземовки ЛНР, подытожили в оборонном ведомстве.
Рогов: Украина намеренно повышает уровень половодья для форсирования Днепра
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Киев провоцирует половодье сбросом с ДнепроГЭС не только с целью затопления сельхозугодий в подконтрольных России районах, но и в качестве подготовки к форсированию Днепра. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее «Укргидроэнерго» сообщило о рекордном половодье в стране.
«Помимо погоды и обильных осадков, на масштабы половодья влияние оказывают украинские власти, которые осуществляют неконтролируемый сброс воды с ДнепроГЭС непосредственно в городе Запорожье. Если еще несколько месяцев назад наблюдался антирекорд по уровню воды в Днепре, то сейчас мы близимся уже к противоположным значениям, половодье идет», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Вместе с тем заявления о больших убытках и потере ранних сельскохозяйственных культур из-за половодья я считаю значительно преувеличенными. Основную проблему для сельскохозяйственной отрасли сегодня представляют боевые действия», – отметил он.
«Мы прекрасно видим, что украинская армия на подконтрольных России территориях прицельным огнем уничтожает поля с зерновыми культурами, зернохранилища, элеваторы, животноводческие фермы и так далее. Они пытаются целенаправленно создать гуманитарную катастрофу, спровоцировать голод и безработицу», – рассуждает собеседник.
«Кроме того, совершенно очевидно, что половодье провоцируется не только с целью затопления сельхозугодий в подконтрольных нам районах, но и в качестве подготовки к форсированию Днепра. Для того чтобы осуществить наступление в этом районе, ВСУ необходимо получить возможность проплыть над минами», – отметил Рогов.
«Здесь, безусловно, нужно учитывать осадку бронекатеров почти в метр и моторных лодок. А также определить районы акватории для затопления и обеспечить там достаточное количество воды. И, глядя на происходящее сейчас, я допускаю, что подготовка идет именно к этому», – заключил собеседник.
Ранее украинские СМИ сообщили о грозящем стране рекордном половодье. По данным «Укргидроэнерго», уровень воды почти на метр превышает прошлогодний. Ведомство напоминает, что «большая вода была также весной 2013 года».
СМИ указывают, что на борьбу с последствиями затоплений потребуется много средств, – в прошлом после паводков ущерб оценивался в 50–150 млн гривен (110–330 млн рублей) на одну область. Хотя от воды пострадало небольшое число сельхозземли, но в «огородном сегменте» под угрозой может оказаться урожай ранних овощей и ягод в наиболее пострадавших регионах, что приведет к росту цен.
На Украине сезонное поднятие уровня воды наблюдается в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг. Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов указал на признаки подготовки ВСУ форсировать Днепр. «Противник осуществляет неконтролируемый сброс воды с ДнепроГЭС. Очевидно, это попытка затопить наши минные поля», – сказал собеседник.
Мирошник предсказал создание котла для ВСУ в Артемовске
Мирошник назвал выход российских сил к трассе на Часов Яр важным шагом к полной ликвидации сопротивления ВСУ в Артемовске
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ВСУ контролируют менее 10% Артемовска. Перекрыв трассу на Часов Яр, мы лишим противника возможности проводить ротацию и подвозить дополнительные боеприпасы, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее военкоры сообщили, что штурмовикам РФ удалось прорваться к трассе, соединяющей Артемовск и Часов Яр.
«Закрепление ВС РФ на трассе О-0506 из Артемовска в Часов Яр решит главную задачу – разрыв логистических цепочек противника. Тогда ВСУ не смогут пополнять запасы боеприпасов и пропадет возможность для ротации личного состава. Фактически мы обречем противника на истощение сил», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Следующим этапом станет создание котла, из которого подразделения Украины не сумеют выбраться. Начинается процесс изматывания противника, а это крайне серьезный шаг к полной ликвидации сопротивления в Артемовске. По последним данным ВСУ уже контролируют менее 10% города. В основном они сконцентрированы на юго-западном направлении», – отмечает эксперт.
«Ситуация для Украины будет лишь усугубляться. Мы пытаемся беречь наших ребят – не кидаем их в самое пекло сражений, поэтому продвигаемся постепенно, не торопясь. Шаг за шагом ключевые опорные пункты ВСУ выбиваются», – резюмирует Мирошник.
Ранее, по сообщениям военкоров, российским штурмовикам удалось прорваться к трассе О-0506, которая соединяет Артемовск с укрепрайоном в населенном пункте Часов Яр. Уточняется, что наши бойцы вышли к дороге через поселок Хромово. Однако обстановка по-прежнему достаточно тяжелая, ВСУ всеми силами пытаются помешать закрепиться ВС РФ.
Кроме того, в западных районах города продолжаются ожесточенные бои. По словам врио главы ДНР Денис Пушилина, представители ЧВК «Вагнер» продвигаются вперед «и днем, и ночью».
Напомним, в среду силы ВДВ России блокировали Артемовск с северной и южной окраин, после чего штурмовые отряды сумели освободить три квартала населенного пункта. При этом поддержку бойцам оказывали оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия Южной группы войск.
Ранее украинский военный в интервью для издания Financial Times назвал происходящее в Артемовске адом. По его словам, из 21 солдата его взвода лишь трое сумели пережить день в городе без ранений. По данным газеты, ВСУ на данном направлении потеряли значительную часть опытных бойцов и израсходовали колоссальное количество оружия.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как новая тактика российских военных сказывается на процессе освобождения Артемовска.
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В Запорожской области сообщили о занятии ВСУ части серой зоны
В Запорожской области рассказали, что ВСУ заняли часть серой зоны
Украинские войска заняли часть серой зоны на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, но ситуация под контролем, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире канала «Россия 24».
Он уточнил, что ВСУ заняли Каменку, но ситуация находится под контролем у военных. Также Балицкий подчеркнул, что ВС России готовы отразить нападение на этом направлении, передает РИА «Новости».
По его словам, на линии боевого соприкосновения созданы «достаточно хорошие» укрепления российских военных.
Ранее в Запорожской области указали на признаки подготовки ВСУ форсировать Днепр.
Эксперт назвал «массовым психозом» версию Киева о падении спутника НАСА
Эксперт Анпилогов: Рассуждения о якобы падении спутника НАСА под Киевом похожи на отголоски массового психоза
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Такие небольшие спутники, как RHESSI, когда сходят с орбиты, просто сгорают в верхних слоях атмосферы Земли. Очевидно, что долететь таким огромным «болидом» до Киева он просто не мог, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Алексей Анпилогов. Ранее НАСА опровергло сообщения о падении американского спутника под Киевом.
«Если посмотреть на кадры, опубликованные в Сети, мы видим, что обломок довольно большой. Чтобы добраться до земли в таком виде, объект изначально должен был быть размером с космический корабль или орбитальную станцию», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».
«Таких небольших спутников, как RHESSI, ежегодно падает несколько десятков. При этом большая часть из них полностью сгорает в верхних слоях атмосферы. Для стороннего наблюдателя эта картина выглядит практически как метеоритный дождь или, как принято говорить в народе, звездопад», – отметил он.
«Все рассуждения о якобы падении спутника НАСА под Киевом больше похожи на отголоски массового психоза, который накрывает украинское общество. С одной стороны, местные СМИ постоянно твердят, что система ПВО сбивает чуть ли не больше 100% летящих целей. А с другой – постоянные прилеты по объектам явно не вписываются в эту статистику, но на это предпочитают не обращать внимания», – иронично замечает собеседник.
«А если вдруг кто-то на Украине решится сказать, что любая система ПВО вполне способна что-то пропустить и не отработать 100% целей, то к нему могут прийти сотрудники СБУ и арестовать по подозрению в госизмене. В связи с этим и начинается своеобразный психоз с выдумыванием легенд об упавших спутниках, лишь бы не признавать провалы военных», – заключил Анпилогов.
Ранее НАСА опровергло сообщения о падении своего спутника RHESSI под Киевом и заявило, что объект все еще находится на орбите. Издание ТАСС отмечает, что по оценкам американского космического ведомства, вхождение аппарата массой около 300 кг в атмосферу Земли должно было произойти в 21:40 по времени Восточного побережья США (04:40 мск 20 апреля) с погрешностью в три часа.
Как указывается в заявлении на сайте НАСА, ожидается, что большая часть аппарата сгорит в атмосфере, но некоторые его фрагменты достигнут поверхности Земли. Вероятность того, что в результате схода аппарата с орбиты может кто-либо пострадать, специалисты НАСА оценивали как 1 к 2467.
Напомним, в среду в НАСА сообщили, что спутник RHESSI, запущенный 21 год назад, упадет на Землю в ночь на 20 апреля. Вечером 19 апреля в небе над Киевом была яркая вспышка. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что она вызвана падением спутника НАСА. При этом примерно в то же время сообщалось о взрывах в нескольких городах Украины.
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Читателей Newsweek разозлил призыв украинского дипломата «умолять» Киев
Читатели Newsweek возмутились призывом посла Украины Пристайко к НАТО «умолять» Киев
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Читатели американского журнала Newsweek гневно отреагировали на призыв украинского посла в Лондоне Вадима Пристайко к Североатлантическому альянсу «умолять» Киев присоединиться к НАТО.
Так, один из читателей Newsweek заявил, что президент США Джо Байден своей политикой по поддержке Киева открыл ящик Пандоры. В результате, по его мнению, счастливый конец не ждет ни Украину, ни США, передает РИА «Новости».
Другой читатель уверен, что никто в Европе на самом деле не хочет вступления Украины в НАТО, потому-то они и «тянут» с поставками вооружений ВСУ.
Европа и Украина заслуживают друг друга, считает еще один комментатор. Он призвал оставить США в стороне от «последней европейской катастрофы на Украине».
Один из пользователей со своей стороны предрек Украине судьбу Ливии, напомнив, как НАТО уничтожило это страну, а затем ушло «как ни в чем не бывало».
«Мы должны умолять кучку коррумпированных олигархов и нацистов вступить в НАТО?» – задался вопросом читатель.
Напомним, в прошлом году Украина подала заявление на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. При этом заявку Киева НАТО собирается рассматривать только после окончания боевых действий на Украине.
В Совфеде пообещали симметричный ответ на разрыв Киевом договора аренды земли с посольством России
Джабаров: Россия даст симметричный ответ на разрыв Киевом договора аренды земли с посольством
Россия, скорее всего, примет симметричные меры в ответ на решение Киева разорвать договор об аренде земельного участка, на котором расположено здание российского посольства, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Джабаров также отметил, что «украинцы творят то же самое, что творили гитлеровцы после нападения на СССР». Он считает, что нужно выяснить, на каких правах посольство Украины находится в центре Москвы – аренды или в собственности, передает РИА «Новости».
По словам Джабарова, что решение будет за МИД России и не исключил, что здание посольства Украины могут национализировать.
Ранее мэр Киева Кличко заявил, что горсовет призвал конфисковать здание посольства России, с которым разорван договор об аренде земли.
Лавров: Российские условия по зерновой сделке не выполнены
Глава МИД России Лавров заявил, что для снятия препятствий экспорта российского зерна ничего не сделано
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Практически ничего не сделано для снятия препятствий на экспорт российских зерна и удобрений в рамках черноморской инициативы, а ограничения стран Евросоюза на поставки украинского продовольствия подтверждают оценки России о зерновой сделке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава российского МИД отметил, что для выполнения российской части зерновой сделки ничего не сделано, а именно не сняты препоны на пути экпорта российских удобрений и зерна, передает ТАСС.
Он отметил, что ограничения стран Евросоюза на поставки украинского продовольствия в Европу подтверждают оценки России в отношении ситуации вокруг зерновой сделки. Лавров напомнил, что в отличие от анонсированной помощи беднейшим странам, украинская часть зерновой сделки носит лишь коммерческий характер, и никак не помогает странам третьего мира.
Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что усилия ООН по реализации зерновой сделки не привели к необходимым результатам, российская часть сделки с ООН фактически остановилась.
Напомним, в марте Москва продлила действие зерновой сделки на 60 дней и потребовала в течение этих двух месяцев снять санкции со всех операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт.
Киев разочаровался в ЕС из-за неспособности закупить боеприпасы для Украины
Кулеба: Неспособность ЕС реализовать решение о совместных закупках боеприпасов для Украины разочаровывает
Страны Евросоюза не могут реализовать план по совместной закупке боеприпасов для Украины, что вызывает разочарование, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Украинский глава МИД заявил, что реализация плана по совместной закупке вооружения для Украины служит проверкой – обладает ли ЕС стратегической автономией в принятии новых важных решений в области безопасности, передает ТАСС.
Ранее ЕС утвердил 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины.
Ранее СМИ сообщали, что Франция якобы блокирует решение ЕС по финансированию поставок боеприпасов, такую позицию Париж занял, чтобы лоббировать интересы собственных оружейников.
Напомним, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявлял в марте, что страны ЕС утвердили план из трех шагов по передаче Украине 1 млн снарядов.
В НАТО заявили о решении рассмотреть в июле гарантии безопасности для Украины
Генсек НАТО Столтенберг: Альянс рассмотрит гарантии безопасности для Украины на саммите в Вильнюсе в июле
Одной из основных тем саммита НАТО в Вильнюсе в июле станут гарантии безопасности Украины, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время своего первого визита на Украину в четверг.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский на мероприятии в Вильнюсе поднимет вопросы членства Украины и гарантий безопасности для Украины, это будет в числе приоритетов повестки дня, передает ТАСС.
При этом Столтенберг подчеркнул, что в данный момент главной целью НАТО должно быть обеспечение победы для Украины. По его словам, это является единственным путем к тому, чтобы вести осмысленную дискуссию о будущем членстве Украины.
Ранее о прибытии Столтенберга в Киев сообщили украинские СМИ, опубликовавшие фото генсека НАТО в окружении украинских военных.
В прошлом году Украина подала заявление на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. При этом заявку Киева НАТО собирается рассматривать только после окончания боевых действий на Украине.
Кеннеди-младший заявил о невозможности противостояния России на Украине
Роберт Кеннеди-младший: Российским силам на Украине невозможно противостоять
Российским силам на Украине невозможно противостоять, заявил племянник 35-го президента США Роберт Кеннеди-младший, выдвинувший свою кандидатуру на пост главы Белого дома.
Кеннеди-младший заявил в эфире американского телеканала Fox News, что «русские борются в соотношении от семи к одному до восьми к одному». «Мы не можем противостоять им», – уверен американский политик.
По его словам, конфликт на Украине является для Вашингтона огромной проблемой, поскольку он ускоряет сближение России и Китая, а для США, считает Кеннеди-младший, это худший исход, передает РИА «Новости».
Политик также задался вопросом о том, что США забыли на Украине.
Накануне адвокат Роберт Кеннеди-младший, который приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди, официально выдвинул свою кандидатуру на выборы главы государства.
Депутат Бундестага: Нога европейского солдата не ступит на украинскую землю
Депутат Бундестага Штрак-Циммерман: Нога ни одного европейского солдата не ступит на землю Украины
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Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман от «Свободной демократической партии» заверила, что на Украину не будут введены сухопутные войска из Европы.
«Ни один немецкий или европейский солдат не ступит на украинскую землю», – приводит Bild слова Штрак-Циммерман, пообещавшей, что на Украине «не будет сухопутных войск», передает ТАСС.
Кроме того, она исключила возможность поставок вооруженным силам Украины западных истребителей Tornado и Eurofighter. Глава комитета Бундестага объяснила это тем, что украинские пилоты не могут достаточно быстро получить навыки обращения с данными самолетами.
При этом с самолетами МиГ-29 «все обстоит по-другому», считает Штрак-Циммерман. Она считает, что их можно «использовать немедленно», поскольку это истребители из советских запасов.
Ранее офицер, летчик ВКС РФ, участвующий в спецоперации, рассказал газете ВЗГЛЯД, что самолетами ВВС Украины сейчас управляют в большинстве своем иностранные наемники, поскольку в ходе спецоперации за последний год ВКС РФ уничтожили большинство опытных украинских военных летчиков.
Генсек НАТО прибыл в Киев
«Страна»: Генсек НАТО Столтенберг прибыл в Киев
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг прибыл в украинскую столицу.
Telegram-канал украинского издания «Страна» в четверг опубликовал фото, на котором генсек НАТО стоит в окружении украинских военнослужащих. Подробностей визита не приводится.
Официально планы Столтенберга посетить Киев не анонсировались, отмечает ТАСС.
В прошлом году Украина подала заявление на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. При этом заявку Киева НАТО собирается рассматривать только после окончания боевых действий на Украине.
Песков назвал недопущение вступления Украины в НАТО одной из целей СВО
Песков: Недопущение вступления Украины в НАТО является одной из целей СВО
Предотвращение присоединения Украины к Североатлантическому альянсу является одной из целей спецоперации, которую проводит Россия, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что в противном случае это бы представляло серьезную, существенную опасность для безопасности нашей страны, передает ТАСС.
Говоря о визите генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев, Песков отметил, что в этой связи в Кремле нет оценок перспектив вступления Украины в НАТО.
Ранее в четверг в НАТО сообщили, что Столтенберг находится на Украине.
Киев расторг договор об аренде земли с посольством России
Кличко: Горсовет Киева призвал конфисковать здание посольства России, с которым разорван договор об аренде земли
Городской совет Киева расторг в четверг договор об аренде земельного участка, где стоит здание посольства России, и потребовал его конфисковать, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Киевский градоначальник отметил, что горсовет столицы Украины после того, как расторг договор аренды земли с российским посольством, обратился в правительство Украины с призывом вернуть имущества посольства в собственность украинского государства, передает ТАСС.
Напомним, еще в феврале прошлого года руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине.
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