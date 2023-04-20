Эрдоган дал старт поставкам в Турцию черноморского газа

Президент Турции Эрдоган дал старт поставкам в страну газа с черноморского месторождения

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе выступления на газоперерабатывающем комплексе «Фильос» в провинции Зонгулдак дал старт поставкам в страну черноморского газа.

В ходе выступления на газоперерабатывающем комплексе «Фильос» в провинции Зонгулдак Эрдоган заявил, что в этот четверг Турция отмечает сразу два праздника – наступающий Ураза-байрам и начало поставок черноморского газа. Он называл это событие важным шагом для обретения Турцией энергетической независимости, передает ТАСС со ссылкой на телеканал ТРТ.

Как заявил Эрдоган, на начальном этапе Турция будет добывать 10 млн кубометров в день, а с выходом проекта на полную мощность сможет покрывать 30% потребностей страны в газе.

Кроме того, Эрдоган объявил, что жители Турции в течение года не будут платить за газ при его использовании на кухне и потреблении горячей воды, а также в течение месяца будут получать газ бесплатно при его использовании для отопления домов.

В свою очередь глава Минэнерго Турции Фатих Донмез сообщил на церемонии, что разведанные в стране запасы газа в Черном море на данный момент составляют порядка 710 млрд кубометров, чего достаточно для удовлетворения внутреннего спроса Турции на бытовом уровне в течение 35 лет. По данным турецких властей, черноморский газ в дома местных жителей начнет поступать в первую неделю мая.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, как газовый вопрос объединил интересы России и Эрдогана.