Минцифры не подтвердило информацию о тестовой рассылке повесток через «Госуслуги»

Появившаяся в ряде СМИ информация о планах отдельных регионов рассылать электронные повестки через «Госуслуги» не подтверждается, сообщили в Минцифры.

Ведомство в Telegram напомнило, что повестки можно получить двумя способами, которые имеют на данный момент юридическую силу: лично в руки или заказным письмом с уведомлением через «Почту России».

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что электронные повестки могут рассылаться в тестовом режиме в период весеннего призыва. При этом они должны дублироваться традиционными способами.

Между тем военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей Качковский сообщил, что жителям города уже начали рассылать электронные повестки в тестовом режиме.