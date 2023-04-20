Росгвардия: Неизвестный дрон нашли в аэропорту Пскова

Квадрокоптер нашли в аэропорту Пскова, по итогам его обследования взрывчатых веществ не обнаружено, сообщили в пресс-службе главка Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу.

По данным телеграм-каналов, беспилотник размером 30 на 30 см нашли уборщики аэропорта в районе стоянки для самолетов.

Как сообщили в Росгвардии, в среду около 10.00 на место происшествия прибыли сотрудники инженерно-технической службы отряда ОМОН для обследования квадрокоптера, взрывчатых веществ ими не обнаружено, передает РИА «Новости».

В ведомстве добавили, что аппарат передан правоохранителям.

Ранее в городе Подольск в Московской области нашли упавший беспилотный летательный аппарат без боевой нагрузки.