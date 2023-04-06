Рядом с заводом в Подмосковье нашли упавший беспилотник

В городе Подольске в Московской области нашли упавший беспилотный летательный аппарат без боевой нагрузки, сообщил источник в силовых структурах.

Дрон обнаружили в промышленной зоне города в среду, на нем нет боевой нагрузки, пока устанавливается, есть ли на нем камера, определяется личность владельца, сказал собеседник ТАСС.

Он указал, что рядом с местом падения есть несколько предприятий, в том числе те, которые производят железнодорожный транспорт и гидродвигатели.

До этого в Московской области на территории Машиностроительного конструкторского бюро (МКБ) «Факел» имени Грушина также находили упавший квадрокоптер. На нем были фото- и видеокамеры.