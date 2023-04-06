В Подмосковье на территории МКБ «Факел» упал квадрокоптер с видеокамерой

Упавший квадрокоптер с фото- и видеокамерой нашли на территории Машиностроительного конструкторского бюро (МКБ) «Факел» им. ак. П. Д. Грушина в Подмосковье, сообщили в силовых структурах.

Как сообщил источник ТАСС, на территории МКБ «Факел» найден упавший квадрокоптер, оснащенный фото- и видеокамерой, боевой нагрузки на нем не было», в настоящее время устанавливается, кто и с какой целью запустил дрон.

МКБ «Факел» – предприятие по разработке зенитных управляемых ракет, входит в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». Среди разработок «Факела» – зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, «Тор» и другие.

Ранее рядом с аэродромом Кубинка в Подмосковье нашли квадрокоптер с камерой и усиленным аккумулятором. При нем не было взрывного устройства.